Bursa’da işçi danışma hattı açıldı

Emek Partisi Bursa İl Örgütü işçilerin çalıştıkları fabrika ve işyerlerinde yaşanan hak gasplarını danışabilecekleri bir danışma hattı kurdu.

Danışma hattının duyurusunda "Çalıştığın fabrikalardan gelişmeleri aktarmak, haklarına dönük saldırılar karşısında neler yapabileceğini ve hukuki süreci danışmak için bize ulaş” denildi.

İşçi danışma hattını kurarak bu süreçte işçilerin haklarına dönük saldırılar karşısında yalnız olmadıklarını ifade eden Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın; “Fabrikalarda birçok sorunlar yaşanıyor Emek Partisi olarak bizlerde işçilerle dayanışma içerisinde olacağımızı ve her türkü hukuki desteği sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Fabrikalarda yaşadıkları sorunları işçi arkadaşlarımız bizlere bildirsin bizlerde avukatlarımız aracılığıyla işçilerin hakları neler bu konuda bilgilendirme yapalım diye düşündük. İlerleyen günlerde işçilerden gelen soruları sosyal medya hesaplarımızdan videolu şekilde de cevaplayacağız” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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