Sokağa çıkma sınırlaması işçileri yine es geçti

Umut YEĞİN

Antep

Antep’te koronavirüs salgınına karşı önlem gereği 23 Nisan Perşembe saat 00.00’da başlayıp 27 Nisan Pazartesi saat 00.00’da son bulacak sokağa çıkma sınırlaması yine işçileri es geçti.

Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında halı, iplik, kumaş, çikolata, terlik, çuval, kontrplak gibi ürünlerin üretildiği pek çok fabrikanın çalışması için Gaziantep Valiliği tarafından izin verilmişti. Bu hafta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma sınırlamasında ise NAKSAN, Şölen Çikolata, Merinos gibi Antep’in en büyük fabrikaları da dahil olmak üzere yine çuval, branda, halı, iplik, kumaş gibi ürünler üreten pek çok fabrika üretime devam edecek. Bu durumda hafta sonu da dahil olmak üzere Antep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrikaların yarısından fazlası üretime devam edecek, işçiler çalışmaya devam edecek.

ÜRETİME ARA VEREN FABRİKA SAYISI DAHA AZ

Birçok iş kolunda sürecek olan üretime işçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor. Başpınar’da neredeyse tüm fabrikaların izin alarak üretime devam edeceklerine vurgu yapan bir işçi, “Bu yasak insanların sağlığını korumak için uygulanıyor. Peki biz insan değil miyiz?” diye sordu. Yasağın kendilerini kapsamamasına tepki gösteren bir başka işçi ise “Başpınar’da üretime devam etmeyen fabrikaları saysak daha kolay olur. Neredeyse bütün firmalar özel izin çıkarıp üretime devam ediyorlar. Yeter ki işverenler para kazanmaya kâr etmeye devam etsin. Bizim sağlığımızı düşünen yok” diye konuştu.

MARKET İŞÇİLERİ DE TEDİRGİN

23 ve 24 Nisan’da 09.00-14.00 saatleri arasında çalışacak olan market işçileri de duruma tepkili. Özellikle yasak başlamadan önceki günler yoğunluk olduğunu ve insanların yasağın verdiği tedirginlikle yoğun alışveriş yaptığını belirten bir market işçisi “Bu yasağın mantığını anlayan varsa bize de anlatsın. Virüs sadece 2 gün mü yayılıyor. Hafta içinde ya da yasağın olmadığı günler virüs yok mu?” diye konuştu. Başka bir market işçisi ise şunu söyledi: “Kasada her gün onlarca insan ile temasım oluyor. Para alıp veriyoruz. Ve tedirgin oluyoruz. Yasak öncesi ve sonrası yoğunluk oluyordu. Şimdi yasakta bile çalışacakmışız. Bu nasıl tedbir almaktır anlayamıyorum.”

MERİNOS’TA DA ÜRETİME DEVAM EDİLECEK

Merinos Halı işçilere yapılan duyuruda “İşletmemiz sokağa çıkma yasağı boyunca normal çalışma saatlerinde (08.00-16.00 ve 16.00-24.00) çalışmaya devam edecektir. (Cuma-cumartesi çalışılacaktır) Sadece 23 Nisan perşembe günü tatildir. Tüm personelimizin servisle gelmeleri rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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