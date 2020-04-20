Antep Boyar Kimya Tekstil’de 2 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler tedirgin

Antep Başpınar 2. Organize Sanayide bulunan Boyar Kimya Tekstil’de çalışan 2 işçide koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hak İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Boyer Kimya Tekstilde sendikalarının bu duruma ilişkin sessiz kaldığını söyleyerek DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilciliğine ulaşan işçiler, 12 Nisan’da koronavirüs şüphesi ile hastaneye giderek test yaptıran A. B. adlı işçinin testinin pozitif çıktığını söyledi. A.B’nin eşi ve çocuğuna yapılan testlerin de pozitif çıktığını ve hastanede tedavi altına alındıklarını aktaran işçiler, “Arkadaşımız ve çocuğu Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde karantinaya alınıp tedavi ediliyor şu anda. Eşi ise Ersin Arslan Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındı. Arkadaşımızın testi 12 Nisan’da pozitif çıkmasına rağmen yalnızca iki gün üretim durduruldu. Salı günü durdu, Perşembe günü üretim yine devam etti” dedi.

ÜRETİM HALA DEVAM EDİYOR

Üretimin devam etmesiyle birlikte bu sabah da E.Y. adlı başka bir işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını söyleyen işçiler, “Çok tedirginiz. Muhtemelen bu virüs çoğumuza bulaştı. Ama üretim hâlâ devam ediyor. İdare binası kilitlenerek işçilere yasaklanmış durumda. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Fabrikanın personel müdürü ise iki işçinin testinin pozitif çıktığını doğrulayarak, ilk pozitif vakanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişe geçtiklerini ve İl Sağlık Müdürlüğünün kendilerine bir süre fabrikayı kapatmaları gerektiğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine üretime bir hafta ara verdiklerini söyleyen fabrika yetkilisi, idare binasının kilitlendiğine dair iddialara ilişkin ise sosyal mesafeyi korumak açısından bunu yaptıklarını ancak kilitlemediklerini ve vardiya amirlerinin işçilerin şikâyetlerini kendilerine ulaştırdıklarını söyledi.

"İŞÇİLER ÇALIŞMAMA HAKKINA SAHİP"

Evrensel'e konuşan DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen ise bu durumun ciddiyetine dikkat çekerek, “İş güvenliği ve işçi sağlığı yasası gereği işçilerin sağlığı bu fabrikada tehlikededir ve işçi arkadaşlarımız çalışmama hakkına sahiptir. Bu durumda 300 den fazla işçi ve ailesi tehdit altındadır. Tüm işçileri bu yasal haklarını kullanmaya, çalışmamaya çağırıyoruz” diye konuştu. (Antep/EVRENSEL)

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