Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

BURSA'DA İKİ FABRİKADA KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Bursa’da bulunan Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş sendikasında örgütlü olduğu iki ayrı fabrika olan Natura Gıda/Golf dondurma ve Kerevitaş fabrikalarında çalışan bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçiler “Hepimiz tedirginiz. Çalıştığımız bölüm olan dondurma bölümü 15 günlük kapatıldı. Bize de bulaştı mı korkusu yaşıyoruz. Hepimizin ailesi var çocukları var onlara bulaştırdık mı düşüncesinden hiçbir şey yapamıyoruz. Bölümün kapatılması için illam aramızdan birilerinin bu virüse yakalanması mı gerekiyordu” dedi.