Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

BAKAN KOCA: KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2376 OLDU
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece can kaybı 2376'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 98 bin 674 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor
SEDAŞ İŞÇİSİ: 23 ve 24 NİSAN'DA DA FATURA YAZMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'de çalışan işçi yazdı: SEDAŞ, saha elemanı olarak çalıştırdığı kişilere hiçbir şekilde imtiyaz tanımadı, aksine iş yükünü artırdı. Saha elemanları bu zorlu ve tehlikeli süreçte sadece eldiven ve maskeyle korunmaya çalışılıyor. Bir saha çalışanı, ortalama günlük çalıştığı konuma göre 300 ile 900 aboneye fatura yazıyor. Yani bir kişi 600 adet ikametgah adresine gidiyor. Hükümet tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen valiliklerden alınan özel izinle 23 ve 24 Nisan tarihlerinde çalışmanın devam edeceği, faturaların yazılacağı biz işçilere tebliğ edildi.
SEDAŞ işçisi: 23 ve 24 Nisan’da da fatura yazmak için çalışacağız