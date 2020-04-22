Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 376'ya yükseldi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin Valiliğine gönderdiği "Ramazan Tedbirleri” genelgesine göre iftar, sahur gibi toplu programlara izin verilmeyecek.

22 Nisan 2020 08:59
Son Güncellenme: 22 Nisan 2020 19:58
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19:48

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BAKAN KOCA: KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2376 OLDU

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 117 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Böylece can kaybı 2376'ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 98 bin 674 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor

 

18:01

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İSTANBUL TABİP ODASI: MASKELER NEREDE?

İstanbul Tabip Odası, maske dağıtımında yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. İktidarı eleştiren İstanbul Tabip Odası, "Üç, beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap vericidir" dedi.

İstanbul Tabip Odası: Üç beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap verici

İstanbul Tabip Odası: Üç beş maskeyi bile dağıtamaz duruma düşmek hicap verici

 

 

16:49

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İSTANBUL'DA MESAİ SAATLERİNE KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

İstanbul'da mesai saatlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında düzenleme getirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mesai saatlerinin 09.00-12.30, 13.00-16.30 şeklinde uygulanacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "COVID19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır."

İstanbul'da kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi

İstanbul'da kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi

16:45

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CHP, İNFAZ DÜZENLEMESİNİN İPTALİ İÇİN AYM'YE BAŞVURDU

CHP, infaz düzenlemesinin usul yönünden iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ikinci aşamada ise esas yönünden iptali için başvuracaklarını söyledi.

CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu

 

16:31

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SEDAŞ İŞÇİSİ: 23 ve 24 NİSAN'DA DA FATURA YAZMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş'de çalışan işçi yazdı: SEDAŞ, saha elemanı olarak çalıştırdığı kişilere hiçbir şekilde imtiyaz tanımadı, aksine iş yükünü artırdı. Saha elemanları bu zorlu ve tehlikeli süreçte sadece eldiven ve maskeyle korunmaya çalışılıyor. Bir saha çalışanı, ortalama günlük çalıştığı konuma göre 300 ile 900 aboneye fatura yazıyor. Yani bir kişi 600 adet ikametgah adresine gidiyor. Hükümet tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağına rağmen valiliklerden alınan özel izinle 23 ve 24 Nisan tarihlerinde çalışmanın devam edeceği, faturaların yazılacağı biz işçilere tebliğ edildi.

SEDAŞ işçisi: 23 ve 24 Nisan’da da fatura yazmak için çalışacağız

SEDAŞ işçisi: 23 ve 24 Nisan’da da fatura yazmak için çalışacağız

 

16:18

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VEFA GRUBUNDA GÖREV ALAN OKUL MÜDÜRÜ KOVİD-19'DAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Eğitim Sen 7 No’lu Şube “Vefa Grubu”nda görevlendirilen okul müdürü Cemil Mutlu’nun koronavirüsten hayatını kaybettiğini bildirerek görevlendirilen eğitimciler için yeterli hijyen ve sağlık önlemlerinin alınması uyarısında bulundu.

Vefa Grubunda görev alan okul müdürü Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Vefa Grubunda görev alan okul müdürü Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

 

16:17

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BİSAM’DAN METAL SEKTÖRÜ KOVİD-19 RAPORU: İŞÇİ KENDİNİ RİSK ALTINDA HİSSEDİYOR

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezinin metal sektörü için hazırladığı Nisan salgın raporunu Mart ayında hazırlanan raporla karşılaştırdı. Buna göre metal işçilerinin yüzde 2.8’i virüs nedeniyle karantina altında, her 5 işçiden birinin yakınlarında pozitif vaka var. İşçilerin yüzde 87'si kendini işyerinde risk altında hissediyor, işyerinde alınacak tedbirlerle sorunun çözüleceğine inanmıyor. Mart ayında salgının nedeni olarak “Çinlilerin beslenme alışkanlıkları” yargısını destekleyen işçiler, Nisan ayında ise ağırlıklı olarak salgının nedenini “Kapitalizimin para kazanma hırsı ve sağlık sisteminin özelleştirilmesi”ne bağlıyor. İktidarı virüs ile mücadelede başarılı bulanların oranı yüzde 48'den yüzde 31'e düşerken, başarısız bulanların oranı ise yüzde 15'ten yüzde 33'e yükseldi.

BİSAM’dan metal sektörü Kovid-19 raporu: İşçi kendini risk altında hissediyor

BİSAM’dan metal sektörü Kovid-19 raporu: İşçi kendini risk altında hissediyor

 

15:58

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METAL İŞÇİLERİNİN YÜZDE 87'Sİ KENDİNİ RİSK ALTINA HİSSEDİYOR

Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi’nin raporuna göre metal işçilerinin yüzde 2,8’i virüs nedeniyle karantina altında, her 5 işçiden birinin yakınlarında pozitif vaka var. Metal işçilerinin yüzde 87'si kendini işyerinde risk altında hissediyor, işyerinde alınacak tedbirlerle sorunun çözüleceğine inanmıyor. Martta iktidarı virüs ile mücadelede başarılı bulanların oranı nisanda yüzde 48'den yüzde 31'e düşerken, başarısız bulanların oranı ise yüzde 15'ten yüzde 33'e yükseldi.

BİSAM’dan metal sektörü Kovid-19 raporu: İşçi kendini risk altında hissediyor

BİSAM’dan metal sektörü Kovid-19 raporu: İşçi kendini risk altında hissediyor

14:52

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EMEK ÖRGÜTLERİNDEN 1 MAYIS ÇAĞRISI

Bu yıl, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a koronavirüs krizinin emek-sermaye çelişkisini ayyuka çıkardığı koşullarda gidiliyor. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, tüm işçi ve emekçileri Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ta tek ses olmaya çağırdı. Online düzenlenen basın toplantısında ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu, "Halkın egemen olduğu düzen için 1 Mayıs’ta tek ses olalım" dedi.

Emek örgütleri: Halkın egemen olduğu düzen için 1 Mayıs’ta tek ses olalım

Emek örgütleri: Halkın egemen olduğu düzen için 1 Mayıs’ta tek ses olalım

13:56

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TTB: 37 İLDE 3 BİN 474 SAĞLIKÇIYA KOVİD-19 TANISI KONULDU

Sağlık Bakanlığının, Kovid-19 tanısı konulan sağlık emekçilerinin sayısını açıklamaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği (TTB), kendi imkanlarıyla bu konuda bir rapor hazırladı. Rapora göre 44 il arasında 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya tanı konuldu. En çok sağlık çalışanına tanı konulan iller olan İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir ve Adana'nın aynı zamanda maske temini ve hastanede gerekli önlemler konusunda en fazla sorun yaşayan iller olduğu vurgulandı.

TTB'nin raporuna göre 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konuldu

TTB'nin raporuna göre 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konuldu

13:32

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MARTTA OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 28,6 OLDU

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) koronavirüs salgınının Türkiye ve Avrupa'daki otelciliğe etkisine dair araştırmasını yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin Mart 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 55,2 azalarak, yüzde 28,6 olarak kaydedildi. Mart 2019’da bu oran yüzde 63,8 olmuştu. (Kayn.:AA)

13:03

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EMEP: GIDA KITLIĞINA KARŞI TARIM DESTEKLERİ ARTIRILMALI

Emek Partisi, pandemi süresinde tarım sektörünü doğrudan ilgilendiren alınmayan önlemlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, tarımsal üretimi, üretici köylüyü görmezden gelen politikalar nedeniyle salgına kıtlık tehdidinin eklenmesinin sürpriz olmayacağı belirtildi; “Gıda kıtlığına yol açacak tarım politikalarından vazgeçilsin. Güvenli, ucuz ve temiz gıda için önlem alınsın" denildi.

EMEP: Gıda kıtlığına karşı tarım destekleri artırılmalı

EMEP: Gıda kıtlığına karşı tarım destekleri artırılmalı

12:36

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VEFA GRUBUNDA GÖREV ALAN OKUL MÜDÜRÜ KOVİD-19'DAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Eğitim Sen 7 No’lu Şube “Vefa Grubu”nda görevlendirilen okul müdürü Cemil Mutlu’nun koronavirüsten hayatını kaybettiğini bildirerek görevlendirilen eğitimciler için yeterli hijyen ve sağlık önlemlerinin alınması uyarısında bulundu.

Vefa Grubunda görev alan okul müdürü Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

Vefa Grubunda görev alan okul müdürü Kovid-19'dan yaşamını yitirdi

12:12

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“DSÖ’NÜN KODLARI NEDEN UYGULANMIYOR?”

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, pandemi ile mücadelede ortaya çıkan sorunları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.  Hatimoğulları, Dünya Sağlık örgütünün önerdiği kodların eksik uygulanmasının yaratığı tartışmalara dikkat çekti. Söz konusu kod test negatif çıksa dahi klinik-epidemiyolojik açıdan şüpheli vakaların da Covid-19 olarak değerlendirilmesini sağlıyor. Bu kodun Türkiye’de uygulanmaması sonucu kimi ölümlerin kayıtlara “bulaşıcı hastalık ya da doğal ölüm” olarak geçtiği yönünde tartışmalar yürüyor.

HDP Milletvekili Hatimoğulları: DSÖ’nün kodları neden uygulanmıyor?

HDP Milletvekili Hatimoğulları: DSÖ’nün kodları neden uygulanmıyor?

12:10

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KILIÇDAROĞLU'NDAN SALGIN SONRASI İÇİN 16 ÖNERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’e yazdığı yazıda Kovid-19 sonrası için Türkiye’de yapılması gerekenleri yazdı. Kılıçdaroğlu "Türkiye, bu 16 maddeye uygun demokratik siyaset anlayışına yönelmesi halinde, geleceğini güvence altına almış olur" dedi.

Kılıçdaroğlu, 16 maddede koronavirüs sonrası yapılması gerekenleri yazdı

Kılıçdaroğlu, 16 maddede koronavirüs sonrası yapılması gerekenleri yazdı

11:48

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"GELECEK YIL KITLIK VE PAHALILIKLA KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ"

Koronavirüs salgını tehdidi altında üretici köylüler ve mevsimlik tarım işçileri ekim, dikim ve hasat dönemine giriyor. "Üreticiler neler yaşıyor", "İthalata dayalı tarım politikasından nasıl etkileniyoruz", "Salgına bağlı olarak kıtlık ve açlık tehdidiyle mi karşı karşıyayız?", "Acil alınması gereken tedbirler neler?" sorularını Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Eğitim ve Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak'a yönelttik. Başkavak, uygulanan politikalar nedeniyle gelecek yıl kutluk ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağımıza dikkat çekti.

Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız

Sedat Başkavak: Gelecek yıl kıtlık ve pahalılıkla karşı karşıya kalacağız

11:35

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BURSA'DA İKİ FABRİKADA KORONAVİRÜS VAKASI GÖRÜLDÜ

Bursa’da bulunan Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş sendikasında örgütlü olduğu iki ayrı fabrika olan Natura Gıda/Golf dondurma ve Kerevitaş fabrikalarında çalışan bazı işçilerin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşçiler “Hepimiz tedirginiz. Çalıştığımız bölüm olan dondurma bölümü 15 günlük kapatıldı. Bize de bulaştı mı korkusu yaşıyoruz. Hepimizin ailesi var çocukları var onlara bulaştırdık mı düşüncesinden hiçbir şey yapamıyoruz. Bölümün kapatılması için illam aramızdan birilerinin bu virüse yakalanması mı gerekiyordu” dedi.

Bursa'da iki fabrikada koronavirüs vakası görüldü

Bursa'da iki fabrikada koronavirüs vakası görüldü

11:11

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BUCA CEZAEVİNDE 64 MAHPUSUN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İzmir'de Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan H.A.'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan filyasyon çalışmasında, 64 hükümlü ve tutuklunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bütün hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Buca Cezaevinde 64 mahpusun Kovid-19 testi pozitif çıktı

08:41

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GENÇLİĞİN DÜNYA GÜNDEMİ

Genç Hayat'ın Sesi yayınında buluşan Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD'den gençlik temsilcileri, koronavirüs krizini ve dünya gençliğinin mücadelelerini tartıştı.

Gençler ortak yayında gençliğin dünya gündemini konuştu

Gençler ortak yayında gençliğin dünya gündemini konuştu

07:32

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İNGİLTERE TÜRKİYE'DEN TONLARCA KORUYUCU SAĞLIK EKİPMANI ALDI

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a gelen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, tonlarca koruyucu ekipmanı yükledi ve gece saatlerinde İngiltere'ye götürdü.

İngiltere Türkiye'den tonlarca koruyucu sağlık ekipmanı aldı

İngiltere Türkiye'den tonlarca koruyucu sağlık ekipmanı aldı

06:56

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"GÜNDE 1000 TANE KARGO DAĞITMAK HERKESİ KORKUTUR"

Evrensel'e koronavirüs salgınına dair kaygılırını ve çalışma koşullarını yazan bir katgo işçisi, "Bizler bu koşullarda çalıştırılırken alışveriş yapanlar kargo çalışanlarını acil ve vazgeçilmeyecek ihtiyaçları için kullanmalılar." dedi.

İşçi mektubu: Günde 1000 tane kargo dağıtmak herkesi korkutur

İşçi mektubu: Günde 1000 tane kargo dağıtmak herkesi korkutur

06:48

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FABRİKALAR ÇALIŞIYORSA 1 MAYIS DA KUTLANIR

Bu yıl, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'a koronavirüs krizinin emek-sermaye çelişkisini ayyuka çıkardığı koşullarda gidiyoruz. Gebze'den bir metal işçisi Evrensel'e yazdığı mektupta "Bu yıl 1 Mayıs daha anlamlı hale gelmiştir. Fabrikalarda çalışma devam ederse, fabrikamızda 1 Mayıs’ı kutlamalıyız. 1 Mayıs’tan önceki günlerde de kutlama yapabiliriz" diyor.

Metal işçisi yazdı: Fabrikalar çalışıyorsa 1 Mayıs da kutlanır

Metal işçisi yazdı: Fabrikalar çalışıyorsa 1 Mayıs da kutlanır

06:44

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"HAKLARIMIZ NEDEN EŞİT DEĞİL?"

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinden bir sağlık işçisi, pandemi sürecinde yaşananları ve çalışma koşullarını Evrensel'e yazdığı mektupta anlattı.

Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?

Mektup: İşi yaparken herkes ekibin parçası ama haklarımız neden eşit değil?

DÜN NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığının son açıkladığı verilere göre 4 bin 611 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 119 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 95 bin 591 olurken can kaybı ise 2 bin 259'a çıktı.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin Valiliğine "Ramazan Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe müsaade edilmeyecek.

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, gelinen noktada salgının yatay seyre geçmeye başladığını savundu. Ramazan ayı boyunca da tedbirlerin süreceğini ifade eden Erdoğan, "Bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişini hedefliyoruz" dedi.

Pek çok kişisel bakım ve temizlik ürününe ek gümrük vergisi getirildi.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

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Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: Can kaybı 2 bin 376 oldu | Öne çıkan gelişmeler (22 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 376'ya yükseldiği Türkiye'den salgına ilişkin günün öne çıkan gelişmeleri.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor.

Motorine 41 kuruş, benzine 31 kuruş indirim yapıldı
Motorine 41 kuruş, benzine 31 kuruş indirim yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş, benzinin litre fiyatına 31 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Suriyeli Mülteciler Derneği: Çocuklar için süt, bez ve temizlik malzemeleri gerekiyor
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Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Başkanı Muhammed Salih Ali'den mülteciler için yardım çağrısı: Çocuklara süt, bez gerekiyor, temizlik malzemesi gerekiyor. Evlere yemek gerekiyor.

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Kovid-19 ve Eczaneler | Eczacıların çalışma koşulları ve salgın sürecinde yaşadıkları

Eczacı İsmail Babür ile salgın döneminde eczacıların çalışma koşullarını ve yaşadıkları sorunları Gündem Özel'de konuşuyoruz.

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TTB hazırladığı raporda, 37 ilde 3 bin 474 sağlıkçıya Kovid-19 tanısı konulduğunu, hastalanan sağlıkçıların kişisel koruyucu donanımlara erişim sorunları yaşanan illerde daha fazla olduğu açıklandı.

İstanbul'da kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi
İstanbul'da kamu kurumlarında mesai saatleri değiştirildi

İstanbul'daki kamu kurumlarında 27 Nisan-27 Mayıs tarihleri arasında mesai saatleri 09.00-12.30 ve 13.00-16.30 olarak uygulanacak.

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