Avrupa Aşı Haftası | Kovid-19 salgını, bağışıklamanın oynadığı hayati rolü gösterdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF, 2020 Avrupa Aşı Haftası ile ilgili açıklama yaptı. "Kovid-19 aşısına olan acil ihtiyaç, yaşamların ve ekonomilerin korunmasında bağışıklamanın oynadığı hayati rolü vurgulamaktadır" denilen açıklamada salgın sırasında rutin bağışıklama hizmetlerinin devam ettirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kovid-19 pandemisinin, bulaşıcı hastalıkların sınır tanımadığını sert bir biçimde hatırlattığı ve tüm ülkelerin kırılgan durumda olduğu vurgulanan açıklamada, "Milyonlarca insanın haftalar boyunca tam bir izolasyon içerisinde yaşadığı ve 100 bin kişinin hayatını kaybettiği Avrupa bölgesinde yeni koronavirüsün yayılma hızı ve yol açtığı yıkım yaşamları son derece olumsuz biçimde etkilemiştir" denildi.

Kovid-19 aşısına olan acil ihtiyacın, yaşamların ve ekonomilerin korunmasında bağışıklamanın oynadığı hayati rolü vurguladığı hatırlatılan açıklamada "Dünya çapında bilim insanları yeni koronavirüse karşı bir aşı geliştirmek için çalışırken ve sağlık sistemi kapasiteleri COVID-19’a müdahalede sonuna dek kullanılırken, ulusal rutin bağışıklama programları hiç olmadığı kadar kritik bir öneme sahiptir. Avrupa Bölgesi içerisinde bulunan hükümetler insanları, aşısı halihazırda mevcut olan hastalıklardan korumak üzere mümkün olan her fırsatı değerlendirmelidir” denildi.

Rutin aşılamalar yapılmadığında salgın hastalık riskinin artığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2018 yılında yaklaşık 527 bin çocuk DSÖ Avrupa Bölgesinde ilk doz kızamık içeren aşılarını olamamıştır. Bundan bir yıl sonra da, 2019 yılında, kızamık virüsü Avrupa’da tüm yaş gruplarında 100 bini aşkın kişiyi enfekte etmiştir. Çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin aşıyla önlenebilecek hastalıklardan aşılama aracılığıyla korunması sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği için olmazsa olmazdır.”

UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan, "Geçmişte rutin aşılarını kaçırmış en hassas ve kırılgan çocuklara ulaşmak önceliklendirilmelidir. Eğer, bu olağanüstü dönemde, yerel COVID-19 önlemleri rutin bağışıklama hizmetlerinde geçici kesintilere yol açarsa ülkeler durum stabilize olduktan hemen sonra mümkün olan en hızlı biçimde bağışıklama hizmetlerini sürdürmeyi planlamalıdır. Ülkeler daha yüksek risk altında olan bireyleri aşılamaya hazır olmalı ve en dışlanmış kesimler de dahil olmak üzere herkesin, hazır olduğunda, COVID-19 aşısına eşit erişim sağlayabileceğinden emin olmalıdır” dedi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Tüm yaşlardaki bireylerin ulusal programlara göre aşılanmış olduğundan emin olarak COVID-19’un sağlık sistemlerimizi daha fazla etkilemesini engelleyebiliriz. Ülkelere, bu zor zamanda dahi, bağışıklama hizmet sunumunu devam ettirmeleri ve aşılamaya yönelik talebi arttırmaları konusunda çağrıda bulunuyorum. Bağışıklamanın önceliklendirilmesi benim için bu krizde rol oynayan dört kilit alandan biridir ve DSÖ’nün yeni Avrupa Çalışma Programı içerisinde yer alan sağlık vizyonunun da kalbinde yer almaktadır. Yeni bir geleceğe adım atarken aşılar, herkes için sağlık ve esenlik temeli olarak, işlev görmeye devam edecektir. Dayanışma, ortak eylem ve hiç kimseyi geride bırakmamaya yönelik sürekli bir adanmışlık sayesinde hep beraber daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz." (HABER MERKEZİ)

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