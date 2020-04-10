ÇAYKUR işçileri için çağrı: Geç olmadan gerekli önlemler alınsın

Gençağa KARAFAZLI

Doğan Can İLEK

Rize

ÇAYKUR işçileri koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerinde “Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların ve kamuda çalışan hasta işçilerin idari izinli sayılacağı”na ilişkin genelgeye rağmen hasta işçilere idari izin verilmediğini iddia etti. Öte yandan İyidere’deki Kalecik Çay Fabrikasında çalışan bir işçide koronovirüs teşhisi konulmasıyla fabrika kapatıldı işçiler izne gönderildi. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan da geç kalınmadan ÇAYKUR’da gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) İyidere Çay Paketleme Fabrikasında 450 işçiyle 3 vardiya şeklinde üretime devam ediyor. Fabrikada çalışan işçiler idari izin kullanmak isteyen işçilere yıllık izin dayatıldığını söylüyor. İşçiler kurum yönetimi tarafından gelebilecek baskılardan korktukları için yasal olan haklarını basın aracılığıyla kamuoyuna duyuramadıklarını belirtiyor.

Fabrikada yetkili Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş’in yaşananlar karşısında sessiz kalmasına da tepki gösteren işçiler, “Sendika da konuyla ilgili bilgi sahibi. Sendika temsilcileri avukatlarla görüşüp bu konuda hakkımızın savunulacağını bizlere söylendi ancak, bugüne kadar hiçbir sonuç alamadık” dedi.

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, “Koronavirüs sürecinde bütün uyarılara rağmen halen işletmelerde keyfi uygulamalar devam ediyor. ÇAYKUR gibi bir kamu işletmesinin en fazla hassas davranması gereken bir süreçten geçiyoruz. Ama görüyoruz ki ÇAYKUR Genel Müdürlüğü yeterli önlem almadığı gibi, yapılan uyarılara aldırış etmiyor, keyfi uygulamalar içine giriyor. Kamu işletmelerinde yayımlanan genelgelere uymayarak işçilerin sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi. Bu tutumu kabul etmediklerini belirten Aslan, “Bir kez daha uyarıyoruz; acilen tüm tedbirleri almalıdır, kamu genelgesine harfiyen uyulmalıdır. Yaklaşan çay hasat mevsiminde yaşanacak olumsuzluklara karşı geç olmadan önlem alması gerekiyor. Önlem almak yerine basının haber yapma hakkına dönük tutumlardan vazgeçilsin” diye konuştu.

VİRÜS SONRASI FABRİKA KAPATILDI

Rize’deki Zihniderin Çay fabrikasında geçtiğimiz hafta işçilerin koronavirüs nedeniyle karantina altına alınması sonrası bu kez ÇAYKUR’a ait İyidere’deki Kalecik Çay Fabrikasında çalışan bir işçide koronovirüs teşhisi konulmasıyla fabrika kapatıldı işçiler izne gönderildi.

İşçi N.Y. izin dönüşü gittiği Kalecik Çay Fabrikasında, önce arkadaşlarıyla görüştü ardından bir dilekçeyle rahatsızlığını belirterek izin istedi. İzin sonrası grip şikayeti nedeniyle evinde istirahat eden N.Y’nin ailesinde pozitif vakaların çıkması üzerine kendisi de test yaptırdı ve pozitif çıktı.

Gelişmeler sonrası Kalecik Çay Fabrikası Müdürlüğü mayıs ayı yaş çay kampanyası için bakım onarım çalışmaları yapan, yaklaşık 12 işçiye izin verdi. Bir bekçinin kaldığı fabrikanın pazartesi gününe kadar kapalı kalacağı öğrenildi. Ayrıca jandarma, N.Y’den kimlerle temas kuruduğuna ilişkin bilgi alarak çalışma başlattı.

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, “Mayıs ayında yaş çay kampanyası başlatacağını söyleyen bir kurumun acilen tüm tedbirleri şimdiden alması gerekir. Dün Zihniderin Çay Fabrikası bugün Kalecik Çay Fabrikası… Bu sorumsuz anlayış böyle devam ederse vakaların başka fabrikalara yayılmasına sebep olacaktır. Bu durumda mayıs ayı yaş çay kampanyası nasıl başlatacaksanız. Bu durum bölgenin felaketi olur” dedi.

GAZETECİLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

ÇAYKUR yönetimi ÇAYKUR’a ait Zihniderin Çay Fabrikasında işçilerin koronavirüs nedeniyle karantina altına alınması ile ilgili haber yapan gazeteciler hakkında ÇAYKUR’un itibarının zedelendiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuş, gazeteciler ifade vermişti.

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