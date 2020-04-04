Gıda-İş'ten ÇAYKUR’a koronavirüs çağrısı: İşçi ve üreticiler için acil önlem alın

DİSK/Gıda-İş, ÇAYKUR’a bir kez daha “Çay üreticileri ve ÇAYKUR işçileri için acil önlem alınmalı” çağrısı yaptı. Gıda-İş’ten yapılan açıklamada, “Fabrikalarda önlem alın, temizlik yapın, hijyen koşullarını oluşturun. Çay alım evlerinin çalışma koşullarının yenilenmesi ve yine buralarda tuvaletlerde su ve sabun gibi temizlik malzemelerinin teminini sağlayın. Gerekli koşullar oluşturulmadığı sürece sorumluluk ÇAYKUR yöneticilerindedir" denildi. ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikasında koronavirüs vakası tespit edilmişti.

UYARILAR DİKKATE ALINMADI

DİSK/Gıda-İş Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Rize Bölge Temsilcisi Ramazan Küçüksarı tarafından yapılan açıklamada daha önce ÇAYKUR’a yapılan çağrıların dikkate alınmadığını belirtti.

ÇAYKUR’un Gıda-İş tarafından yapılan çağrıları dikkate almak yerine çıkan vakalar karşısında basını ve Gıda-İş’i hedef aldığını ifade eden Küçüksarı, “Önlem almayanlar bizi suçlamak yerine erdemli davranıp istifa etmelidirler. Bir önceki basın açıklamamızda ‘sürecin uzayacağını, hatta aylar alabileceğini’ ifade etmiştik. Ancak ne yazık ki ifade ettiğimiz önlemler göz ardı edildi. Zihniderin Çay Fabrikasında ortaya çıkan bu koronavirüs vakası da bunu gösteriyor” dedi.

İŞÇİLER FABRİKADA ÖNLEMSİZ, YÖNETİM MAKAMDA TEDBİRLİ

İşçiler fabrikada çalışırken, yöneticilerim kendi makamlarında tüm tedbirleri aldığını hatırlatan Küçüksarı, “Özel araçlarla gezerek kendilerini izole edenler, işçileri toplu taşıma araçlarına yönlendiriyorlar. İşçilerin sağlıklarını gözden çıkaramazsınız. Tüm işçiler test edilmelidir. Günlük olarak hijyen koşulları sağlanmalıdır” dedi.

Küçüksarı, ÇAYKUR’a şu çağrıyı yaptı: “Çay toplama sürecinin olası bir sekteye uğraması göz önünde bulundurulmalıdır. Çay alım sezonunun kaydırılması karşısında, geçen yıl ÇAYKUR ve özel sektöre verilen yaklaşık 500 bin ton yaş çay miktarı ücretinin yeni belirlenecek çay alım fiyatı üzerinden çay üreticilerine ödenmelidir. Mevsimlik işçilerin zamanında işe giriş yaptırılması, ancak ücretli izinli sayılmaları ve ücretlerinin hiçbir kesintiye uğramadan ödenmesi sağlanmalıdır. Nakliye ihaleleri ve yükleme işçilerinin yaşayacağı sorunlar ve ücret kayıpları ise kamuca karşılanmalıdır. İşletmeler çalışmadığı dönemde enerjiden ve yakıttan yapılan tasarruf ise yeniden işletmelere harcanmalıdır.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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