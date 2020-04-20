Temizlik işçisi: Konteynerden çöpleri ellerimizle çıkarmak zorunda kalıyoruz

Avcılar Belediyesi temizlik işçisi

İstanbul

Biz zorunlu hizmet kollarından biri olan temizlik işinde çalışıyoruz. Çalıştığımız iş kolu bu salgın döneminde en riskli iş kollarının başında geliyor. O yüzden de çalışma koşullarımızın buna uygun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz ama yetersiz önlemler yüzünden her gün virüs kapma riski altında çalışıyoruz.

Normalde bizim gibi işlerde çalışan işçilere koruyuculuğu daha fazla olan N95 maskelerden verilmesi gerekirken biz çalışmaya insanların sokağa çıkarken taktığı basit maskelerle çıkıyoruz. Salgının ilk günlerinde sahaya çıktığımız araçlar daha düzenli dezenfekte edilirken son günlerde bunlara daha az dikkat ediliyor. Benim çıktığım araç en son 3-4 gün önce dezenfekte edildi. Çalışma koşullarımız ve çalışma ortamımız hastalığı kapmaya bu kadar müsaitken daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Kendi hijyenimizden sahaya çıktığımız araçların hijyenine kadar bütün önlemleri kendi başımıza almak zorunda kalıyoruz. Herkes kendi olanaklarıyla kendini ne kadar koruyabiliyorsa onunla sınırlı kalıyor. Ben en fazla kendim araca binmeden önce kolonyayla aracı temizleyip biniyorum benim alabileceğim önlem bununla sınırlı kalıyor.

Yetersiz önlemlerin yanı sıra geçtiğimiz perşembe gününden bu yana sahaya çıktığımız çöp kamyonu arızalı olduğu için farklı bir kamyonla çıkıyoruz ve bu aracın konteyneri kaldıracak mekanizması olmadığından konteynerden çöpleri kendi ellerimizle çıkarmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden konteynere zaman zaman kafamızı da sokmak zorunda kalıyoruz. Bu ister istemez çöpte olabilecek her şeye bizim doğrudan maruz kalmamıza neden oluyor. Önlemlerin yetersizliğinden yakınırken bir de bu koşullarda çalışmak zorunda kalıyoruz.

Bu koşullarda çalışırken bizim hastalık kapmamamız tamamen şansa kalmış durumda. Hiç kimseye test yapılmadığı için kapıp kapmadığımızı da bilemiyoruz. Çalışan tüm arkadaşlarımız kaygılı ama can derdindense ekmek derdi ağır bastığı için hepimiz zaman zaman itiraz etsek de birlikte bir ses çıkaramadığımız için bu koşullarda çalışmaya devam ediyoruz.

Salgına yakalanma riski en fazla olan grubun içinde yer alan temizlik işçileri olarak koruyucu önlemlerin arttırılmasını ve tüm işçilere tarama testi yapılmasını istiyoruz. Her gün bu riskle karşı karşıya çalışırken insan yerine konduğumuzu bilmek ve önlemlerin bizim içinde alınmasını talep ediyoruz.

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