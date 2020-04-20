Erciyes Anadolu Holding'de 2 işçide koronavirüs tespit edildi iddiası

Kayseri’de eski ismi Boydak olan, TMSF’ye devredildikten sonra Erciyes Anadolu adıyla üretime devam eden holding bünyesindeki Boytaş-1’de, evli bir çiftin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Boytaş-1 fabrikasında aksesuar bölümünde iki vakanın ortaya çıkması üzerine bölümde çalışan işçiler karantinaya alındı. (Kayseri/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: 2017 ölüm, 86 bin 306 vaka | Öne çıkan gelişmeler (20 Nisan)

DİSK'ten koronavirüs raporu: İşçilerin vaka sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı

Yeşim Tekstil koronavirüs gölgesinde üretime başladı