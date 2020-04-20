20 Nisan 2020 16:43
Erciyes Anadolu Holding'de 2 işçide koronavirüs tespit edildi iddiası
Boytaş-1'de çalışan iki işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı bölümde çalışan işçiler karantinaya alındı.
Fotoğraf: Pixabay
Kayseri’de eski ismi Boydak olan, TMSF’ye devredildikten sonra Erciyes Anadolu adıyla üretime devam eden holding bünyesindeki Boytaş-1’de, evli bir çiftin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Boytaş-1 fabrikasında aksesuar bölümünde iki vakanın ortaya çıkması üzerine bölümde çalışan işçiler karantinaya alındı. (Kayseri/EVRENSEL)
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