DİSK'ten koronavirüs raporu: İşçilerin vaka sayısı Türkiye ortalamasının 3 katı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), koronavirüs (Kovid-19) salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerine ilişkin derlediği ikinci raporunu yayınladı. Konfederasyona bağlı sendikalar tarafından derlenen bilgilerle hazırlanan rapor, 17 Nisan tarihine kadar olan verileri kapsıyor.

Salgının ciddi sonuçlar doğurmasına rağmen üretimin devam ettiği belirtilen raporda, yapılan incelemelere göre DİSK üyesi işçiler arasında görülen pozitif vakaların Türkiye ortalamasının 3 katı olduğu belirtildi.

378 DİSK ÜYESİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Toplam vaka sayısının Türkiye nüfusuna oranının binde 0.9 olduğu kaydedilen raporda, 15+ yaş içinde vaka oranının binde 1.2, DİSK üyeleri arasında ise binde 2.8 olduğu vurgulandı. DİSK üyesi en az 378 işçinin testinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilen raporda, DİSK 4 işçinin yaşamını yitirdiği, en az 646 işçinin de Kovid-19 şüphesi ile karantinada olduğu belirtildi. Vakaların ise en fazla metal ve genel hizmetler işkollarında görüldüğü kaydedildi.

11 YERDE ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI

DİSK’e bağlı sendikaların örgütlü olduğu toplam 48 işlerinde üretime ara verildiği belirtilen raporda, “DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu 11 işyerinde Kovid-19'un yarattığı tehlikeler ve riskler nedeniyle çalışmaktan kaçınma hakkı kullanıldı. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan üye sayısı en az bin 249 oldu. Çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan 11 işyerinin 8'i Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu işyerleridir” denildi.

6 BİN İŞÇİ UZAKTAN ÇALIŞIYOR

Raporda, örgütlü olunan işyerlerinde ücretsiz izin uygulamasının sınırlı düzeyde kaldığı da ifade edildi. Bu konuda raporda, “DİSK üyesi sendikaların örgütlü olduğu 39 işyerinde işçilere ücretsiz izin kullandırılırken, 66'sında işçilere yıllık ücretli izinleri kullandırıldı ve 80'inde ise işçiler Kovid-19 nedeniyle ücretli izne ayrıldılar. Yıllık izinler 4 bin 787, ücretli izinler 3 bin169 DİSK üyesini kapsamaktadır. Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan çalışmaya geçen DİSK üyesi işyeri sayısı 66, kapsadığı işçi sayısı ise 5 bin 981 olmuştur” bilgileri yer aldı. (İstanbul/MA)

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