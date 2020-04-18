Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

HDP’nin tutuklu eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye başvuruları "kesin karar" denilerek reddedildi.

Avukat Muhsin Kahraman, HDP'nin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için yaptıkları tahliye başvurusunun gerekçesiz reddedildiğini açıkladı. 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye başvurusu reddedildi. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, "Karara hiçbir gerekçe gösterilmedi, itiraz yolu da hukuka aykırı olarak kapatıldı" dedi.

"HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN REDDEDİLDİ"

Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliğininin "Karar kesindir" kararını eleştiren Avukat Mahsuni Karaman, kararla ilgili Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hipertansiyon, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle korona virüs risk grubunda olan Sn. Demirtaş için yaptığımız tahliye talebi, başvurudan 2 hafta sonra HİÇBİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN reddedildi.

İki hafta düşünüp bir gerekçe bile bulamayan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, “karar, usul ve yasaya uygun olduğundan itirazın reddine” demiş. Çok haklı(!) bir gerekçe. Bir de son derece haklı(!) gerekçe dışındaki noktalara bakalım:

Şüphelisi olmadıkları bir soruşturma dosyasından tutuklanan Sn Demirtaş ve Sn Yüksekdağ ile ilgili son tutuk devam kararına; – hem ayrı ayrı itiraz edilmiş, – hem de ayrıca Sn. Demirtaş ile ilgili bir tahliye talebinde bulunulmuştur. Yani iki itiraz, bir de tahliye talebi.

Bu iki itiraz ve bir tahliye talebini birleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5.Sulh Ceza Hakimliğinden, iki hafta sonra, bu muhteşem gerekçeli(!) red kararını aldırmış. Üstelik karar da kesinmiş!

Şüphelisi bile olmadıkları bir soruşturmadan tutuklanan Sn Demirtaş ile Sn Yüksekdağ için tahliye kararı verecek cesaretiniz yok. Gerekçe yazacak yüzünüz yok. Ama hiç değilse, torba kanun tekniğinden esinlenerek verdiğiniz şu torba kararlardan vazgeçin.

Bir de, itiraz ve tahliye talebinin iki farklı usule tabi olduğunu öğrenin. İtirazın reddi kararı kesin, tahliye talebinin reddi ise itiraza tabidir. Öğrenin bunları. Yoksa torbaya koyduğunuzu çorba yapar, kendinizi rezil edersiniz. Bakın işte bu, KESİN BİLGİ."

YÜKSEKDAĞ İÇİN YAPILAN BAŞVURU DA REDDEDİLDİ

4 Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ için yapılan tahliye başvurusu da reddedildi.

Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, "Dayanılan nedenlere, gösterilen gerekçeye ve evrak içeriğine nazaran, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 02/04/2020 gün ve 2020/2584 D.iş sayılı kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, itirazın reddine, karar örneğinin itiraz edenlere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca tebliğine, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin olarak karar verildi" denildi.

Ayrıca Yüksekdağ hakkında Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesine 30 Mart’ta yapılan tahliye talepli başvuru da mahkeme tarafından "Yaşam hakkının ihlali konusunda tahliyesini gerektirecek somut delil ve gerekçeler bulunmadı" denilerek reddedilmişti. (HABER MERKEZİ)

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