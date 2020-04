Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş ile görüşmesini anlattı

İnfaz kanunuda yararlandırılmayan siyasi tutsakların, düşünce suçlularının tahliye edilmemelerinin ardından, Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la görüşmelerini aktardı. Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefonda görüştüğünü belirten Başak Demirtaş Twitter'da bir video paylaştı. Başak Demirtaş, "Ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyorlar" dedi.

Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının barışı savundukları için ve siyasi düşüncelerini dile getirdikleri için hapishanede olduğunu belirten Başak Demirtaş, "Hayati bir riskten söz ediyoruz. Selahattin de bu durumun farkında. Ama dediğim gibi hepimizden daha moralli, her seferinde bizi daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyor" dedi.

Başak Demirtaş şunları söyledi:

"Selahattin ile telefonla konuştuk bugün. Selahattin ile değerli yoldaşı Abdullah Zeydan, tıpkı Figen Yüksekdağ gibi, Gülten Kışanak gibi koronaya karşı bir hücrede savunmasız olabilirler. Her konuşmamızda bir kez daha fark ediyorum ki bizden daha moralliler. Selahattin ve yol arkadaşları sadece ve sadece barışı savundukları için siyasi düşünceleri nedeniyle cezaevindeler. İlk günden bugüne her türlü haksızlığa ve hukuksuzluğa uğradılar, öyle görünüyor ki uğramaya devam edecekler. Bütün bu yaklaşımlara rağmen bir gün bile boyun eğmediler. Ölüm riski karşısında bile direnmeye devam ediyorlar. Birilerine şaka gibi gelebilir, "Aman canım ne olacak ki zaten cezaevinde izole durumdalar" diyebilirler. Ciddi bir risk var. Hayati bir riskten söz ediyoruz. Selahattin de bu durumun farkında. Ama dediğim gibi hepimizden daha moralli, her seferinde bizi daha dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Tüm dostlara selamlarını iletiyor."

(HABER MERKEZİ)

