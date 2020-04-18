Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

PROF. DR. KAYIHAN PALA: FİLYASYONDA BAŞARI DEĞİL, GECİKME VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek koronavirüsle mücadelede artan vaka ve can kayıplarına rağmen, Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı bir tedavi yöntemi uygulayıp iyi bir noktada olduğunu ileri sürdü. Bakan Koca, filyasyon konusunda ise yüzde 97 oranında başarı yakaladıklarını savundu.

Bakan Koca’nın “Filyasyonda yüzde 97 başarı sağladık” sözlerini Evrensel’e değerlendiren Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Ancak biz bakanlığın İstanbul ve diğer kentlere filyasyon ekiplerini kurmak istemesini 26 Mart’ta gönderdiği yazıdan biliyoruz. Dolayısıyla bu gecikmiş bir uygulamadır” dedi.