Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1890 can kaybının yaşandığı ve 82 bin 329 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

18 Nisan 2020 09:00
Son Güncellenme: 18 Nisan 2020 22:58
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22:58

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İSTANBUL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAPSAMINDA 1536 İDARİ İŞLEM YAPILDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara bugün uygulanan idari işlem ve para cezalarını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Emniyet teşkilatımız tarafından 1.405 idari işlem yapılmış, toplamda 3.239.015 TL para cezası kesilmiştir. Jandarma teşkilatımız tarafından 131 idari işlem uygulanmış olup 340.242 TL para cezası kesilmiştir." (İSTANBUL)

 

 

22:50

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PROF. DR. KAYIHAN PALA: FİLYASYONDA BAŞARI DEĞİL, GECİKME VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek koronavirüsle mücadelede artan vaka ve can kayıplarına rağmen, Türkiye’nin diğer ülkelerden farklı bir tedavi yöntemi uygulayıp iyi bir noktada olduğunu ileri sürdü. Bakan Koca, filyasyon konusunda ise yüzde 97 oranında başarı yakaladıklarını savundu.

Bakan Koca’nın “Filyasyonda yüzde 97 başarı sağladık” sözlerini Evrensel’e değerlendiren Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, "Ancak biz bakanlığın İstanbul ve diğer kentlere filyasyon ekiplerini kurmak istemesini 26 Mart’ta gönderdiği yazıdan biliyoruz. Dolayısıyla bu gecikmiş bir uygulamadır” dedi. 

Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

22:31

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RİZE'DE ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIMA KISITLAMA

Rize’de il merkezinden ilçelere ve köylere, ilçeler arasında ve ilçelerden köylere toplu taşıma durduruldu.

Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce ulaşımla ilgili alınan karalara yenileri eklendi. Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Kemal Çeber başkanlığında toplanarak Rize Merkez ve ilçeler ile köyleri arasındaki ulaşım konusunda uygulamaya konacak yeni kararlar aldı. Buna göre şehir içi toplu ulaşıma kısıtlama geldi.

Alınan kararlar şöyle:

"A- İlimiz genelindeki tüm toplu taşıma araçları için;

a) İl merkezinden ilçelere

b) İlçelerden il merkezine

c) İlçelerden ilçelere

d) İl merkezinden köylere ve köylerden il merkezine her türlü toplu ulaşımın ikinci bir emre kadar durdurulmasına,

e) Ancak çevre mahallelerin zaruri ihtiyaçları gözetilerek il merkezi için asgari toplu taşıma sefer planlaması yapma hususunda Rize Belediye Başkanlığı yetkili olup, planlamanın takibi için gerekli bilgilendirmenin emniyet ve jandarma kolluk birimlerine yapılmasına, karar alındı." (Rize/EVRENSEL)

22:00

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ATO VE TMMOB’DEN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE MASKE 

Ankara Tabip Odası (ATO) ve TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, risk grubunda olan sağlık emekçileriyle dayanışmak için koruyucu ekipman çalışması başlattı. ATO Genel Sekreteri Ali Karakoç, bu zorlu süreçte sağlık emekçileriyle dayanışmayı sürdüreceklerini bildirerek Ankara’da virüse yakalanan 121 sağlık çalışanı olduğu bilgisini paylaştı. 

TMMOB tarafından üretilen siperlikleri ayrım gözetmeden sağlık emekçilerine dağıttıklarını anlatan Karakoç, dayanışma kampanyası kapsamında 1500 siperlik ve bir bağışçı tarafından kendilerine ulaştırılan 600 adet maske dağıttıklarını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın  ‘Ekipman sıkıntısı yok’ yönündeki beyanlarını hatırlatan Karakoç, iki hafta öncesine göre sağlık emekçilerine daha fazla koruyucu ekipman sağlandığını ancak hâlâ ihtiyaç olduğunu aktardı. Karakoç, özellikle hastanelerde çalışan temizlik işçileri, otopark görevlileri ve yardımcı sağlık personelinin koruyucu ekipmana ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Hastalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili kendileriyle bilgi paylaşılmadığının altını çizen Karakoç, şimdiye kadar Ankara’da 121 sağlık emekçisinde virüs tespit edildiğini teyit ettiklerini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

 

21:28

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YURT DIŞINDA YAŞAMINI YİTİREN TÜRKİYE VATANDAŞLARININ SAYISI 342'YE YÜKSELDİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz" dedi Çavuşoğlu ayrıca, yurt dışında Kovid-19'dan hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 342'ye yükseldiğini açıkladı."

Yurt dışında Türkiye vatandaşı 342 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Yurt dışında Türkiye vatandaşı 342 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

19:58

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TOPLAM CAN KAYBI SAYISI 1890'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığı, 18 Nisan tarihli “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nu” “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaştı. Buna göre; son 24 saatte 121 kişi yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı sayısı 1890'a yükseldi. 

3 bin 783 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 82 bin 329'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tabloya dair Twitter’dan bir değerlendirmede bulundu.

Koca, “Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.” dedi.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1890'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1890'a yükseldi

19:40

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FON AMBALAJ'DA İŞÇİLER HAFTANIN 7 GÜNÜ ÇALIŞIYOR

Koronavirüs salgını ile birlikte küçük işletmelerde büyük sorunlar var. Dilovası’nda kurulu bir işletme olan Fon Ambalaj’da "peynir kabı" üreten işçilerin haftanın her günü sürdürdükleri üretim arttı. Salgın döneminde çalışmak istemeyen işçilerin bugünlerde haftalık izni dahi yok! Yaklaşık 30 tane işçisi olan fabrikada çalışan işçiler, "Küçük yerlerde çalışanların sesi hiç duyulmuyor" diyor. Tek maskeyle bütün günü geçirmek zorunda kalan işçilerin süreçte tek kazanımı "serviste ayakta kalmamak" olmuş.

Koronavirüse rağmen haftanın her günü çalışan işçiler: Dinlenmeye bile hakkımız yok

Koronavirüse rağmen haftanın her günü çalışan işçiler: Dinlenmeye bile hakkımız yok

19:40

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İŞTEN ATILAN İŞÇİLERDEN CENGİZ HOLDİNGE GÖRÜNTÜLÜ YANIT: BURADA BİZİM DEĞERİMİZ YOK!

Cengiz Holding’e ait Mazıdağı’ndaki Eti Bakır Fabrikası’nın demiryolu inşaatında çalışırken “salgın tedbirlerine uymadıkları” gerekçesiyle işten çıkarılan 118 işçi, bu iddiaya çalışma koşullarını gözler önüne seren görüntülerle yanıt verdi.

Görüntüyü paylaşan işçiler, “Bizlere sosyal mesafeden ve tedbirlerden bahsediyorlar. Gerekçesiz olduğunu söylüyorlar. Çalışma koşullarının düzeltilmesini istememiz için bundan daha önemli bir gerekçemiz olabilir mi?” diye sordu.

 

19:24

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30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK'A GİRİŞ ÇIKIŞ YASAĞI 15 GÜN UZATILDI

30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.

Büyükşehir statüsündeki 30 ille Zonguldak'ta yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

17:44

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TARIM BAKANI, "ÜRETİCİYE DESTEK KONUSUNDA KARARI CUMHURBAŞKANI VERİR" DEDİ

CHP’li Gürer’in, tarımsal üretimde kullanılan elektrik enerjisinin indirimli fiyattan uygulanması talebini içeren soru önergesine, Tarım ve Orman Bakanlığından olumsuz yanıt geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilgili yasa kapsamında belirli amaca ilişkin olarak yürütülen desteklemelerin ancak Cumhurbaşkanlığı kararı ile olabileceğini bildirdi.

Tarım Bakanı, "Üreticiye destek verilecek mi?" sorusuna "Karar Cumhurbaşkanının" dedi

Tarım Bakanı, "Üreticiye destek verilecek mi?" sorusuna "Karar Cumhurbaşkanının" dedi

17:07

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"EMEKÇİLER GÜNDE 39 LİRAYLA NASIL GEÇİNECEK?"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde emekçiye ücretsiz izin ve günde sadece 39,24 lira vadeden torba yasaya ilişkin “Diyanet’in fıtır sadakası bile kişi başına 27 lira. Siz, tüm aileye ‘Günde 39 lirayla geçin’ diyeceksiniz. 39,24 lirayla nasıl geçinecek? Kirayı mı ödesin? Ailesinin, çocuklarının gıda parasını mı ödesin?” dedi.

CHP Milletvekili Çakırözer: Emekçiler günlük 39 lirayla nasıl geçinecek?

CHP Milletvekili Çakırözer: Emekçiler günlük 39 lirayla nasıl geçinecek?

16:56

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YARIN ÜRETİME BAŞLAYACAK OLAN TAYAŞ'TAKİ İŞÇİLER: BİZE ÖLÜN DİYORLAR!

"Her ağzını açan ‘Evde kal, sosyal mesafeni koru’ derken bizler 20 Nisan’da işbaşı yapıyoruz. Neye göre? Hangi önlem alındı? Bu bile bile lades demektir."

Üretime 20 Nisan'da tekrar başlayacak olan Tayaş işçisi: Bize 'ölün' diyorlar

Üretime 20 Nisan'da tekrar başlayacak olan Tayaş işçisi: Bize 'ölün' diyorlar

16:45

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KAKAVA ŞENLİKLERİ VE KIRKPINAR GÜREŞLERİ SEMBOLİK YAPILACAK

Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl sembolik olarak gerçekleştirilecek.

29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri de salgının sürmesi halinde 2 başpehlivanın katılımıyla yine sembolik olarak yapılacak.

Edirne'de Kakava şenlikleri | Fotoğraf: DHA

 

16:08

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PHILSA'DA SALGINA RAĞMEN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

İzmir Torbalı’da bulunan Philsa (Marlboro) fabrikasında çalışma koronavirüs salgınına rağmen devam ediyor. Salgın süreci başladığından bu yana şirkette birtakım önlemler alınsa da çalışma sürüyor. Koronavirüs salgınının ülkemizde görülmesiyle birlikte işyerinde işçilerden oluşan danışma kurulunun oluşturulmasıyla birçok önlemin bu kurul aracılığıyla geçtiğini söyleyen işçiler, önlemlerin işçileri rahatlatmak için olduğu görülse de tedirginliklerinin sürdüğünü ifade etti.

Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

Philsa patronu kâr hırsından vazgeçmiyor, salgına rağmen fabrikada çalışma sürüyor

15:45

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CHP MİLLETVEKİLİ BARUT: KARPUZ ÜRETİCİSİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, 1 hafta sonra hasat yapılacak karpuzun koronavirüs salgını nedeniyle tarlada kalma riskine dikkat çekerek ürünlerin devlet tarafından değerlendirilmesini, üreticinin desteklenmesini istedi.

CHP Milletvekili Ayhan Barut: Karpuz üreticisi için çözüm üretin

CHP Milletvekili Ayhan Barut: Karpuz üreticisi için çözüm üretin

14:45

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ÇİĞLİ'DEN EMEKÇİLER: ÖLÜMÜNE ÇALIŞILACAK Kİ BİRİLERİNİN KESESİ DOLACAK

Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde çalışan Emekçiler koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarını dile getirerek “Savunmasız insana müdahale etmek kolay, asıl patronlara müdahale edilmeli” dedi.

Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak

Çiğli’den emekçiler: Ölümüne çalışılacak ki birilerinin kesesi dolacak

14:17

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KOVİD-19'A YAKALANDIKLARI İÇİN SAĞLIKÇILARI SUÇLAYAN ZONGULDAK VALİSİ ÖZÜR DİLEDİ

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarıyla ilgili sarf ettiği "Kendilerini korumadılar, bize yük oldular" gibi skandal sözler nedeniyle özür diledi.

Vali Erdoğan Bektaş'ın tuhaf açıklamaları üzerine SES Zonguldak Şube Eş Başkanı Döndü Temel bir açıklama yayımladı, "Evet suçluyuz! Bu çökmüş, içi boşaltılmış sağlık sisteminde kendimizi koruyamadık bir de üstüne oturduğunuz koltuklarda kariyerinizi zora soktuk" dedi.

Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi

Kovid-19'a yakalandıkları için sağlıkçıları suçlayan Zonguldak Valisi özür diledi

13:35

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SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın tahliye talepli itirazı "Kesin karar" denilerek reddedildi. HDP eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da tahliye talebi reddedilmişti

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tahliye talepleri reddedildi

13:15

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GÜRSEL TEKİN: VATANDAŞ CAN DERDİNDE, GSM OPERATÖRLERİ FATURA DERDİNDE

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren işsiz vatandaşın telefon ve internetinin kesildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaptığı yazılı açıklamada "Koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, kepenk indiren esnafın, işsiz kalan vatandaşın, telefon ve internet faturalarının ertelenmesi beklenirken, GSM operatörleri, birçok ilimizde faturasını ödeyemeyen vatandaşın mevcut borçları ertelemediği gibi, ödenmediği takdirde açma kapama bedeli alacaklarını abonelerine bildirmekle yarışıyorlar" dedi.

CHP’li Gürsel Tekin: Vatandaş can derdinde, GSM operatörleri fatura derdinde

CHP’li Gürsel Tekin: Vatandaş can derdinde, GSM operatörleri fatura derdinde

13:13

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TGC: GAZETECİLERİN ÖZGÜR KALMASI ÖNÜNDE YASAL ENGEL YOK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, cezaevindeki gazetecileri yok sayan İnfaz Yasası ile ilgili açıklama yaptı. TGC Yönetim Kurulu’nun açıklamasında "Koronavirüs salgını cezaevlerine sıçramıştır. Bu süreçte meslektaşlarımızın cezaevlerinde tutulmaya devam edilmesi yaşam haklarının ihlalidir." dedi.

TGC: Gazetecilerin özgür kalması önünde yasal bir engel yok

TGC: Gazetecilerin özgür kalması önünde yasal bir engel yok

12:45

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YAŞAM ALANI SAVUNUCULARI: BARİ BU SÜREÇTE DURUN

İktidarın, koronavirüs salgını gerekçesiyle Sancaktepe ve Atatürk Havalimanında yapımı devam eden sahra hastaneleriyle yandaşlarına rant alanı oluşturduğunu ifade eden yaşam alanı savunucuları "Bari bu süreçte durun" diyerek tepki gösterdi.

Yaşam alanı savunucuları: Salgın bahanesiyle yandaşa rant üretme çabasındalar

Yaşam alanı savunucuları: Salgın bahanesiyle yandaşa rant üretme çabasındalar

11:05

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EV İŞÇİLERİ DAYANIŞMA SENDİKASI: 6 EV İŞÇİSİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Altı üyelerinin çalışırken Kovid-19'a yakalandığını söyleyen Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Gülhan Benli, hükümete seslenerek, ev işçisi kadınların ihtiyaçlarının karşılanmasını istedi.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası: 6 ev işçisi kadın Kovid-19'a yakalandı

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası: 6 ev işçisi kadın Kovid-19'a yakalandı

10:40

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 8 BİN 893 KİŞİYE İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANDI

İçişleri Bakanlığı, "fiziksel mesafe kuralı"nı ihlalden 3 bin 552 kişi, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 kişi ve 65 yaş üstü 2 bin 868 kişi olmak üzere toplam 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Yasağa uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı: Yasağa uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı

09:45

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İZMİR TABİP ODASINDAN KOVİD-19'LU SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BARINMA SORUNUNA ÇÖZÜM

İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı çağrı ile koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, evlerinde izolasyona gönderilen ancak barınma sorunu yaşayan sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm bulmak için adım attı. Yapılan paylaşımda, "Asemptomatik Covid-19 pozitif sağlık çalışanlarının barınma sorunları için '463 11 33' nolu numarayı arayarak başvurabilir" ifadeleri kullanıldı.

İzmir Tabip Odası Kovid-19'lu sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm buluyor

İzmir Tabip Odası Kovid-19'lu sağlık emekçilerinin barınma sorununa çözüm buluyor

09:20

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ADANA CEZAEVİNDE GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMADIĞINI ÖNE SÜREN TUTUKLU: TAHLİYE OLUNCA MASKE VE ELDİVEN VERDİLER

Kürkçüler E Tipi Cezaevinden tahliye olan Ender Yangöz, 21 kişilik koğuşta 39 kişi kaldıklarını ve bir tuvalet ile banyonun olduğunu öne sürerek “Koronavirüs cezaevine girerse, ciddi ölümler olur. Çünkü önlem yok. Bize eldiven ve maskeyi tahliye olduğumuz gün, dışarıya çıktığımız için verdiler." dedi.

Adana Cezaevinde önlem alınmadığını öne süren tutuklu: Tahliye olunca maske verildi

Adana Cezaevinde önlem alınmadığını öne süren tutuklu: Tahliye olunca maske verildi

DÜN NE OLDU?

Koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart günü üretime ara veren Renault firması, 27 Nisan'da üretime başlamayı planladığını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 17 Nisan Cuma gecesi saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığını bildirdi.

Antep'te sokağa çıkma yasağında istisna tanınan iş kolları dışında da halı, iplik, kumaş, çikolata, terlik, çuval, kontrplak üretilen pek çok fabrikanın valilikten izin aldığı belirtildi.

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "salgın nedeniyle giderleri azaltma" bahanesiyle belediye emekçilerine verilen sosyal denge ödemesini kesti.

Kocaeli Valiliği, iki günlük sokağa çıkma yasağında patronlara kıyak geçerek fabrikaların tam kapasite çalışmasının önünü açtı.

Sağlık çalışanlarının malzeme ve koruyucu ekipman talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemesi gönderildi.

Mardin'de Cengiz Holding'e ait Eti Bakır'ın şantiyesinde çalışan ve sağlıklı çalışma koşulları talep eden 118 işçi işten atıldı.

Renault üretime 27 Nisan’da başlayacağını duyurdu

Renault üretime 27 Nisan’da başlayacağını duyurdu

Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

Kocaeli Valiliğinden fabrikalara üretim izni

Kocaeli Valiliğinden fabrikalara üretim izni

Sağlık emekçilerinin talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemeleri gönderildi

Sağlık emekçilerinin talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemeleri gönderildi

Sağlıklı çalışma koşulları isteyen 118 işçi Cengiz Holdinge ait Eti Bakır'dan atıldı

Sağlıklı çalışma koşulları isteyen 118 işçi Cengiz Holdinge ait Eti Bakır'dan atıldı

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Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1890 can kaybının yaşandığı ve 82 bin 329 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

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Prof. Dr. Kayıhan Pala: Filyasyonda başarı değil, gecikme var
Prof. Dr. Kayıhan Pala: Filyasyonda başarı değil, gecikme var

Prof. Dr. Kayıhan Pala: Eğer bir fabrikada bir kişi Kovid-19 pozitif tanı almış ve onun temasta bulunduğu insanlar hâlâ işe gidip geliyorlarsa o zaman filyasyondan söz edilemez.

Trelleborg fabrikasında Kovid-19 tespit edildi ancak üretim sürüyor!
Trelleborg fabrikasında Kovid-19 tespit edildi ancak üretim sürüyor!

Kocaeli'deki Trelleborg fabrikasında 1 işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 işçi de tomografi çekildikten sonra hastaneye yatırıldı. Patron ise üretimi sürdürmekte ısrarcı.

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İşçi, rızası olmadan yıllık izne çıkarılabilir mi? | Dr. Murat Özveri yanıtlıyor
İşçi, rızası olmadan yıllık izne çıkarılabilir mi? | Dr. Murat Özveri yanıtlıyor

Çalışma Ekonomisi Doktoru Murat Özveri, koronavirüs önlemleri çerçevesindeki uygulamalar sonrası işçilerin karşılaştığı sorunlara dair yanıtlar veriyor.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1890'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 1890'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 3 bin 783 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 121 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 82 bin 329'a, can kaybı 1890'a ulaştı.

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