Türkiye'de koronavirüs: Ölenlerin sayısı 1890'a yükseldi (18 Nisan)

RİZE'DE ŞEHİR İÇİ TOPLU ULAŞIMA KISITLAMA
Rize’de il merkezinden ilçelere ve köylere, ilçeler arasında ve ilçelerden köylere toplu taşıma durduruldu.
Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce ulaşımla ilgili alınan karalara yenileri eklendi. Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Kemal Çeber başkanlığında toplanarak Rize Merkez ve ilçeler ile köyleri arasındaki ulaşım konusunda uygulamaya konacak yeni kararlar aldı. Buna göre şehir içi toplu ulaşıma kısıtlama geldi.
Alınan kararlar şöyle:
"A- İlimiz genelindeki tüm toplu taşıma araçları için;
a) İl merkezinden ilçelere
b) İlçelerden il merkezine
c) İlçelerden ilçelere
d) İl merkezinden köylere ve köylerden il merkezine her türlü toplu ulaşımın ikinci bir emre kadar durdurulmasına,
e) Ancak çevre mahallelerin zaruri ihtiyaçları gözetilerek il merkezi için asgari toplu taşıma sefer planlaması yapma hususunda Rize Belediye Başkanlığı yetkili olup, planlamanın takibi için gerekli bilgilendirmenin emniyet ve jandarma kolluk birimlerine yapılmasına, karar alındı." (Rize/EVRENSEL)
KAKAVA ŞENLİKLERİ VE KIRKPINAR GÜREŞLERİ SEMBOLİK YAPILACAK
Edirne Belediyesi tarafından her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl sembolik olarak gerçekleştirilecek.
29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri de salgının sürmesi halinde 2 başpehlivanın katılımıyla yine sembolik olarak yapılacak.