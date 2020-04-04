Selahattin Demirtaş'ın avukatları koronavirüs nedeniyle tahliye başvurusu yaptı

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın sağlık durumuna dikkat çekerek tahliye başvurusunda bulundu.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Demirtaş'ın hipertansiyon hastası olduğu ve daha önce de solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat geçirdiğini hatırlatarak, Demirtaş’ın Sağlık Bakanlığının açıkladığı risk grubunda olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi.

Avukatların konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Bilindiği gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Nisan Çarşamba günü kapsamlı bir açıklama yapmıştır. Bu açıklamada, korona virüs salgınıyla ilgili çeşitli veriler paylaşmıştır. Bu verilerden bazıları, virüs nedeniyle yoğun bakımda olan hastaların yüzde 63'ünün, yaşamını yitirenlerin de yüzde 69'unun hipertansiyon hastası olduğu şeklindedir.

Müvekkilimiz Selahattin Demirtaş'a, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hipertansiyon tanısı konulmuştur. Daha önce solunum ve kalp rahatsızlıkları sebebiyle ameliyat da geçiren Demirtaş'ın bu hastalıkları devam etmekte, kendisi çeşitli ilaçlar kullanmaktadır. Dolayısıyla Demirtaş, Bakan Koca'nın açıkladığı hayati risk grubundadır.

Bu nedenle, 6 yıldır süren ve kendisinin şüpheli bile olmadığı soruşturma dosyasındaki tutukluluğunun kaldırılması amacıyla dün (2 Nisan Perşembe) kendisi için tahliye başvurusu yapılmıştır." (HABER MERKEZİ)

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