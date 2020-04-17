Kocaeli Valiliğinden fabrikalara üretim izni
Kocaeli Valiliği, iki günlük sokağa çıkma yasağında fırını olan demir çelik fabrikalarında ilgili bölümlerin çalışmasına izin verildiği kararını açıkladı.
Sarkuysan fabrikasının otoparkı | Fotoğraf: İşçiler
Kocaeli Valiliği, iki günlük sokağa çıkma yasağında fabrikaların tam kapasite çalışmasının önü açtı. Valilik kararında fırını olan demir çelik fabrikalarında ilgili bölümlerin çalışmasına izin verildi.
Kocaeli’de Darıca Kaymakamlığı, Birleşik Metal-İş’in örgütlü olduğu Sarkuysan ve Kroman Çelik fabrikalarına gönderdiği yazıda Kocaeli Valiliğinin fabrikaların üretim yaparak çalışmasını uygun bulduğunu bildirdi.
Karar itiraz eden Birleşik Metal-İş Sendikası, İçişleri Bakanlığı genelgesinde çalışma izni verilenlerin demir çelik eritme bölümleri gibi çalıştırılması zorunlu bölümlerle sınırlı tutulduğunu hatırlattı. Sokağa çıkma yasağı kapsamında fabrikaların tamamını açık tutulamayacağı belirtilen itirazda, işyerlerinde kapsam dışında kalan işçilerin çalıştırılamayacağı ifade edildi.
Sendikadan yapılan açıklamada ise karara tepki gösterilerek “Hafta sonu sokağa çıkma yasağı koyuluyor, özel izinle fabrikalar muaf tutuluyor, işçilerin çalışmasına izin veriliyor. İşçilerin yaşamını hiçe sayan bu dayatma, mantığa, bilime ve vicdana aykırıdır” dendi. (İstanbul/EVRENSEL)
EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!