Renault üretime 27 Nisan’da başlayacağını duyurdu
Koronavirüs salgını nedeniyle 27 Mart günü üretime ara veren Renault firması, 27 Nisan'da üretime başlamayı planlıyor.
Renault'ta ek zam eyleminden bir kare. Fotoğraf: Evrensel
Bursa’da kurulu bulunan otomotiv devi Renault üretime 27 Nisan’da başlayacağını açıkladı. 27 Mart'ta üretime 13 Nisan'a kadar ara veren firma, salgın nedeniyle arayı uzatmıştı.
Renault tarafından yapılan açıklamada; “13 Nisan 2020’de başlamasını öngördüğümüz üretim ve faaliyetlerimiz mevcut olağanüstü durumlar sebebi ile 27 Nisan 2020’ya ertelenmiştir. Ümit ediyoruz ki üretimimiz ve faaliyetlerimiz 27 Nisan itibari ile başlar. Yaşanan bu zor dönemler nedeniyle oluşabilecek değişiklikler ve gelişmeler ile ilgili fabrika mobil, e-posta ve SMS yolu ile sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi.
Türk Metal sendikasının örgütlü olduğu fabrikada işçiler, üretim başladığında sendikanın metal patronları ile yaptığı mutabakat gereği fazla mesai ve izin günlerde çalışma gibi yöntemlerle telafi çalışmasına zorlanacak. (Bursa/EVRENSEL)
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