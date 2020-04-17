Sağlık emekçilerinin talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemeleri gönderildi

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali için ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman hazırladı. Kamyonlarla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen sağlık yardım malzemeleri, askerler tarafından 'Koca Yusuf' adlı askeri kargo uçağı A400 M'ye yüklendi. Yaklaşık 8 palet olan kargo paketleriyle havalanan uçağın akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya inmesi bekleniyor.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ İÇİN YETERLİ KORUYUCU EKİPMAN SAĞLANMIYOR

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-İş) İstanbul Şube Başkanı Nedime Yıldırım, sağlık emekçilerine yeterli miktarda koruyucu ekipman sıkıntısı temin edilmediğini, bu nedenle çoğu sağlık çalışanın salgına yakalandığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz gün yaşadıkları sorunlara ilişkin Van’dan Evrensel’e mektup yazan bir sağlık emekçisi “Alkışlarla sınırlı kalmasın, yaşamımızın değerli olduğunu bilmemiz için koruyucu ekipman ve insani çalışma koşullarına ihtiyacımız var” demişti.

Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer ise “Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde bulunan sendika üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde arkadaşlarımız koruyucu ekipmanın yetersiz verildiğini, bu yüzden uzun süre aynı maske ve koruyucu tulumu giymek zorunda bırakıldıklarını söylediler. Başhekime bu sorunları ilettik ve malzeme tedariklerinin vaktinde ve yeterli sayıda verilmesini talep ettik” demişti.

Göçer, Denizli Devlet Hastanesi yönetiminin çalışanlara tüm koruyucu ekipmanlarının alındığına dair form imzalatmayı dayattığını belirtmişti. Göçer, koruyucu ekipmanların tek kullanımlık olduğunu belirterek, “Belli saatten sonra yenisini almanız gerekir. Fakat hastane yönetimi tek kullanımlık malzeme verirken, sanki birden fazla malzeme vermiş gibi göstererek, bu formların imzalanmasını dayattı” dedi.

Türkiye daha önce İspanya, İtalya, İngiltere, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da sağlık yardım malzemesi göndermişti. (HABER MERKEZİ)