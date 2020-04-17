AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

Birkan BULUT

Ankara

Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, koronavirüs salgını nedeniyle bazı giderleri azaltacaklarını ve belediye emekçilerine sosyal denge ödemesinin sonlandırıldığını duyurdu. Ödenen yaklaşık 644 TL sosyal denge tazminatını kesilmesi konusunda konuşmak istediğimiz Memur-Sen’e bağlı yetkili sendika ise herhangi bir açıklama yapmayacağını bildirdi.

Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse tarafından imzalanan genelgede, koronavirüs nedeniyle belediye gelirlerinin azaldığı, buna karşın başta sağlık sosyal hizmet ve yardım giderlerinin öngörülerinin üzerinde arttığı ifade edildi. Belediye hizmetlerinin aksatılmadan devam ettirilmesi için 2020 yılı bütçe giderlerinin yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilen genelgede, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Mamak Belediye Başkanlığı ile Belediye Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası arasında akdedilen sosyal denge tazminatı sözleşmesinden kaynaklı sosyal denge tazminatı ödemesinin sonlandırıldığı duyuruldu.

BEM-BİR-SEN SESSİZ, TÜM BEL-SEN TEPKİLİ

Konuya ilişkin görüşmek istediğimiz Memur-Sen’e bağlı Bem-Bir-Sen yöneticileri, bu konuda herhangi bir açıklama yapmak istemediğini bildirerek telefonlarımıza yanıt vermedi.

KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen Ankara 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aslan, sosyal denge tazminatı kapsamında ayda brüt 830, net 644 TL aldıklarını söyledi. Ancak belediyenin Kovid-19 salgını gerekçesiyle tasarrufa giderek sosyal denge tazminatını artık ödemeyeceğini belirten Aslan, bu süreçte eşi, çocuğu işsiz kalan belediye emekçileri olduğunu, bu kesintiyle birçok kişinin mağdur olacağını dile getirdi.

BELEDİYE BAŞKANI YENİ YAPTIĞI SÖZLEŞMEYİ DE BOZDU

Tüm Bel-Sen Genel Mali Sekreteri Satı Burunucu, 644 TL olarak yatırılan sosyal denge tazminatında 300 TL’nin zaten yol parası olduğunu söyledi. AKP’nin 5. döneminde göreve gelen Murat Köse’nin belediyenin kendinden önceki dönemlerde aşırı borçlandırıldığı gerekçesi ile göreve gelir gelmez önce memurların toplu sözleşme farkını aylarca kestiğini, daha sonra yetkili sendika Bem-Bir-Sen ile mevcut sözleşmeyi yüzde 50 oranda düşürerek yeni bir sözleşme yaptığını söyledi. Şimdi o sözleşmeyi de maaşlar ödenmek üzereyken çıkarılan jet hızında bir genelge ile iptal ettiğini belirten Burunucu, yine işçi alacakları ve ikramiyelerde de bu dönemin başından itibaren geciktirme, borçlanma uygulandığını söyledi.

‘GENELGE ÇEKİLMELİ, BİR MAAŞ TUTARINDA RİSK İKRAMİYESİ VERİLMELİ’

Salgınla mücadelede emekçilerin başta gıda, sağlık, temizlik harcamaları artarken tüm belediyelerde bir maaş tutarında risk ikramiyesi talebinin kabul edilmesi yerine bu durumun kabul edilemeyeceğini dile getiren Burunucu, genelgenin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

‘BELEDİYENİN GELİRİ DÜŞMEDİ YÜZDE 30 ARTTI’

Belediye gelirlerinin bu dönemde azalmadığını hatta yüzde 30 oranında arttığını açıklayan Burunucu, “Genelgede gerekçe olarak gösterilen Mamak halkı ile nasıl ve kimlere yapıldığını ne örgütlü sendikaların ne de kamuoyunun bilmediği sınırlı dayanışma için mevcutta bir ayanışma kampanyasını engelsiz sürdürüyorlar. Ayrıca işverenin, belediyen emekçilerinin sağlığı için alınmış tedbirleri de maliyet olarak emekçilere yıkmak istediği anlaşılıyor” dedi.

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