Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

Koronavirüs salgınına tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanacak. Temel gereksinimlerin dışında halı, iplik, kumaş, çikolata, terlik, çuval, kontrplak gibi ürünlerin üretildiği pek çok fabrikanın çalışması için Valilik tarafından Antep’te özel izin verildi.

Koronavirüs salgınına tedbirler kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayımlayarak, istisna durumlarını açıkladı. Genelge ile ekmek, sağlık ve tıbbi gereksinim gibi üretim yapan yerler ile buralara ambalaj tedarik eden fabrikalar yasak kapsamına alınmadı. Yine makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun izin verilmesi şartına bırakıldı. Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) halı, iplik, kumaş, çikolata, terlik, çuval, kontrplak gibi ürünlerin üretildiği pek çok fabrika için valilik tarafından özel izin verildi. Bir halı fabrikasında çalışan yöneticiden aldığımız bilgiye göre Gaziantep Valiliği, OSB patronlarının isteği üzerine, sokağa çıkma yasağı cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 12’de başlayacak olmasına rağmen, işçilerin o saatte işe gidip sabah 8’de çıkmasının önünü açan bir karar aldı.

MASKE KUMAŞI ÜRETME BAHANESİYLE

Hafta sonu üretime devam edecek pantolon kumaşı ve iplik üreten Burteks Tekstil’in ise, “Maske kumaşı üretiyoruz” diyerek Valilik izni aldığı iddia edildi. Pantolon kumaşı ve iplik üreten Burteks Tekstil’de çalışan bir işçi, fabrikanın valiliğe maske kumaşı üreteceğini söylediğini ve hafta sonu çalışmak için bu gerekçeyle izin aldığını fakat iplik ve pantolon kumaşı üretimine de devam edileceğini belirtti.

PAZAR MESAİSİ TEK YEVMİYEYE DÜŞÜRÜLECEK

Burteks Tekstil yönetimi işçilerle yaptığı toplantıda, resmi tatil olmasına rağmen pazar günleri de çalışmaları gerektiğini ve işçilerin işverene destek olması için pazar mesailerinin, çift yevmiye değil tek yevmiye ödeneceğini söyledi. Fabrika yönetiminin üretilen malları stokladığını vurgulayan işçi, yönetimin kendilerine “Mallar satılmıyor, biz de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Önümüzdeki iki ay pazar mesaileri tek yevmiye olarak verilecek. Elinizi taşın altına koymalısınız, bu süreçte işverenimize destek olmak gerekiyor” dediğini aktardı. İşçi, ayrıca işyerinde alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Salgından sonra bir ara yemekhanede kaşık ve çatalı plastik verdiler ama sonra maliyeti yüksek diye eski haline döndürdüler” diye konuştu.

KONTRPLAK ÜRETMEK SERBEST

Petek Kontrplak adlı fabrikada çalışan bir işçi de sokağa çıkma yasağına rağmen cumartesi günü çalışacaklarını aktararak, “Çalışmak için izin aldıklarını söylüyorlar ama ben izne dair bir belge görmedim. Yasağa rağmen çalıştırılıyoruz” dedi. Koza Halı’da çalışan bir işçi de geçtiğimiz hafta sonu çalışmadıklarını ancak bu hafta sonu için fabrika yönetiminin izin aldığını dile getirdi. Hafta sonu iki gün de çalışacaklarını söyleyen işçi, çalışmadıkları geçen hafta sonundaki yevmiyelerinin de maaşlarından kesileceğini belirtti. Aynı fabrikada çalışan bir başka işçi ise “Yasaksa herkese yasak ama bizim fabrikada üretim tam gaz devam ediyor” dedi. Has Sentetik isimli çuval fabrikasında çalışan bir işçi de fabrikalarının cumartesi günü üretime devam etmek için izin aldığını belirttikten sonra, çuval fabrikasının böyle bir dönemde neden üretim yaptığını anlamadığını dile getirdi. (Antep/EVRENSEL)

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