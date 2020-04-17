17 Nisan 2020 19:02

Beraat ettiği dava nedeniyle kadroya alınmayan işçi işine dönecek

Adana’da istihbarat bilgisi var denilerek taşerondan kadroya geçişi sağlanmayan işçi hakkındaki istihbarı bilginin 2012 yılında beraat ettiği bir dava olduğu ortaya çıktı. İşçi işe iade edilecek.

Avukat Sevil Aracı

Avukat Sevil Aracı | Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    Volkan PEKAL
    Adana

    Adana’da hakkında istihbarat bilgisi var denilerek taşerondan kadroya geçişi sağlanmayan işçi hakkındaki istihbarı bilginin 2012 yılında beraat ettiği bir dava olduğu ortaya çıktı. İşçi geçmiş haklarını ve ücretini de alarak işine dönecek. Konu ile ilgili görüştüğümüz davacı vekili Avukat Sevil Aracı, 8 Mart Tertip Komitesine açılan davadan müvekkilinin beraat ettiği belli olmasına rağmen bu şekilde istihbarat bilgisi paylaşmanın yanıltma amacı taşıdığını belirterek benzer durumda olan binlerce kişinin görevine dönmesi gerektiğini söyledi. 

    AKP’nin 695-696 sayılı OHAL KHK’leri ile getirdiği taşeron düzenlemesi sonrası Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı bir kurumda taşeron işçi olarak çalışmaktayken kurum bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından güvenlik soruşturması gerekçesi ile kadroya geçişi sağlanmayan taşeron işçi açtığı dava ile işine döndü. 

    GEÇMİŞE DÖNÜK MAAŞ VE HAKLARINI ALDI

    Adana 2’inci İdare Mahkemesinin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 2019’un ikinci ayında davayı reddetmesi üzerine kararı istinaf mahkemesine taşıyan işçi, hakkında emniyet tarafından istihbari bilgi olarak paylaşılan yargılamadan beraat ettiği anlaşılınca Konya Bölge İdare Mahkemesi 5’inci İdari Davalar Dairesi’nin verdiği kararla işine döndü. Mahkeme, yoksun kaldığı özlük, maaş ve diğer haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

    "8 MART MİTİNGİ NEDENİYLE DAVA AÇILDI, BERAAT ETTİ"

    Beraat kararının güvenlik soruşturması sırasında da belli olduğunu ifade eden Avukat Sevil Aracı, “Müvekkillimiz 6 Mart 2011 tarihinde düzenlenen Adana 8 Mart Mitinginin Tertip Komitesi Başkanlığını üstlenmişti. Etkinliğin ardından miting sırasında bir kısım kişilerin yasadışı fiillerde bulundukları gerekçesi ile müvekkil ve diğer tertip komitesi üyeleri hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma başlatılmış, başlatılan soruşturmada isnat edilen propaganda, suçu ve suçluyu övmek ve benzeri pek çok suçtan takipsizlik verilmiş, sadece 2911 sayılı yasaya muhalefet suçundan dava açılmıştı. Açılan bu davada da beraat kararı verilmiştir” dedi. 

    "BİNLERCE KİŞİNİN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ"

    Adana Emniyet Müdürlüğünün tüm bu bilgi ve belgelere erişiminin olmasına, müvekkilin yargı eli ile aklanmış olmasına rağmen hakkında olumsuz istihbari bilgi olduğunun dile getirilmesinin yanıltma amaçlı olduğunu ifade eden Aracı, “Müvekkilimiz 2 yılı aşkın süredir bu yanlış değerlendirme sonucunda işsiz kalmış ve pek çok sıkıntı yaşamıştır. Müvekkilimizin durumunda mağdur edilen binlerce kişi vardır. Her ne kadar yargı yanlışı düzeltmiş ise de bu kadar uzun süre işsiz bırakılmanın, bunun kişilerin yaşamlarına verdiği zararın kanımızca telafisi yoktur. İdare mahkemelerinin bir an önce bu dosyaları sonuçlandırarak hukuka uygun kararlar vermesi ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermesi gerekmektedir.”

    EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BERAAT KARARINI GÖNDERMEDİ

    Dava görülürken Mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğünden davacı hakkındaki istihbari bilginin mahiyetini sorma kararı aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü gönderdiği yazıda davacı hakkında Adana İl Emniyet Müdürlüğünce “Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna Muhalefet” gibi suçlardan adli işlem yapıldığı ifadelerine yer verdi. Mahkemenin ne tür bir adli işlem yapıldığını sorarak konuya ilişkin tüm belgelerin örneğini istemesi üzerine davacı hakkındaki istihbari bilgiye dayanak olarak gösterilen dosyadan aslında beraat ettiği anlaşıldı. 

    Mahkeme kararında, “Kadrosuna atanmasına engel olarak gösterilen davadan beraat ettiği, davalı idare tarafından güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlanmasını gerektirecek davacı hakkında olumsuz başkaca bilgi veya belgenin de ileri sürülmediği, ayrıca davacının atanmak isteminde bulunduğu idarenin, Yasada sayılan kurumlardan olmadığı, bünyesinde gizlilik özelliği bulunan bir birim olduğundan da bahsedilemeyeceğinden, davacının atanma talebinde bulunduğu görev gizlilik dereceli bir görev olmadığı halde, davacı dışında yakınlarının güvenlik soruşturmasına dahil edilmesi suretiyle elde edilen istihbari bilgi notunda yer alan değerlendirmelere istinaden, güvenlik soruşturması olumsuz kabul edilerek sürekli işçi kadrosuna atanmasına dair başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine yönelik Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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