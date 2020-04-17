Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)
Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1769 can kaybının yaşandığı ve 78 bin 546 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.
- Türkiye'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 1769'a, vaka sayısı 78 bin 546'ya yükseldi.
- Bu gece 00.00 itibariyle 48 saatlik süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sürecin başından beri hükümetin umursamadığı emekçiler, sokağa çıkma yasağında da kapsam dışında bırakılacak.
Kocaeli Valiliği, iki günlük sokağa çıkma yasağında fabrikaların tam kapasite çalışmasının önü açtı. Valilik kararında fırını olan demir çelik fabrikalarında ilgili bölümlerin çalışmasına izin verildi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 11 Mart 2020 ile 10 Nisan 2020 tarihi arasını kapsayan rapor hazırladı. Rapora göre ilk ay en az 52 işçi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
AKP'Lİ BELEDİYEDE VİRÜS FIRSATÇILIĞI
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın nedeniyle giderleri azaltacaklarını açıkladı, belediye emekçilerine sosyal denge ödemesini kesti. Belediyede örgütlü olan Bem-Bir-Sen açıklama yapmadı.
AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi
EMEP: KOCAELİ’DE YÜZÜ AŞKIN FABRİKA HAFTA SONU ÇALIŞACAK!
Sokağa çıkma yasağına rağmen Kocaeli'de yüzü aşkın fabrika çalışacak. EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan "Patronların kar hırsı uğruna işçilerin ve ailelerinin sağlığı hiçe sayılmaktadır" dedi.
SAĞLIK BAKANINDAN MASKE AÇIKLAMASI
Maskeye ücretsiz erişim ile ilgili eleştirilerin sorulması üzerine Sağlık Bakanı, "Mesaj gelmeyen kişiler eczaneye müracaat ettiğinde yeniden bir kod verilme durumunu sağladık" yanıtını verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor
SAĞLIK BAKANINDAN ERCÜMENT OVALI YANITI
Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın ilaç açıklamaları hakkında konuşan Sağlık Bakanı, “Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Türkiye'de ruhsatlı bir ilaç. Akciğerde tıkaç olan hastalarda uygulanan ve fayda görülen bir ilaç. Kovid-19'la ilgili bu ilacın faydalı olduğuna dair laboratuvar ve klinik çalışmaların da başladığını da biliyoruz. Bununla ilgili ilgili merkeze de 23 Mart'ta aşı ve tedavi ile ilgili herhangi bir çalışmanız varsa bunu projelendirip bize bilgilendirin dedik. Oradan bize gelmedi. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Araştırma ve çalışmaların nasıl yapıldığı da bellidir” dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor
126 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 BİN 353 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Açıklanan verilere göre, son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 353 yeni vaka tespit edildi, bin 542 kişi iyileşti.
Koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı bin 769'a yükseldi. Toplamda 558 bin 413 test uygulandı.
SAĞLIK BAKANI BİLİM KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMA YAPIYOR
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın. Sokağa çıkmayanlar bu mücadelenin gizli kahramanlarıdır. Filyasyon oranımız yüzde 97,5'e ulaştı. Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar doğru olduğunu toplum olarak bir kez daha test etmiş olduk.
Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalar için erken tedaviye başladık. Belirti ortaya çıkınca erkenden hastaneye yönlendirilen hastalarda tedavinin sonucunu gördük.
65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.
Kısıtlamadan sonra 65 yaş üstü pozitif oranı yüzde 30'dan yüzde 18'e düştü.
Vaka sayımızda artış devam etmektedir. Bu artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz.
Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır.
Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı arasında denge oluşmuş durumda. Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde azalıyor.
Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, tavsiye kurumu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor
SAĞLIK BAKANI KOCA BİLİM KURULU TOPLANTISININ ARDINDAN KONUŞACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyecek.
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HATAY DÖRTYOL'DA 60 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR İDARİ İZİNLİ OLACAK
Hatay’da Dörtyol İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 50 ve üstü sayıda personel çalıştıran fabrikalarda Kovid-19 salgın süresinde sınırlı olmak üzere 60 yaş üstü çalıştıranların, gebelerin ve raporla belgelenmiş kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılmasına karar verdi. Bu karara göre Kovid-19 nedeniyle kronik rahatsızlığı olanları yıllık izne gönderen fabrikaların işçilerinin idari izinli, yani ücretli izinli olması gerekiyor. İşyerlerindeki diğer çalışanların ise alınacak önlemler kapsamında maskeyle çalışamaya devam edeceklerin bildirildi.
Dörtyol’da 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli olacak
KOCAELİ VALİLİĞİNDEN FABRİKALARA ÜRETİM İZNİ
Kocaeli Valiliği, iki günlük sokağa çıkma yasağında fabrikaların tam kapasite çalışmasının önü açtı. Valilik kararında fırını olan demir çelik fabrikalarında ilgili bölümlerin çalışmasına izin verildi.
PSİKİYATR DR. SEZAİ BERBER: SALGIN, İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN PSİKOLJİLERİNDE DERİN YARALAR AÇABİLİR
Yaşamın her alanını etkileyen Kovid-19 salgınının toplumsal psikolojiye de önemli etkileri oldu. Çalışmak zorunda bırakılan ve evde kalan birçok kesimde farklı etkilere neden olan salgın sürecini konuştuğumuz Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Sezai Berber, sürecin toplumsal hafızada bırakacağı izler olacağını söyledi. Berber, "Emekçilerin ötekileştirilmiş hissetmeleri kuvvetle olasıdır. İnşaatlarda, fabrikalarda yeterli iş güvenliği önlemi alınmadan iç içe çalıştırılan insanların, dışlandığını ve kendisinin feda edildiğini düşünmesine neden olacaktır" dedi.
Kovid-19 salgını, işçi ve emekçilerin psikolojilerinde derin yaralar açabilir
TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ: VERGİ VE SGK PRİMLERİ ERTELENSİN
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik olumsuzluklar nedeniyle taleplerini dile getirdi. Yazılı açıklmada bulunan TDB, hükümetin yayımladığı "ekonomik istikrar paketinin" içinde yer almadıklarını belirterek finansal destek önlemlerinin alınmasını vergi ve SGK primlerinin ertelenmesini istedi.
SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEBİ KARŞILANMAZKEN SOMALİ'YE MALZEME GÖNDERİLDİ
Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Somali için ilaç ve tıbbi koruyucu ekipman hazırladı. Yaklaşık 8 palet olan kargo paketleriyle havalanan uçağın akşam saatlerinde Somali'nin başkenti Mogadişu'ya inmesi bekleniyor.
Sağlık emekçilerinin talebi karşılanmazken Somali'ye sağlık malzemeleri gönderildi
SAĞLIKLI KOŞULLAR TALEP ETTİKLERİ İÇİN CENGİZ HOLDİNG'E AİT ETİ BAKIR'DAN 118 İŞÇİ ATILDI
Meclise "işten çıkarmaların 3 ay yasaklanacağı" propagandasıyla getirilen torba yasa teklifinin görüşmeleri sürerken, Cengiz Holding 118 işçiyi işten çıkardı. İşçiler koronavirüs salgını sürecinde çalışma koşullarının daha da ağırlaştığını belirterek hiçbir önlemin alınmadığını söyledi. Şirketin yasa geçmeden hemen önce fırsatçılık yaparak kendilerini işten çıkardığını ifade eden işçiler, işlerine dönmeyi ve çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.
Sağlıklı çalışma koşulları isteyen 118 işçi Cengiz Holdinge ait Eti Bakır'dan atıldı
İSİG: 52 İŞÇİ KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ilk salgın vakasının açıklandığı 11 Mart 2020 ile 10 Nisan 2020 tarihi arasını kapsayan rapor hazırladı. Buna göre, ilk ay en az 52 işçi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirirken, salgın fabrikalarda yayıldı. Virüs nedeniyle hasta ve ölüm oranlarının yüksek olduğu yerlerin işçi yoğun kentler olmasının salgının sınıf sorununa dönüştüğünü gösterdiği belirtilen raporda, “Başta üretimin her koşulda sürdürülmesi gibi tüm patron yanlısı politikaların önüne geçilmezse salgının en ağır bedelini işçiler ödeyecektir” uyarısı yapıldı.
TTB: SALGINI DURDURACAĞIZ, SAĞLIKTA ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ
TTB Merkez Konseyi, Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü’ne dair yazılı açıklama yaptı. Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü olarak ilan edilen 17 Nisan 2012, çalıştığı hastanede hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ın ölüm yıldönümü.
TTB, sağlık emekçilerinin yaşadığı sıkıntılara değinerek, "Kovid-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız" dedi.
Sağlık emekçileri şiddete karşı tüm yurtta saygı duruşu gerçekleştirdi
İSTANBUL İŞÇİ SENDİKALARI ŞUBELER PLATFORMU: İSTANBUL'DA 28 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İİSŞP'nin hazırladığı raporda salgının ilk gününden itibaren hayatını kaybeden işçi sayısının 28 olduğu ifade edildi. Raporda ücretli izin, yaygın test, ve ücretsiz sağlık hizmetine ulaşım hakkının tüm çalışanlar için acilen hayata geçirilmesi istenildi.
İİSŞP: İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 28 işçi hayatını kaybetti
AV. TURGUT KAZAN’DAN “İNFAZ” TEPKİSİ
İstanbul Barosu eski Başkanı Turgut Kazan, ayrımcı infaz düzenlemesine tepki göserdi: Salgın ortamında tutukluları içeride bırakmak olası kastla ölüme yol açmak ile eş değerdir.
Turgut Kazan'dan 'infaz' tepkisi: Olası kastla ölüme yol açmakla eş değer
“İŞ YERİNDE ÇALIŞMA SAATLERİ 8 SAAT İKEN EVDE 10-12 SAATLERİ BULDU”
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, beyaz yakalı çalışanlarla sorunlarını ve taleplerini konuştu. Plaza eylem platformu üyeleri “Anketlere göre iş yerinde çalışma saatleri 8 saat iken; evde 10-12 saatleri buluyor. Yaşamak için çalışmalıyız; çalışmak için yaşamamak gerekiyor” diye konuştu.
Plaza Eylem Platformu: Çalışma saatleri 8 saat iken; evde 10-12 saatleri buldu
PROF. DR. SEDAT TELLAOĞLU KOVİD-19 NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ
Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
85 yaşındaki Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilimdalı eski Başkanı ve Türk Üroloji Derneği Eski Başkanı olarak da görev yapmıştı.
Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İZMİR'DE OTOMATLARDAN ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILACAK
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANI CİHAN AYDIN: HUKUKSUZLUK YASALLAŞTI
İnfaz Kanunu’ndaki "ayırımcı" olarak nitelendirilen düzenlemenin "özel af" statüsünde olduğunu belirten Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, hukuksuzluğun yasallaştığını ifade etti.
İnfaz düzenlemesini yorumlayan Diyarbakır Baro Başkanı Aydın: Hukuksuzluk yasallaştı
BU GECE BAŞLAYACAK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİNDE 31 İLDE DENETLEME YAPILACAK
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 İlde bugün saat 15.00-24.00 saatleri (9 saat boyunca) arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacak. Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek" denildi.
İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağı öncesi 31 ilde denetim yapılacak
"MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE 'ÖLÜN' DENİLİYOR"
Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası (SES) Urfa Şube Eş Başkanı Salih Karataş, söz konusu yasak kararının mevsimlik işçiler ve emekçileri kapsamamasının ileriki süreçlerde ciddi riskleri beraberinde getireceği uyarısında bulundu.
MASKE ÜRETEN ÖĞRENCİLERE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK
Ordu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske üretiminde kullanılan öğrenci ve stajyerler, geçici sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.
Ordu'da maske üretiminde kullanılan öğrenciler sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
İŞÇİYE YEMEK DİYE EKMEK ARASI ISPANAK VEREN ŞİRKET 2 TIR GIDA KOLİSİ BAĞIŞLAMIŞ
Bakırköy metro inşaatında işçilere yemek diye ekmek arası ıspanak veren ve durumu sosyal medya hesabından paylaşan işçisini işten atan Bayburt Grubu'nun Trabzon Valiliğine 2 TIR gıda kolisi bağışladığı iddia edildi.
İşçiye yemek diye ekmek arası ıspanak veren şirket 2 TIR gıda kolisi bağışlamış
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü'ye verdiği röportajda, koronavirüs dolayısıyla başlattıkları yardım kampanyası dolayısıyla hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.
İçişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlattı
DÜN NE OLDU?
İstanbul Tabip Odası, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de yapılan pandemi hastanelerine dair açıklama yaptı, "Kimse ‘Korona Fırsatçılığı’ yapmaya kalkmasın. Yoksa asıl amaç Atatürk Havalimanı’nı inşaata açmak mı?" dedi.
Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş, Genel Başkan Mustafa Türkel imzası ile skandal bir açıklama yayımladı. “Kimse zorla çalıştırılmıyor, kimse zorla işyerinde tutulmuyor" denilen açıklamada “İşyeri dışında ve içinde kendimizi koruyarak ve düşünerek önlem almazsak işyerinde ortaya çıkan virüs vakalarının sorumlusu işletmelerimiz ve işverenlerimiz olamaz” ifadeleriyle sorumluluk yine işçiye atıldı.
TTB Covid-19 İzleme Grubu’nda yer alan Prof. Dr. Özlem Azap, Türkiye’nin salgınla nasıl mücadele ettiğini Evrensel’e anlattı. Azap, Türkiye’de salgının hızlı seyredeceği ve hasta sayısının yoğun olacağını söyledi.
Atatürk Havalimanının bulunduğu alana yapılacak olan pandemi hastanesi inşaatındaki işçiler, Evrensel'e gönderdikleri videoyla sosyal mesafe ve korunma önlemlerinden yoksun çalıştırıldıklarını söyledi.
İstanbul Tabip Odası: Kimse ‘Korona Fırsatçılığı’ yapmaya kalkmasın
Tekgıda-İş "Vakaların sorumlusu işverenlerimiz olamaz" dedi, işçiler tepki gösterdi
Prof. Dr. Özlem Azap: DSÖ verilerine göre Türkiye’de salgın hızlı ve yoğun yaşanacak
Gebze’de Birleşik Metal-İş Sendikasının örgütlendiği Belçika merkezli Omco Kalıp, salgını fırsat bilerek işçileri sendikadan istifaya zorladı. Fabrika önünde protesto eylemi yapan işçiler, fazla mesaiye kalmama kararı alırken, baskının sürmesi halinde üretimden gelen güçlerini kullanacakları uyarısında bulundu.
Omco Kalıp patronundan salgın fırsatçılığı: İşçiler sendikadan istifaya zorlanıyor