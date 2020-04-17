Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor

Dev Yapı-İş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın salgın boyunca şantiyelerdeki denetimleri durdurmasını gerçekleştirdiği eylemle protesto etti. Eylemde konuşan Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, devletin işçi ölümlerini izlemekle yetindiğini belirtti.

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın salgın boyunca şantiyelerdeki denetimleri durdurmasını gerçekleştirdiği eylemle protesto etti. İŞKUR Kadıköy Merkezi önünde gerçekleştirilen eyleme sendika üye ve yöneticilerinin yanı sıra Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı. Eylemde sık sık, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” ve “Hasan Oğuz ölümsüzdür” sloganları atıldı.

"BAŞKA HASANLAR BU ÖLMESİN DİYE"

Açıklama yapan Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, sendikalarının İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Hasan Oğuz’un 2 gün önce Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak “Hasan’ın çalıştığı şantiyeyi durdurduk. Başka Hasanlar bu çalışma koşullarından ölmeyecek, öldürtmeyeceğiz dedik” dedi.

İnşaat işçilerinin ölümüne çalışma koşullarında çalıştığını ve bunu düzeltmesi gereken devlet kurumlarının ölümleri sadece izlediğini vurgulayan Karabulut, “Hükümetler her zaman olduğu gibi bugün de Kovid-19 salgınında da, patronlara destek çıkarken biz işçileri ölümüne çalışmaya zorluyor. Çalışmanın olmadığı yerlerde açlıkla, yoksullukla baş başa bırakıyor, sefalet ücreti dayatıyor” dedi.

"BUNUN ADI SINIF KARANTİNASI"

Ardından söz alan HDP Milletvekili Musa Piroğlu, iktidarın patronları koruma altına aldığını, işçilere ise ölüm ve yoksulluk dışında hiçbir seçenek sunmadığını ifade etti. Piroğlu, “Bunun adına ise sınıf karantinası deniliyor. Şantiyeler ve yoksul mahalleleri şu anda virüsün en çok yayıldığı, ölümlerin en fazla geldiği alanlara döndü. İşçiler çalışmak zorunda. ‘Evde kalın’ demek ancak evde kalma koşulları varsa mümkün oluyor. Herkes biliyor ki günlük çalışan insanlar işe gitmezse evde aç kalacak. Açlık ölümden daha bir zulüm olarak duruyor. Çünkü işçiler şunu biliyor, mikrobu belki kapabilir ama açlık işe gitmezse kesin” şeklinde konuştu. (İstanbul/MA)

İİSŞP: İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 28 işçi hayatını kaybetti

Galataport'ta iş cinayeti: Dev Yapı-İş Temsilcisi Hasan Oğuz hayatını kaybetti

İnşaat işçilerine "Koronavirüs kaparsam sorumluluk bana ait" yazan belge imzalatıldı