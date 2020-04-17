  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA Web TV Video Haberler

    • İİSŞP: İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 28 işçi hayatını kaybetti

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, fabrikalardaki koronavirüs vakalarına ilişkin hazırladıkları raporu açıkladı. Verilere göre salgında 28 işçi hayatını kaybetti.

    17 Nisan 2020 11:58
    Son Güncellenme Tarihi: 17 Nisan 2020 15:19
    Paylaş

    İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) İstanbul’da 10 iş kolunu kapsayan bir rapor paylaştı. Rapora göre 4 bin 629 işçinin etkilediği salgın kapsamında 2 bin 279 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 bin 350 işçi ev yada hastanede karantinaya alındı. 28 işçi ise yaşamını yitirdi. İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, “Bu rakamlar, bilim insanlarının uyarısına rağmen zorunlu olan alanlar dışında üretimde ısrarın sürmesi durumunda tablonun korkunç bir boyuta geleceğini gösteriyor” dedi. Ceviz salgının önlenmesini konusunda işçilere ücretli izin verilmesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

    Online düzenlenen basın toplantısında konuşan İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, raporun tüm işyerlerini kapsamadığını, örgütlü oldukları işyerindeki verilerle hazırlandığını ifade etti.

    İİSŞP'nin hazırladığı raporun detayları şöyle:

    DERİ VE TEKSTİL

    200'e yakın fabrikadan edinilmiş bilgilere göre deri ve tekstil iş kolundaki duruş şöyle:

    • 200 fabrikadan Covid-19 testi Pozitif çıkan işçi sayısı 83 dür.
    • 200 fabrikadan Covid-19 testi Pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 3 tür.
    • 200 fabrikadan pandemi döneminde 86 fabrika işçilerine ağırlıklı zorunlu yıllık izni kullandırmıştır.
    • 200 fabrikadan pandemi döneminde 102 fabrika işçilerine ağırlıklı olarak zorunlu süreli ve süresiz ücretsiz izin kullandırmıştır.
    • 200 fabrikadan pandemi döneminde 47 fabrika üretime halen kesintisiz devam etmektedir. Bunlardan 9 fabrikada vaka görülmesine rağmen üretim devam etmektedir.
    • 200 fabrikadan pandemi döneminde 28 fabrika kısa çalışma ödeneğine başvurmuş üretim yapılmamaktadır.
    • 200 fabrikadan pandemi döneminde 4 fabrika kapısına kilit vurmuş bütün işçilerini çıkarmıştır.
    • 200 fabrikadan pandemi döneminde yaklaşık olarak 460 işçi işten çıkarılmış çıkarılan işçilerin yüzde 100’üne virüs nedenli olduğu ifade edilmiştir.
    • 200 fabrikadan pandemi döneminde sadece 2 fabrika işçilerini koşulsuz ücretli izne ayırmıştır. Hak edilmiş yıllık izni kullandırmadan.
    • 200 fabrikadan pandemi döneminde sadece 1 fabrikada 40 işçi gönüllü olarak işten çıkmıştır.

    GENEL-İŞ KOLU

    İBB bu güne kadar 477 vaka yaşanmıştır bu vakalardan;

    • Covid-19 kaynaklı vefat eden işçi sayısı 5’tir.
    • Vakaların görüldüğü iş alanları Temizlik, Güvenlik, Ulaştırma Birimi, İGDAŞ ve İETT dir.
    • Ayrıca Karantina altın da bulunan işçi sayısı 2000’dir.
    • İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin tamamında virüs vakasına rastlanmıştır. Vakaların bölümlere göre görülme oranı temizlik işçileri içerisinde daha fazladır.

    LİMAN DEPO ANTREPO İŞ KOLU

    • Ambarlı Limanı'nda bulunan 3 büyük firmanın tamamında virüs vakası görülmüştür.
    • Ambarlı Limanı'nda Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı toplamda 25’tir.
    • Tuzla'da bulunan 8 tersanede Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 57’dir.
    • İstanbul'da bilgi alabildiğimiz 17 depoda Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 170’tir.
    • Covid-19 testi pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 2’dir.

    GÜVENLİK İŞ KOLU

    • İstanbul'da elimize ulaşan bilgilere güvenlik alnında çalışan ve Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 80’dir.
    • Ayrıca Güvenlik-İş üyelerinden 30 işçinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.
    • Bu vakalardan biri de Güvenlik-İş Sendikası Mali Sekreteridir.

    GIDA İŞ KOLU

    • 25 fabrikada Covid-19 pozitif işçi sayısı 70’tir.

    MAĞAZA SEKTÖRÜ

    • Covid-19 nedeni ile en çok işsizliğin yaşandığı sektör durumundadır. Birçok mağaza çalışmalarını durdurmuş ve internet üzerinden alışveriş sağlanmaktadır.
    • 7 zincir mağazada Covid-19 pozitif işçi sayısı 47’dir.

    SAĞLIK İŞ KOLU

    • İstanbul dâhilindeki devlet hastanelerinin neredeyse tamamında Covid-19 pozitif vakasına rastlanmıştır.
    • Sağlık çalışanları içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık işçisi sayısı yaklaşık 1000’dir.
    • Sağlık sektöründe Covit-19 testi pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 17’dir.
    • Sağlık sektöründe vakaların görüldüğü statüler şu şekildedir. Doktor, Hemşire, Laborant, Temizlik İşçisi, Hasta Bakıcı ve çeşitli kademedeki memur ve işçilerin bulunduğu bölümler.
    • Özellikle 112 acil müdahale ekibi çalışanları virüs bulaşma-bulaştırma riski yüksek gruplar.

    PETRO KİMYA İŞ KOLU

    • 32 fabrikadan Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 140’tır.
    • Toplamda kronik rahatsızlığından kaynaklı süresiz ücretli izne ayrılan işçi sayısı 200’dür.
    • İş yerlerinde vaka çıkması nedeni ile 350 işçi evlerinde karantinada kalmaktadır.

    METAL SEKTÖRÜ

    • İstanbul'da faaliyet sürdüren 34 fabrikadan Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 63’tür.
    • Covid-19 kaynaklı vefat eden işçi sayısı 1’dir.

    TAŞIMA İŞ KOLU

    • Taşıma işçilerinin girip çıktıkları ev ve işyerlerinin sayısı her gün on binleri bulmaktadır.
    • 17 iş yerinde Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 67’dür.

    İSTANBUL'DA TOPLAM DURUM

    • Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 2279’dur.
    • Covid-19 testi Pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 28’dir.
    • Covid-19 şüphesi ile hastane v ev karantinasında olan işçi sayısı 2350’dir.

    PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞANAN GENEL SORUNLAR

    • Özellikle sağlık çalışanlarının ve hizmet sektörü temizlik işçilerinin ekipman yetersizliği.
    • Genel olarak yaygın test seçeneğinin zayıflığı.
    • Sağlık sektöründe karantina uygulaması virüsün görüldüğü servis arkadaşlarına uygulanmakta ve 14 günlük süre sonrasında işçiler çalıştırılması
    • 112 çalışanlarının çalışma koşulları ağırlığı ve yaygın test eksikliği.
    • İşsizlik ve işten çıkarma sonucu sağlık güvencesinden mahrum olma
    • Gündelik İşçi alımı
    • Telafi çalışması için borçlandırma
    • İnsanların zorunlu ihtiyaçları, sağlık ve hijyen alışverişleri haricinde yapılan e-ticaretin çoğalması (eğlence ve zaruri ihtiyaç olmayan tüm ürünler açısından) hem talep eden hem de çalışan sağlığı açısından hayati önem taşıması
    • Yarı yarıya izin sistemi uygulama(1 aylık iznin yarısını işverenin yarısını işçisin karşılaması)
    • Haftalık üretim durdurma aralıklı üretim yani; pandemi sürecinde tekrar iş başı yapma
    • Sağlık sektöründe, medikal tekstil üretiminde, sanal alışveriş çalışanlarında, taşımacılık kargo bölümlerinde fazla mesai sabahlama çalışması
    • Yıllık izni olmayanların bir sonraki yıl içinde hak edeceği izinlerin peşin olarak kullandırılması
    • Evden yemek getirme sistemi (işçilere hijyen kontrolü sağlamayacağı söylenerek kendi yemeklerini evlerinden getirmeleri istenmesi)
    • Muğlak süresiz izin kullandırılması ve işçilere herhangi bir konuda bilgi verilmemesi
    • Tıraş olmayanları işe almama
    • Çay molalarının yasaklanması
    • Sosyal mesafelenme ve evde kal çağırılarına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilerin hem özelde hem de resmi yetkililerce hayatlarının önemsiz olduğu hissi buna bağlı kimi psiko-sosyal problemler. Önemsizlik hissi, ailelerini maddi anlamda yetmemezlik ve yaşanacak ekonomik bunalım, aile içi yüksek yaş grubunun koruma isteği ile virüs bulaştırma duygusu çatışma durumu vb.

    Bu rakamların sendikaların ve bilim insanlarının uyarılarının doğruluğunu kanıtladığını ifade eden Ceviz, “Bu, zorunlu alanlar dışında üretim durdurulmamasının sonucudur” dedi. Hükümetin “işten atmalar yasaklanıyor” diye sunduğu taslağın ücretsiz izin anlamına geldiğini dile getiren Ceviz, “Yasa teklifini doğru bulmadığımızı en başından beri söylemiştik. Yasanın parlamentodan geçmesiyle birçok yerde ücretsiz izin uygulaması başlatıldı. Taleplerimizi yineliyoruz. İki günlük sokağa çıkma yasağıyla bu salgın önlenemez. İşten atmalar yasaklanmalı ama işçilere ücretli izin verilmeli. İşçilerin kayıpları giderilmeli. Bu kapsamda bilim insanlarının da uyarıları doğrultusunda en az iki haftalık karantina uygulaması başlamalı” dedi.

    KONFEDERASYONLARA ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

    Basın toplantısında söz alan sendika başkanları da şunları söyledi:

    Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Nedime Mutlu Yıldırım: Eksik ekipmanla çalışmanın sıkıntısının sonuçlarını sahada görüyoruz. Ekipman sıkıntısı kısmen giderildi. Hamile, kronik hastalığı bulunan arkadaşlarımız maalesef hâlâ sahada çalışıyor. Defalarca ilgili kurumlara başvuruda bulunmamıza rağmen bazı hastane yöneticileri bu konuda duyarsız kaldı. TİS süreci ertelendiği için koronavirüs sürecinde de işçiler asgari ücret almaya devam ediyor. Yaşlı bakım merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız 14 gün boyunca evlerine gidemiyor. Hâlâ devam eden işçi memur ayrımı anlaşılır değil. Bu ayrımcılığı kınıyoruz.

    Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan: İmkansızlıkları çözmeye çalışıyoruz. Ekipman hijyen malzemelerinin teminiyle ilgili devamlı teyakkuz halindeyiz. Bu zorlu süreçte bu kadar cefakarca çalışan arkadaşlara hükümet ne yapıyor? 7 bine yakın işçi arkadaşımızı ilgilendiren TİS süreci askıya alındı. Ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, yemek yol paralarının kesintisi arkadaşlarımız için daha çok sıkıntı yaratmakta. Yöneticilerin işçilerin lehine yasalar yapması gerekiyor.

    DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan: Zorunlu olmamasına rağmen iş kolumuzda üretim devam ediyor ve gerekli önlemler alınmıyor. Özellikle medikal alanda çalışan arkadaşlarımız sabahlara kadar çalışıyor. Bunun yanında işten çıkarmaların ve ücretsiz izin uygulamalarının yoğun olduğu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle örgütsüz yerlerde koşulların çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. İşyerinde çok ciddi bir şekilde fırsata dönüştürülen bir süreç yaşıyoruz.

    Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir: Siyasi iktidarlar her krizi fırsata çevirmeye çalışıyor, bugün de bunu görüyoruz. İşçilere virüs sizi öldürmezse açlıktan ölün deniyor. İşçi sınıfının gazabından korksunlar, fırsatçılıktan vazgeçsinler. İşçiler faaliyetlerini durdurduklarında neler olabileceğini ben kestirebiliyorum. TİS’ler askıya alındı ne olacağı belli değil. Ben sendikasız, örgütsüz işyerini düşünmek bile istemiyorum. Konfederasyonlarımıza ortak mücadele çağrısı yapıyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Kolombiya'da evsiz kalan Embera yerlileri, parklarda yaşam mücadelesi veriyor
    SONRAKİ HABER

    Sağlık emekçileri şiddete karşı tüm yurtta saygı duruşu gerçekleştirdi
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Yayılmacı emeller koronavirüs dinlemiyor!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Kamuculuk tartışmaları

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Küreselleşmenin sonu geldi mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Başkanlık, af ve Yeni YÖK: Yönetim biçimlerini yasaları gösterir
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı
    Antep’te fabrikaların birçoğu yasak kapsamına alınmadı

    Antep'te sokağa çıkma yasağında istisna tanınan iş kolları dışında da halı, iplik, kumaş, çikolata, terlik, çuval, kontrplak üretilen pek çok fabrikanın valilikten izin aldığı belirtildi.

    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi
    AKP’li belediyede virüs fırsatçılığı: Emekçilerin sosyal denge tazminatı kesildi

    Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, salgın nedeniyle giderleri azaltacaklarını açıkladı, belediye emekçilerine sosyal denge ödemesini kesti. Belediyede örgütlü olan Bem-Bir-Sen açıklama yapmadı.

    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor
    Dev Yapı-İş: Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı salgın boyunca şantiyelerdeki denetimleri durdurdu. Dev Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, "Devlet işçi ölümlerini izlemekle yetiniyor" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak
    Belediye-İş: İşçiyi çalıştırmak serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak

    Belediye-İş Sendikası meclisten geçen torba yasaya "İşçiyi çalıştırmak, ürettirmek serbest, örgütlenmek, toplu sözleşme yapmak yasak” diyerek tepki gösterdi.

    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!
    EMEP: Kocaeli’de yüzü aşkın fabrika hafta sonu çalışacak!

    Sokağa çıkma yasağına rağmen Kocaeli'de yüzü aşkın fabrika çalışacak. EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan "Patronların kar hırsı uğruna işçilerin ve ailelerinin sağlığı hiçe sayılmaktadır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kovid-19 salgınında vaka artış hızı düşüyor

    Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Vaka artış hızının düşmekte olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki günlerde plato oluşturması şaşırtıcı olmayacaktır" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 4 bin 353 vaka, 126 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (17 Nisan)

    Resmi açıklamalara göre koronavirüs dolayısıyla 1769 can kaybının yaşandığı ve 78 bin 546 Kovid-19 hastasının bulunduğu Türkiye'de gün içinde yaşanan tüm önemli gelişmeleri sayfamızda bulabilirsiniz.

    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Korona günlerinde hamile olmak | Hamileler nelere dikkat etmeli?
    Bozkırın çığlığı
    Bozkırın çığlığı
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    Milas’tan ABD’ye bir kadın hikayesi: Leyla’nın Kahvesi
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    İyileşen bazı Güney Korelilerde neden tekrar Kovid-19 pozitif çıktığı araştırılıyor
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Beşparmak (Latmos) Dağlarında nesli tükenme tehdidi altında olan karaleylek görüldü
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Tiyatro Agon’un Kurucusu Erhan Sönmez’in hayatı belgeselleşti
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor
    Gıda sektöründe artan vakalar işçilerin endişesini büyütüyor

    İzmir’de Pınar Et ile OTP Tütün fabrikalarında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş'in örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken iki fabrika da üretime devam ediyor.

    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?
    CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

    CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi
    Sermaye korona dinlemiyor, Kızılcaköy’de JES için ÇED onayı verildi

    Kovid-19 salgını gündemdeyken sermaye salgını fırsata çevirerek Kızılcaköy’de yapılması planlanan jeotermal enerji santrali (JES) için ÇED onayı verdi. Kızıkcaköylüler ise karara tepkili.

    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor
    Sağlık-İş: Dokuz Eylül Hastanesi yönetimi işçilerin hakkını gasbediyor

    Sağlık-İş Sendikası İzmir Şubesi, tüm dünyada ve ülkede sağlık emekçilerinin pandemi ile savaştığı bugünlerde DEÜ Hastanesi yönetiminin işçilerin kazanılmış haklarını gasp ettiğini duyurdu.

    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı
    İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz maske dağıtımına başladı

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otomatlar aracılığı ile metro istasyonlarında ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurdu.

    Arkeologların işi zor…
    Arkeologların işi zor…

    Önemli olan bu buluntuları konuşturabilmek, onların bize anlattıklarını anlamaya çalışmak ve bunun üzerinden bir tarih anlatısı yapmak esas olarak arkeolojinin temelini oluşturur.