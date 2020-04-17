İİSŞP: İstanbul'da koronavirüs nedeniyle 28 işçi hayatını kaybetti

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) İstanbul’da 10 iş kolunu kapsayan bir rapor paylaştı. Rapora göre 4 bin 629 işçinin etkilediği salgın kapsamında 2 bin 279 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 bin 350 işçi ev yada hastanede karantinaya alındı. 28 işçi ise yaşamını yitirdi. İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, “Bu rakamlar, bilim insanlarının uyarısına rağmen zorunlu olan alanlar dışında üretimde ısrarın sürmesi durumunda tablonun korkunç bir boyuta geleceğini gösteriyor” dedi. Ceviz salgının önlenmesini konusunda işçilere ücretli izin verilmesinin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Online düzenlenen basın toplantısında konuşan İİSŞP Dönem Sözcüsü Sinan Ceviz, raporun tüm işyerlerini kapsamadığını, örgütlü oldukları işyerindeki verilerle hazırlandığını ifade etti.

İİSŞP'nin hazırladığı raporun detayları şöyle:

DERİ VE TEKSTİL

200'e yakın fabrikadan edinilmiş bilgilere göre deri ve tekstil iş kolundaki duruş şöyle:

200 fabrikadan Covid-19 testi Pozitif çıkan işçi sayısı 83 dür.

200 fabrikadan Covid-19 testi Pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 3 tür.

200 fabrikadan pandemi döneminde 86 fabrika işçilerine ağırlıklı zorunlu yıllık izni kullandırmıştır.

200 fabrikadan pandemi döneminde 102 fabrika işçilerine ağırlıklı olarak zorunlu süreli ve süresiz ücretsiz izin kullandırmıştır.

200 fabrikadan pandemi döneminde 47 fabrika üretime halen kesintisiz devam etmektedir. Bunlardan 9 fabrikada vaka görülmesine rağmen üretim devam etmektedir.

200 fabrikadan pandemi döneminde 28 fabrika kısa çalışma ödeneğine başvurmuş üretim yapılmamaktadır.

200 fabrikadan pandemi döneminde 4 fabrika kapısına kilit vurmuş bütün işçilerini çıkarmıştır.

200 fabrikadan pandemi döneminde yaklaşık olarak 460 işçi işten çıkarılmış çıkarılan işçilerin yüzde 100’üne virüs nedenli olduğu ifade edilmiştir.

200 fabrikadan pandemi döneminde sadece 2 fabrika işçilerini koşulsuz ücretli izne ayırmıştır. Hak edilmiş yıllık izni kullandırmadan.

200 fabrikadan pandemi döneminde sadece 1 fabrikada 40 işçi gönüllü olarak işten çıkmıştır.

GENEL-İŞ KOLU

İBB bu güne kadar 477 vaka yaşanmıştır bu vakalardan;

Covid-19 kaynaklı vefat eden işçi sayısı 5’tir.

Vakaların görüldüğü iş alanları Temizlik, Güvenlik, Ulaştırma Birimi, İGDAŞ ve İETT dir.

Ayrıca Karantina altın da bulunan işçi sayısı 2000’dir.

İstanbul'da 39 ilçe belediyesinin tamamında virüs vakasına rastlanmıştır. Vakaların bölümlere göre görülme oranı temizlik işçileri içerisinde daha fazladır.

LİMAN DEPO ANTREPO İŞ KOLU

Ambarlı Limanı'nda bulunan 3 büyük firmanın tamamında virüs vakası görülmüştür.

Ambarlı Limanı'nda Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı toplamda 25’tir.

Tuzla'da bulunan 8 tersanede Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 57’dir.

İstanbul'da bilgi alabildiğimiz 17 depoda Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 170’tir.

Covid-19 testi pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 2’dir.

GÜVENLİK İŞ KOLU

İstanbul'da elimize ulaşan bilgilere güvenlik alnında çalışan ve Covid-19 pozitif çıkan işçi sayısı 80’dir.

Ayrıca Güvenlik-İş üyelerinden 30 işçinin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Bu vakalardan biri de Güvenlik-İş Sendikası Mali Sekreteridir.

GIDA İŞ KOLU

25 fabrikada Covid-19 pozitif işçi sayısı 70’tir.

MAĞAZA SEKTÖRÜ

Covid-19 nedeni ile en çok işsizliğin yaşandığı sektör durumundadır. Birçok mağaza çalışmalarını durdurmuş ve internet üzerinden alışveriş sağlanmaktadır.

7 zincir mağazada Covid-19 pozitif işçi sayısı 47’dir.

SAĞLIK İŞ KOLU

İstanbul dâhilindeki devlet hastanelerinin neredeyse tamamında Covid-19 pozitif vakasına rastlanmıştır.

Sağlık çalışanları içerisinde Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık işçisi sayısı yaklaşık 1000’dir.

Sağlık sektöründe Covit-19 testi pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 17’dir.

Sağlık sektöründe vakaların görüldüğü statüler şu şekildedir. Doktor, Hemşire, Laborant, Temizlik İşçisi, Hasta Bakıcı ve çeşitli kademedeki memur ve işçilerin bulunduğu bölümler.

Özellikle 112 acil müdahale ekibi çalışanları virüs bulaşma-bulaştırma riski yüksek gruplar.

PETRO KİMYA İŞ KOLU

32 fabrikadan Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 140’tır.

Toplamda kronik rahatsızlığından kaynaklı süresiz ücretli izne ayrılan işçi sayısı 200’dür.

İş yerlerinde vaka çıkması nedeni ile 350 işçi evlerinde karantinada kalmaktadır.

METAL SEKTÖRÜ

İstanbul'da faaliyet sürdüren 34 fabrikadan Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 63’tür.

Covid-19 kaynaklı vefat eden işçi sayısı 1’dir.

TAŞIMA İŞ KOLU

Taşıma işçilerinin girip çıktıkları ev ve işyerlerinin sayısı her gün on binleri bulmaktadır.

17 iş yerinde Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 67’dür.

İSTANBUL'DA TOPLAM DURUM

Covid-19 testi pozitif çıkan işçi sayısı 2279’dur.

Covid-19 testi Pozitif çıkan ve vefat eden işçi sayısı 28’dir.

Covid-19 şüphesi ile hastane v ev karantinasında olan işçi sayısı 2350’dir.

PANDEMİ DÖNEMİNDE YAŞANAN GENEL SORUNLAR

Özellikle sağlık çalışanlarının ve hizmet sektörü temizlik işçilerinin ekipman yetersizliği.

Genel olarak yaygın test seçeneğinin zayıflığı.

Sağlık sektöründe karantina uygulaması virüsün görüldüğü servis arkadaşlarına uygulanmakta ve 14 günlük süre sonrasında işçiler çalıştırılması

112 çalışanlarının çalışma koşulları ağırlığı ve yaygın test eksikliği.

İşsizlik ve işten çıkarma sonucu sağlık güvencesinden mahrum olma

Gündelik İşçi alımı

Telafi çalışması için borçlandırma

İnsanların zorunlu ihtiyaçları, sağlık ve hijyen alışverişleri haricinde yapılan e-ticaretin çoğalması (eğlence ve zaruri ihtiyaç olmayan tüm ürünler açısından) hem talep eden hem de çalışan sağlığı açısından hayati önem taşıması

Yarı yarıya izin sistemi uygulama(1 aylık iznin yarısını işverenin yarısını işçisin karşılaması)

Haftalık üretim durdurma aralıklı üretim yani; pandemi sürecinde tekrar iş başı yapma

Sağlık sektöründe, medikal tekstil üretiminde, sanal alışveriş çalışanlarında, taşımacılık kargo bölümlerinde fazla mesai sabahlama çalışması

Yıllık izni olmayanların bir sonraki yıl içinde hak edeceği izinlerin peşin olarak kullandırılması

Evden yemek getirme sistemi (işçilere hijyen kontrolü sağlamayacağı söylenerek kendi yemeklerini evlerinden getirmeleri istenmesi)

Muğlak süresiz izin kullandırılması ve işçilere herhangi bir konuda bilgi verilmemesi

Tıraş olmayanları işe almama

Çay molalarının yasaklanması

Sosyal mesafelenme ve evde kal çağırılarına rağmen çalışmak zorunda kalan işçilerin hem özelde hem de resmi yetkililerce hayatlarının önemsiz olduğu hissi buna bağlı kimi psiko-sosyal problemler. Önemsizlik hissi, ailelerini maddi anlamda yetmemezlik ve yaşanacak ekonomik bunalım, aile içi yüksek yaş grubunun koruma isteği ile virüs bulaştırma duygusu çatışma durumu vb.

Bu rakamların sendikaların ve bilim insanlarının uyarılarının doğruluğunu kanıtladığını ifade eden Ceviz, “Bu, zorunlu alanlar dışında üretim durdurulmamasının sonucudur” dedi. Hükümetin “işten atmalar yasaklanıyor” diye sunduğu taslağın ücretsiz izin anlamına geldiğini dile getiren Ceviz, “Yasa teklifini doğru bulmadığımızı en başından beri söylemiştik. Yasanın parlamentodan geçmesiyle birçok yerde ücretsiz izin uygulaması başlatıldı. Taleplerimizi yineliyoruz. İki günlük sokağa çıkma yasağıyla bu salgın önlenemez. İşten atmalar yasaklanmalı ama işçilere ücretli izin verilmeli. İşçilerin kayıpları giderilmeli. Bu kapsamda bilim insanlarının da uyarıları doğrultusunda en az iki haftalık karantina uygulaması başlamalı” dedi.

KONFEDERASYONLARA ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Basın toplantısında söz alan sendika başkanları da şunları söyledi:

Sağlık-İş İstanbul Şube Başkanı Nedime Mutlu Yıldırım: Eksik ekipmanla çalışmanın sıkıntısının sonuçlarını sahada görüyoruz. Ekipman sıkıntısı kısmen giderildi. Hamile, kronik hastalığı bulunan arkadaşlarımız maalesef hâlâ sahada çalışıyor. Defalarca ilgili kurumlara başvuruda bulunmamıza rağmen bazı hastane yöneticileri bu konuda duyarsız kaldı. TİS süreci ertelendiği için koronavirüs sürecinde de işçiler asgari ücret almaya devam ediyor. Yaşlı bakım merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız 14 gün boyunca evlerine gidemiyor. Hâlâ devam eden işçi memur ayrımı anlaşılır değil. Bu ayrımcılığı kınıyoruz.

Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan: İmkansızlıkları çözmeye çalışıyoruz. Ekipman hijyen malzemelerinin teminiyle ilgili devamlı teyakkuz halindeyiz. Bu zorlu süreçte bu kadar cefakarca çalışan arkadaşlara hükümet ne yapıyor? 7 bine yakın işçi arkadaşımızı ilgilendiren TİS süreci askıya alındı. Ücretsiz izin, kısa çalışma ödeneği, yemek yol paralarının kesintisi arkadaşlarımız için daha çok sıkıntı yaratmakta. Yöneticilerin işçilerin lehine yasalar yapması gerekiyor.

DERİTEKS İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi Veysel Arslan: Zorunlu olmamasına rağmen iş kolumuzda üretim devam ediyor ve gerekli önlemler alınmıyor. Özellikle medikal alanda çalışan arkadaşlarımız sabahlara kadar çalışıyor. Bunun yanında işten çıkarmaların ve ücretsiz izin uygulamalarının yoğun olduğu bir süreç yaşıyoruz. Özellikle örgütsüz yerlerde koşulların çok kötü olduğunu söyleyebiliriz. İşyerinde çok ciddi bir şekilde fırsata dönüştürülen bir süreç yaşıyoruz.

Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir: Siyasi iktidarlar her krizi fırsata çevirmeye çalışıyor, bugün de bunu görüyoruz. İşçilere virüs sizi öldürmezse açlıktan ölün deniyor. İşçi sınıfının gazabından korksunlar, fırsatçılıktan vazgeçsinler. İşçiler faaliyetlerini durdurduklarında neler olabileceğini ben kestirebiliyorum. TİS’ler askıya alındı ne olacağı belli değil. Ben sendikasız, örgütsüz işyerini düşünmek bile istemiyorum. Konfederasyonlarımıza ortak mücadele çağrısı yapıyoruz. (İstanbul/EVRENSEL)