03 Nisan 2020 10:11

İnşaat işçilerine "Koronavirüs kaparsam sorumluluk bana ait" yazan belge imzalatıldı

İstanbul'da Koray İnşaat'a bağlı çalışan işçilere zorla, çalışırken koronavirüs olmaları durumunda "tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu" yazan belge imzalatılmak istendi.

İnşaatta çalışan işçiler.

Fotoğraf: Envato

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    İstanbul Çekmeköy'de inşaatı devam eden Koray İnşaat'a ait Koray Kasaba 4. Etap Şantiyesi'nde çalışan işçilere, çalışırken koronavirüs olmaları durumunda "tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu" kabul ettiren bir taahhütname imzalatılmak istendi. 

    BBC Türkçe'den Fundanur Öztürk'e konuşan inşaat işçileri, belgeyi imzalamayı kabul etmeyenlerin istifaya zorlandığını ifade etti. İşçilerin BBC'ye gönderdiği ses kaydı ve videolarda, işverenin işçileri taahhütnameyi imzalama konusunda ikna etmeye çalıştığı, imzalamayan işçilerin ise istifa ya da ücretsiz izin dilekçesi vermesini talep ettiği görüldü.

    İşçilerin imzasına belgede şu ifadeler yer alıyor:

    "…Kamp alanı/odalar ve yıkanma yerini kendi istek ve irademle kullandığımı, kampta kalmak istediğimi, bu dönem içinde işverenlikçe ülkemizin içerisinde bulunduğu bu olağanüstü duruma ilişkin alınan tedbirlere harfiyen riayet edeceğimi, işverenlikçe belirtilen kurallara uymamamdan veya sair şartlardan dolayı işyerinde bulunduğum dönem içinde kendime olası bir koronavirüs bulaşması vakasından dolayı olabilecek tüm zararlardan dolayı tamamen kendimin sorumlu olduğunu,

    "Yukarıdaki arz ve izah edilen neden ve gerekçeler ile işverenliğe herhangi bir cezai, idari, yasal ve hukuki sorumluluk yükletilemeyeceğini, bu konularda hangi nam altında olursa olsun işverenliğe karşı hiçbir talep ve iddiada bulunamayacağımı ve işverenin söz konusu kampta kalmamdan ve bu virüs ile hastalanmamdan dolayı doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını/bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim."

    İşçilere imzalatılmak istenen taahhütname

    Fotoğraf: BBC Türkçe 

    Koray İnşaat, işçilerin imzasına sunulan bu belgeyi ve şantiyedeki olumsuz çalışma koşullarına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

    "KENDİMİ KÖLE GİBİ HİSSETTİM"

    İşçiler, kendilerine imzalatılan belgedeki tedbirlerin alınmadığını, işçilerin konaklayıp yemek yediği alanlarda gerekli temizliğin dahi sağlanmadığını söyledi. İşçiler 6 m2'lik konteynır odalarda 5-6 kişinin kaldığını ve yaklaşık 200 işçinin çalıştığı şantiyede sadece dört duşakabin olduğunu belirtti.

    Şantiyede üç aydır çalıştığını belirten bir işçi "Taahhütnameyi okuduktan sonra, 'Ben bunu imzalamam, benim canım satılık değil' dedim. Sonra patronlar hepsi birden üstüme yüklendi. İstifa kâğıdı imzalatmak istediler, onu da imzalamadım. 'Eğer taahhütnameyi imzalamazsan burada kalamazsın' dediler. Beni şantiyeden atmak için zabıta çağırdılar. Mecburen taahhütnameyi imzalamak zorunda kaldım" dedi.

    Üç ay önce İstanbul'a çalışmak için geldiğini söyleyen bir başka işçi ise, şehirlerarası otobüs seyahatleri durdurulduğu için memleketine dönemediğini söyleyerek "O taahhütnameyi okuduğumda açıkçası kendimi köle gibi hissettim. Benim canımı hiçe sayıp sadece kendilerini kurtarmak istediklerini fark ettim. Ama eğer kâğıdı imzalamasaydım şantiyeden atacaklardı" dedi.

    Koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğini ancak test yapılmadığı için şantiyeye dönüp çalışmaya devam ettiğini belirten bir başka işçi, "Yatakhane ve yemekhane çok pis durumda. İmzalattıkları taahhütnamede yazan hiçbir temizliği yapmıyorlar. Banyo yaptığımız yer çok kötü, birçok gün yıkanmak için sıcak su bulamıyoruz. Şu an altı kişi kaldığımız konteynırları da dört kişiye düşüreceklerini söylemişlerdi ancak henüz bir adım atılmadı. Sadece iki günde bir ateş ölçüyorlar" ifadelerini kullandı.

    "İMZA ATMAYAYACAKSAN GİDECEKSİN"

    İşçilerin aldığı ses kaydında firmanın şantiye sorumlusuna ait olduğu belirtilen kişinin "Çalışmak isteyen imza atar, çalışmak istemeyen imza atmaz. İmza atmayacaksan gideceksin paşam. Bizim yapacağımız hiçbir şey yok. İmza atmayanlar şantiyede kalamaz, patron 'Ben bunun sorumluluğunu alamam' diyor. Türkiye genelinde böyle bir yasa var. Şu anda çalışan herkese bunu imzalattırıyorlar. Koray İnşaat'ta kalan personel burada rızasıyla kaldığını beyan edecek, bu kadar basit" ifadeleri duyuldu.

    İşçilerden birinin imzalamayı reddetmesi üzerine, işçiden 'istifa dilekçesi' istendi. İşçinin bunu reddetmesi üzerine şantiye sorumlusu, "Seni biz işten çıkarmıyoruz, taahhütnameyi imzalamayarak sen kendin işten çıkıyorsun" dedi.

    İşveren tarafından hazırlanan taahhütnamenin hiçbir hukuki geçerliliği yok. Şantiyede bir kişiye koronavirüs bulaşırsa ya da yaşamını yitirirse bu durum iş kazası olarak kayıt altına alınıyor. (HABER MERKEZİ)

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