13 Nisan 2020 10:24

Galataport'ta iş cinayeti: Dev Yapı-İş Temsilcisi Hasan Oğuz hayatını kaybetti

Galataport şantiyesinde çalışırken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Dev Yapı-İş Sendikası Temsilcisi Hasan Oğuz yaşamını yitirdi.

Hasan Oğuz (sağda)

Görsel, Dev Yapı-iş'in Twitter hesabından alınan ekran alıntısıdır

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    DİSK Devrimci Yapı İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Temsilcisi Hasan Oğuz, kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dev Yapı-İş, Oğuz'un ölüm raporunda 'Bulaşıcı hastalık' belirtildiğini duyurdu.

    Dev Yapı-İş Avrupa Yakası Temsilcisi Hasan Oğuz, Galataport şantiyesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda gözlem altında tutulan Oğuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Dev Yap-İş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oğuz’un hayatını kaybetmesini şu ifadelerle duyurdu:

    “İşçi Sınıfının yiğit bir mücadele neferini yitirdik. Mücadelesini genç işçiler devam ettirecek. Anısına sadık kalacağız. Raporunda 'Bulaşıcı hastalık' belirtildi. #Covid_19 salgını nedeniyle tören düzenlenemeyecektir.

    Genç Bir İşçi Önderi, Sendikamızın Temsilcisi Hasan Oğuz Galataport şantiyesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mücadelemizde yaşatacağız!”

    (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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