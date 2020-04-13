Galataport'ta iş cinayeti: Dev Yapı-İş Temsilcisi Hasan Oğuz hayatını kaybetti
Galataport şantiyesinde çalışırken kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Dev Yapı-İş Sendikası Temsilcisi Hasan Oğuz yaşamını yitirdi.
Görsel, Dev Yapı-iş'in Twitter hesabından alınan ekran alıntısıdır
DİSK Devrimci Yapı İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) Temsilcisi Hasan Oğuz, kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Dev Yapı-İş, Oğuz'un ölüm raporunda 'Bulaşıcı hastalık' belirtildiğini duyurdu.
Dev Yapı-İş Avrupa Yakası Temsilcisi Hasan Oğuz, Galataport şantiyesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda gözlem altında tutulan Oğuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Dev Yap-İş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Oğuz’un hayatını kaybetmesini şu ifadelerle duyurdu:
“İşçi Sınıfının yiğit bir mücadele neferini yitirdik. Mücadelesini genç işçiler devam ettirecek. Anısına sadık kalacağız. Raporunda 'Bulaşıcı hastalık' belirtildi. #Covid_19 salgını nedeniyle tören düzenlenemeyecektir.
Genç Bir İşçi Önderi, Sendikamızın Temsilcisi Hasan Oğuz Galataport şantiyesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mücadelemizde yaşatacağız!”
April 13, 2020
(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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