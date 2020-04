Ramis SAĞLAM

İzmir



İzmir’de bulunan Pınar Et fabrikası ile OTP Tütün fabrikasında koronavirüs vakası çıktığı iddia edildi. Tekgıda-İş Sendikasının örgütlü olduğu fabrikalarda işçilerin tedirginliği sürerken her iki fabrikada da üretim devam ediyor.



Kemalpaşa’da faaliyet yürüten Pınar Et entegre tesislerinin hindi parçalama bölümünde Kovid-19 vakasının çıktığını ve üretimin durduğunu belirten işçiler, paketleme ve mamul ölümünde ise pozitif vakalar olmasına rağmen üretimin sürdüğünü söyledi. Pınar Et entegre tesislerinde çalışan bir işçi, ilk vakaların açıklanmadığını ancak idari izin verilerek işçilerin evlerine gönderildiğini, olayın duyulmasıyla hindi parçalama bölümünde üretimin tamamının durdurulduğunu söyledi. Pınar Et fabrikasını arayıp görüştüğümüz bir yetkili ise bir işçide izinde olduğu zaman vakanın görüldüğünü ve işçinin tedavide olduğunu söyledi. Ayrıca o işçinin çalıştığı alanın izole edildiğini ve diğer çalışanların da 14 günlük izolesi için evlerine gönderildiğini ifade eden yetkili, koronavirüs salgını çıktığı günden beri önlemlerin alındığını aktardı.



Torbalı’da yer alan ve 600 işçinin çalıştığı Oryantal Tütün Paketleme (OTP) fabrikasında da bir kadın işçinin testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre kadın işçi, kendi imkanları ile hastaneye giderek fabrikaya durumu bildirdi. İddiaları sormak için aradığımız OTP Tütün’de hiç bir yetkiliye ulaşamadık.

"SENDİKAL BÜROKRASİ HALKIN SAĞLIĞINI DA TEHLİKEYE ATIYOR"

DİSK/Gıda-İş Sendikası Merkez Yöneticisi Mazhar Uzbek patronların kâr hırsının virüsün yayılmasına ve insanların hayatına mal olduğunu ifade ederek, “Sendikal bürokrasinin de süreçteki rolü farksız değil. Tekgıda-İş Genel Başkanı yaptığı açıklamayla gıda işçilerini ücretli köleliğin parçası olarak ilan etmişti” dedi. Uzbek, “Ne kadar üstünü örtmeye çalışırlarsa çalışsınlar gerçekler ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Pınar Et fabrikasında çıkan ilk vakalar sonrası üretimin devam ettiği iddiasıyla ilgili Uzbek şunları söyledi:

“Kovid-19 hastalığının bulaş riskini arttıran bu sendikal bürokrasi zihniyeti halkın da sağlıklı ve temiz gıda maddelerine ulaşmasının önünde engel teşkil ediyor. Marka ve patron koruyuculuğu yapan Tekgıda-İş’e bir kez daha işçilerin ve halkın sağlığı, patronların kârı, şirketlerin markası ve sizin koltuğunuzdan önemlidir diyoruz.”

DİSK/Gıda-İş olarak üretim zorunluluğu olmayan tüm işyerlerinde ücretli izin talep ettiklerini belirten Uzbek, çalışmak zorunda olan işletmelerde de düzenli yaygın test yapılmasını ve sendikalarının sunduğu önlemlerin alınmasını talep etti.

