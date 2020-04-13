İzmir Torbalı’da bulunan ve üretimlerini market zincirlerine de satan Ege Hazır Yiyecek Fabrikası’nda çalışan 1 işçiden sonra yaklaşık 15 işçinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Fabrikanın üretime 15 gün ara verdiği ifade edilirken, iddialara ilişkin ise Ege Hazır Yiyecek Fabrikası’ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

GIDA-İŞ: KAR HIRSI HALK SAĞLIĞINI TEHDİT ETMEYE DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan DİSK/Gıda-İş Sendikası, “İşverenlerin ve hükümetin kar hırsı işçilerin ve halkın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor” diyerek tepki gösterdi. Torbalı’da bulunan Ege Hazır Yiyecek Fabrikasında yapılan testler sonucu birçok işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilen açıklamada, “İşverenlerin ve hükümetin kar hırsı işçilerin ve halkın sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Fabrika duruş verdiğini açıklamış olsa dahi pozitif çıkar çıkmaz duruş vermemiş, ürünleri güvenceye almak için arkadaşlarımızı çalıştırarak duruş vermiştir” denildi.

“ÜCRETLİ İZİN VERİLMELİDİR”

Şirketin ürünlerinin bu dönemde marketlere dağıtımının yapılması eleştirilen açıklamada, “Dağıtımın devam etmesi halka virüsün yayılmasına sebep olmuş olabilir. Halkın ve işçilerin sağlığı için zorunlu çalışması gereken işletmeler hariç derhal üretim durdurulmalı ve işçilere gelir kaybı olmayacak şekilde ücretli izin verilmelidir” şeklinde talepler de yer aldı.

“İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATANLARA CEZA İŞLEMİ UYGULANMIYOR”

İzmir’de Akar Tekstilde virüs pozitif bir işçide çıktığında, çalışmak istemeyen işçilere sopayla saldıranların, onlarca işçiye salgının bulaşmasına neden olduğu hatırlatılan açıklamada, “Şimdi de kâr hırsı için bir başkasını bu fabrikada görüyoruz. Çalışmak zorunluluğu olan işletmelerde yaygın düzenli test yapılmalı ve önlemler en üst düzeyde alınmalıdır. Çünkü o fabrikada yayılan virüs aslında marketine taşımacısına ve halka kadar herkesin sağlığına tehdit oluşturuyor. Ayrıca sokağa çıkmaya uymayan halka, sağlığı tehditten ceza kesenler, işçilerin ve halkın sağlığını tehlikeye atanlara tek bir ceza işlemi uygulamıyorlar” denildi. (İzmir/EVRENSEL)

Türkiye'de koronavirüs: 1296 ölüm, 61 bin 49 vaka | Öne çıkan gelişmeler (13 Nisan)

Seyit Aslan: Sermayeden servet vergisi alınsın, işçiler kendi göbeğini kendi kessin

Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı