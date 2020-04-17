17 Nisan 2020 16:06

CHP’li Biçer Karaca: Evde mi kalalım, ÇED’e itiraz etmek için valiliklere mi gidelim?

CHP’li Gülizar Biçer Karaca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Denizli Avdan’da termik santrale ÇED nihai raporunu verip koranalı günlerde itiraz için vatandaşa 10 gün verilmesine tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca

Denizli İli Kale ve Tavas ilçeleri yapılması planlanan Avdan Termik Santralına ait Nihai ÇED raporu geçtiğimiz hafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılarak, yurttaşların raporla ilgili itirazlarını 10 Gün içerisinde Bakanlığa sunmaları istendi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Avdan Termik Santrali Nihai ÇED raporunun kamuoyuyla paylaşılarak, 10 günlük itiraz süresini başlatmasına, “Tüm yurttaşlara evde kal çağrısında bulunan AKP İktidarı, bu çağrısıyla çelişen uygulamalara devam ediyor. Hem yurttaşa evde kal diyorsunuz, hem de Nihai ÇED raporunu inceleyip itirazda bulunmalarını bekliyorsunuz. Vatandaşlar, bu itirazı size ulaştırmak için ya kurumlarınıza gidecek ya da PTT’ye. Bulaşla mücadele ederken, yurttaşları bulaş riski olan mekanizmalara gönderemezsiniz. Bunun vebalini, riskini alamazsınız” tepkisinde bulundu.

"ZEYTİN SAHALARINA YAKIN TERMİK SANTRAL KURAMAZSINIZ!"

Termikçi firmanın, hazırladığı ÇED raporunda proje alanına yakın alanlarda zeytincilik faaliyetleri sürdürüldüğünü, bunlara zarar vermeyecek teknolojiyi kullanacaklarını iddia ettiğini belirten Biçer Karaca; “Bu iddialarını, bir üniversite öğretim görevlisinden alınan rapora dayandırmıştır. Bu raporun bilimselliği ve objektifliğini elbetteki tartışacağız. Ancak, Yasa açık bir şekilde, zeytin sahalarına 3 KM’den yakın mesafede bu tarz tesislerin kurulmasını yasaklamıştır. Hukuku, objektifliği ve bilimselliği tartışılır raporla aşamazsınız. Söz konusu termik santrali kurmak istedikleri yerde 50 Bin civarı zeytin ağacı bulunuyor. Termik santral demek, bu ağaçların bir kısmının kesilmesi, bir kısmının ise kuruması, verimsizleşmesi demektir. Yakın tarihimiz buna benzer doğa katliamlarıyla dolu. Yırca örneği ibret alınmalı” dedi.

Koronayla ilgili alınan sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası ulaşıma kapatma gibi tedbirlerin, 30 büyükşehir belediyesinin yanı sıra Zonguldak ilini de kapsadığını hatırlatan Biçer karaca şunları söyledi; “AKP Genel Başkanı, Zonguldak’ı da listeye eklemelerinin nedeni olarak, bu ildeki solunuma dayalı hastalıkların yoğun olmasını gösterdi. Zonguldak’taki solunuma dayalı hastalıkların en önemli neden, kömür ve kömüre dayalı termik santrallar var. Çanakkale Çan, Soma, Yatağan, Afşin, Elbistan… Termik santrallar nedeniyle bir çok yurttaşımız benzer sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Termik santralların olduğu şehirlerde yaşanan sağlık sorunları şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için, ÇED raporlarındaki halk sağlığına ait iddialar “mühendisler” tarafından ileri sürülüp, “mühendis” bilirkişiler tarafından irdeleniyor. Oysa, termik santrallar, bir halk sağlığı sorunudur.

“BAKAN KURUM; ÜÇÜNCÜ SEER AYNI ŞANSA SAHİP OLMAYABİLİR"

İklim kriziyle mücadele kapsamında millet bahçesi taahhüdünde bulunan AKP iktidarının, mahallenin dibinde, tarım alanlarının ortasında binlerce zeytin ağacını katlederek, yurttaşları kanser vb. hastalıklara bulaştıracak termik santralın ÇED raporunu nihai hale getirdiğini vurgulayan Biçer Karaca; “Bu ÇED raporunun nihai hale getirilmesi, kanunların çok açık bir şekilde çiğnendiğinin resmidir. Çevre ve Şehircilik Bakanı’na dostça bir uyarıda bulunmakta fayda var. Sayın Bakan, Yırca sürecini bir “ibret” olarak ele almalı ve kanun emrini aşıp, şirketlerin taahhütleriyle hareket etmemeli. Dipsiz Göl birdi, Salda iki oldu. Üçüncü sefer aynı şansa sahip olmayabilir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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