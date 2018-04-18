6 yıl önce bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan anıldı

6 yıl önce 'Sağlıkta şiddet’ kurbanı olan Dr, Ersin Arslan ölüm yıl dönümünde meslektaşları tarafından anıldı.

Ayrın Tabip Odası, 6 yıl önce bir hasta yakınının bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitiren Dr. Ersin Arslan’ı andı.

Odadan yapılan açıklamada, Dr.Arslan’ın gelecek hayalleri olan bir hekim iken hastane içinde bıçaklanarak katledildiğini hatırlatılarak “Sağlıkta dönüşüm programının bir sonucu olarak sağlık alanında yaşanan olumsuzluklar, hekim hasta ilişkisini zedelemekte ve hekimler yaşanan olumsuzlukların sorumlusuymuş gibi hastalar ile karşı karşıya getirilmektedirler” denildi. Açıklamada, her 24 saatte 31 sağlık çalışanının görevi başında şiddete uğradığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi “Bunların üçte biri fiziksel şiddet olgusudur. Bu ağır tabloya karşın, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik önlem alınmadığını görmüyoruz. TTB olarak sağlıkta şiddet yasa taslağının yasallaşması için yıllardır sürdürdüğümüz çabalardan bir sonuç elde edemedik. Ancak bu mücadeleyi sonuç alıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız. Dr. Ersin Arslan ve yaşamını sağlıkta şiddet sonucu kaybeden tüm sağlık çalışanlarını saygıyla anıyor, sağlıkta ve yaşamın diğer alanlarında şiddetin olmadığı bir gelecek diliyoruz. (Aydın/EVRENSEL)

‘Bu şiddet sona ERSİN!’

Doktor Ersin Arslan anıldı

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 19:00

www.evrensel.net