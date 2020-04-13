Birleşik Krallık’ta son iki günde yaşanan ölümlerde azalma oldu

Arif BEKTAŞ

Londra

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan Birleşik Krallık’ta son iki gündür ölümlerde bir azalma olduğu kaydedildi. 11 Nisan’da 980 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 12 Nisan’da 737 ve son 24 saatte de 717 kişi hayatını kaybetti.

13 Nisan itibariyle, son 24 saatte ölen 717 kişiyle birlikte toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 329’a yükseldi. Son 24 saatte yapılan test sayısı ise sadece 14 bin 506’da kaldı. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 88 bin 621’e yükseldi.

TESTLER YETERSİZ, KORUMA EKİPMANI EKSİK

5 Mart’ta ilk ölümün gerçekleştiği Birleşik Krallık’ta önlemleri zamanında almamakla eleştirilen Johnson hükümeti, hedeflediği test sayısına da ulaşamadı. Günde 25 bin test yapacağının sözünü veren Johnson, ay sonu itibariyle 100 bin test yapacaklarını söylemişti. Bugüne kadar bir günde en fazla test sayısı 18 bini geçmedi ve toplam test sayısı ise henüz 290 bin. Abdul Mabud Chowdhury

Testlerin yetersizliğinin yanı sıra koruma ekipmanının da yetersizliği ülkede gündem olmaya devam ediyor. 20’den fazla sağlık emekçisinin hayatını kaybetmesinden sonra gündeme gelen sorun karşısında hükümet yeterince çaba sarfetmezken, doktorlar “Koruma malzememiz yok, biz bunu hakketmiyoruz” diye isyan ettiler.

Bu meseleye geçtiğimiz hafta dikkat çeken ve Başbakan Boris Johnson’a mektup yazarak önlem alınmasını isteyen Dr. Abdul Mabud Chowdhury da geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybetmişti.

Birleşik Krallık’ta koronaviüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Birleşik Krallık’ta sağlık emekçileri koronavirüs salgınında ölümle burun buruna

İngiltere'de sağlık personeline bile test yapılmıyor

İngiltere'de sağlık sistemi nasıl yok edildi?