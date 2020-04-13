13 Nisan 2020 09:43

Birleşik Krallık’ta koronaviüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Birleşik Krallık’ta koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612’ye yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson taburcu oldu.

London Eye ve üç İngiliz

Fotoğraf: AA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    Cihan KOREL
    Londra

    Birleşik Krallık’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612’ye yükseldi. 

    Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre can kaybı 9 bin 875’ten 10 bin 612’ye çıktı, vaka sayısı da 5 bin 288 artarak 84 bin 279’a yükseldi.

    Bildirilen ölüm rakamının hastaneler dışındaki ölümleri içermemesi, dikkat çekici ayrıntılardan.

    Sağlık Bakanı Matt Hancock “Bugün,kasvetli bir gün olarak iz bırakıyor.” derken, insanlara evde kalmak için gösterdikleri çabadan dolayı memnuniyetini dile getirdi. 

    BORİS JOHNSON TABURCU OLDU

    Bir hafta önce hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alınan Boris Johnson bugün taburcu oldu. Ulusal Sağlık Sistemi NHS’in özelleştirilmesi için elinden geleni ardına koymayan Johnson, taburcu olduktan hemen sonra, “NHS en büyük ulusal varlık” diyerek övgüler yağdırdı. 

    Başbakan, St. Thomas Hastanesi’nde çalışan doktora ve hemşirelere, ölüm sırasının 10 bini geçtiği sırada, bir video mesajla teşekkür etti. Ancak Sağlık Bakanı Matt Hancock, hayati koruyucu ekipmanlarının eksikliğine rağmen büyük bir riskle çaba gösteren sağlık çalışanlarından özür dilemeyi reddetti.

    Birleşik Krallık, İtalya, ABD, Fransa ve İspanya’dan sonra Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısının 10 bini aştığı beşinci ülke oldu. 

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Çorum’da koronavirüs vakası tespit edilen Doğuş Tekstil'de işçiler tedirgin
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Empati de sınıfsal

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Virüse karşı mücadele hükümete rağmen başarıya ulaşabilecek!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    5 milyon mülteci açlıkla karşı karşıya

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Brezilya'da darbe?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    “Kitlesel beceriksizlik silahları”

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’i değiştiren emek mücadelesi: 1964 All-Star boykotu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İnfaz düzenlemesinde 55 madde kabul edildi, 3 maddede değişikliğe gidildi
    İnfaz düzenlemesinde 55 madde kabul edildi, 3 maddede değişikliğe gidildi

    İnfaz düzenlemesinin görüşmelerinde ikinci bölüm görüşmeleri tamamlandı, ilk 55 madde kabul edildi.

    Çorum’da koronavirüs vakası tespit edilen Doğuş Tekstil'de işçiler tedirgin
    Çorum’da koronavirüs vakası tespit edilen Doğuş Tekstil'de işçiler tedirgin

    Çorum'da 250'ye yakın işçinin çalıştığı Doğuş Tekstil'de koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından işçiler yeterli önlem alınmadığını ve bugün işbaşı yapmaları için çağırıldıklarını söylüyor.

    Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 1198 can kaybı, 56 bin 956 vaka | Tüm gelişmeler (13 Nisan)

    Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gün içinde yaşanan tüm gelişmeler.

    Namet işçisi: ‘Sosyal mesafe’ diyorlar, gülüyoruz
    Namet işçisi: ‘Sosyal mesafe’ diyorlar, gülüyoruz

    "İşçiler olarak hiçbir çıkar yol bulamıyoruz. Fabrikada sendika da olmadığı için sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Tek çareyi işçinin emekçinin yanında olan Evrensel'e yazmakta görüyoruz."

    Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin
    Saya işçisi Suriyeli Halil: Yasak koyuluyorsa yardım da edilsin

    Kayıtsız ve sigortasız çalışma koşullarında çalışan 20 yaşındaki Suriyeli saya işçisi Halil soruyor: "Normal zamanda geçimimizi sağlayamıyoruz, bu salgın döneminde çalışmadan nasıl geçinelim?”

    Özka Lastik'te işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı
    Özka Lastik'te işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı

    Kocaeli'de bulunan Özka Lastik'te pozitif vaka sayısı 4’e yükseldi. Sendika temsilcisi işçilere "Elimizden geleni yapıp hesabı Allah’a bıraktık" mesajı attı.

    Kıtlık kapıda, üreticiyi hem salgın hem de ekonomik darboğaz kaygılandırıyor
    Kıtlık kapıda, üreticiyi hem salgın hem de ekonomik darboğaz kaygılandırıyor

    Denizli’nin Uzunpınar Mahallesi’nde üretici köylü salgına rağmen tarlalarına gitmek zorunda. “Ekinlerimize bakmazsak aç kalırız” diyen çiftçiler, devletin acil önlem alması gerektiğinin altını çiziyor

    Fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor
    Fabrikaya dönüş endişeyi büyütüyor

    Pozitif vaka çıktığı için üretimini durduran fabrikalar yeniden faaliyete geçiyor. Yeniden salgın riski altında çalışacak olan işçiler ve ailelerinin can güvenliği endişesi büyüyor.

    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Kitaplar okunduğu dönemin izlerini taşır biraz da
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Diyarbakır'da hayat damda
    Diyarbakır'da hayat damda
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bir garip karantina
    Bir garip karantina

    Önümüzdeki hafta, sokağa çıkan insanlar nedeniyle hasta sayısında bir artış olursa, bunun tek sorumlusu başta içişleri bakanı olmak üzere hükümettir.

    Kıtlık kapıda, üreticiyi hem salgın hem de ekonomik darboğaz kaygılandırıyor
    Kıtlık kapıda, üreticiyi hem salgın hem de ekonomik darboğaz kaygılandırıyor

    Denizli’nin Uzunpınar Mahallesi’nde üretici köylü salgına rağmen tarlalarına gitmek zorunda. “Ekinlerimize bakmazsak aç kalırız” diyen çiftçiler, devletin acil önlem alması gerektiğinin altını çiziyor

    TGS'den Ulvi Tanrıverdi'ye yönelik saldırıya tepki: Barbarlık!
    TGS'den Ulvi Tanrıverdi'ye yönelik saldırıya tepki: Barbarlık!

    Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazeteci Ulvi Tanrıverdi'ye yönelik saldırıyı kınadı, "Gazeteciye saldırı barbarlıktır" dedi.

    CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar
    CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar

    CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanının sokağa çıkma yasağını geç saatlerde ilan etmesini eleştirerek, AKP’nin devleti yönetmekte aciziyet gösterdiğini söyledi.

    İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok
    İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok

    "Sermayenin örgütlü olarak yaptığı bu saldırıya karşı biz işçi ve emekçiler de insanca yaşayabilmek için birleşerek, sermayeye ve onların iktidarlarına karşı örgütlü bir mücadele vermeliyiz."

    Madenci çapraz ateş altında
    Madenci çapraz ateş altında

    Maden işçileri iş cinayetinde hayatını kaybetmeye devam ediyor. Cinayetin sebebi yine kâr hırsı nedeniyle alınmayan önlemler. İşçiler, “Bile bile ölüme sürüklüyorlar" diyor.