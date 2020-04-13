Birleşik Krallık’ta koronaviüsten ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Cihan KOREL

Londra

Birleşik Krallık’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı, son 24 saatte 737 artarak 10 bin 612’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre can kaybı 9 bin 875’ten 10 bin 612’ye çıktı, vaka sayısı da 5 bin 288 artarak 84 bin 279’a yükseldi.

Bildirilen ölüm rakamının hastaneler dışındaki ölümleri içermemesi, dikkat çekici ayrıntılardan.

Sağlık Bakanı Matt Hancock “Bugün,kasvetli bir gün olarak iz bırakıyor.” derken, insanlara evde kalmak için gösterdikleri çabadan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

BORİS JOHNSON TABURCU OLDU

Bir hafta önce hastaneye kaldırılan ve durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakıma alınan Boris Johnson bugün taburcu oldu. Ulusal Sağlık Sistemi NHS’in özelleştirilmesi için elinden geleni ardına koymayan Johnson, taburcu olduktan hemen sonra, “NHS en büyük ulusal varlık” diyerek övgüler yağdırdı.

Başbakan, St. Thomas Hastanesi’nde çalışan doktora ve hemşirelere, ölüm sırasının 10 bini geçtiği sırada, bir video mesajla teşekkür etti. Ancak Sağlık Bakanı Matt Hancock, hayati koruyucu ekipmanlarının eksikliğine rağmen büyük bir riskle çaba gösteren sağlık çalışanlarından özür dilemeyi reddetti.

Birleşik Krallık, İtalya, ABD, Fransa ve İspanya’dan sonra Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısının 10 bini aştığı beşinci ülke oldu.