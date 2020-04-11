Birleşik Krallık’ta sağlık emekçileri koronavirüs salgınında ölümle burun buruna

Arif BEKTAŞ

Londra

Birleşik Krallık’ta, 11 Nisan itibariyle koronavirüs dolayısıyla ölenlerin sayısı 9 bin 875’e yükseldi. Yaklaşık 80 bin virüs taşıyıcısının olduğu ülkede, son 24 saatte 917 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, önlemler aldığını öne sürsede, doktorların ve sağlık emekçilerinin yeterince korunması için malzemelerin olmadığı haber veriliyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Yeterince malzememiz var, yeterki doğru kullanalım” demesine rağmen, doktorlar, yeterince malzemenin ellerinde olmadığını ve hastaları tedavi ederken kendi hayatlarını riske attıklarını belirtiyor.

19 SAĞLIK EMEKÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Hükümet sözcüleri, ellerindeki maske, eldiven ve diğer koruma malzemelerinin olduğunu ve sağlık emekçilerini suçlarcasına, “Boşa harcamayın” demesi de tepkilere neden oldu. Doktorlar da sosyal medya hesaplarından “Malzeme yok, malzeme yok” diye paylaşımlarda bulunarak tepki gösterdi.

Bugüne kadar hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin sayısının da 19 olduğu belirtildi. Bunlardan 9’u doktor ve 10’u da hemşire ve hasta bakıcısı. Doktorların tamamının göçmen olması dikkat çekerken, iki doktor emekli olmasına rağmen, hükümetin çağrısına uyarak gönüllü hizmet için tekrar görev almışlardı.

En son, önceki gün hayatını kaybeden Abdul Mabud Chowdhury, sosyal medya hesabından Başbakan Boris Johnson’a geçen hafta bir mesaj atmış, yeterince korunmak için malzemenin olmadığını ve bunun daha büyük felaketlere neden olmacağının uyarısında bulunmuştu.

Binlerce sağlık emekçisinin de virüs şüphesiyle izolasyonda oldukları belirtiliyor. Önlem alınmaması durumunda bir çok sağlık emekçisinin hizmet vermesinin de mümkün olmayacağı uyarıları yapılıyor.

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