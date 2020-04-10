10 Nisan 2020 18:25

İngiltere'de sağlık sistemi nasıl yok edildi?

Koronavirüs salgını ile birlikte en gelişmiş denilen ülkelerdeki sağlık sistemleri bile birer birer çöktü. Peki İngiltere’de durum nasıl ve bu hale niye geldi?

Hastaneye kaldırılan bir hasta ve hasta ile ilgilenen sağlık çalışanları

Fotoğraf: Kate Green/AA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
    • Paylaş

    Arif BEKTAŞ
    Londra

    Her gün binlerce can almaya devam eden koronavirüs salgını, sağlık sistemlerindeki yıkımı gözler önüne serdi. Peki sağlık sistemleri bu hale nasıl getirildi? Dünya ekonomi ve siyasetinde etkili devletlerden biri olan İngiltere örneği bu açıdan incelemek faydalı olabilir.

    İngiltere’de son 30 yıl içinde uygulanan neoliberal politikalar aynı zamanda halk sağlığını hiçe sayan politikalar oldu. Halkın yararlandığı tüm alanlar yok edilerek sermayeye açıldı.

    Bu süreçte hükümetler, Ulusal Sağlık Servisi’ni (NHS) de özelleştirilmek için çok uğraştılar. Önce NHS’yi çökerttiler sonra da "Satalım, özel şirketler daha iyi hizmet verir" demeye başladılar. NHS bütçesi her yıl kesintiye uğratıldı.

    HASTALARIN YARISI YATAK BULAMIYOR

    1980 yılında İngiltere’nin nüfusu 45 milyondu. O zaman NHS hemen hemen tüm sağlık alanlarını kontrol ediyordu ve tüm sağlık hizmeti ücretsizdi. "The Kings Fund"ın verilerine göre, NHS’e bağlı hastanelerde, bakım evlerinde, ruh sağlığı hastanelerinde ve özel ihtiyaçlı vatandaşların yararlandığı merkezlerde toplam 299 bin yatak vardı. Buna Birleşik Krallık’ın diğer ülkeleri olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda dahil değil.

    Toplam nüfusun 2020 yılında 55 milyona yükselmesine ve hasta sayısı çoğalmasına rağmen hastanelerdeki yatak sayısı bugün 241 bine düşmüş durumda.

    Koronavirüs öncesi 2018-2019 yıllarında, İngiltere’deki hastanelerin kapasitesi yüzde 90.2 doluydu. Bu oran kış aylarında yüzde 95’e çıkmıştı. Koronavirüs salgınından dolayı, yeni yapılan sahra hastaneleriyle birlikte sadece 33 bin yatak arttırılabildi.

    10 Nisan itibariyle, yapılan 250 bin testten 65 bin pozitif olan Kovid-19 hastalarının sadece yarısına yatak sağlanabiliyor.

    BÜTÇESİ KESİLDİKÇE KESİLDİ

    Masrafların artışı, hastaların artışı, daha uzun yaşam süresi ve yeni teknolojilerin NHS’e alınması için son 30 yıl buyunca her yıl en az 7 milyar sterlin ek bütçe gerekiyordu. Ama hiçbir zaman bu miktar verilmedi.

    2018-2019 mali yılında NHS bütçesi toplam 129 milyar sterlin idi. Bunun 2019-2020 sezonu için 134 milyar olması bekleniyor. Peki NHS’in ihtiyaç duyduğu para bu kadar mı?

    Sağlık emekçileri içinde örgütlenen UNİSON başta olmak üzere bir çok sendika, NHS bütçesinin her yıl en az yüzde 7 artırılması gerektiğini belirtiyor.

    2010 yılında NHS bütçesi 115 milyardı. Her yıl yüzde 7 arttırılması gerektiğini hesaba kattığımızda, bugün NHS bütçesinin 236 milyar sterlin olması gerekiyor. Ama öngörülen bütçe 134 milyardır.

    SAĞLIK PERSONELİ AZALTILDI

    İngiltere’de toplam 865 hastane var. Bu hastanelerde çalışan sağlık emekçisinin toplam sayısı ise 1 milyon 180 bin. 1980 yılında bu sayı 1 milyon 50 bin idi. 10 milyonluk nüfus artışı hesaplandığında, bu 10 milyona karşılık sadece 130 bin sağlık emekçisi düşüyor.

    Olması gereken sayı ise 233 bin. Yani 55 milyonluk İngiltere’de en az 1 milyon 283 bin sağlık çalışanının olması gerekirken, bu sayı 1 milyon 180 bin.

    İşte bütün bu rakamlara baktığımızda, 1979 yılından bu yana iktidarda olan Thacther, Major, Blair, Brown, Cameron, May ve şimdi de Johnson hükümetlerinin NHS’i nasıl yok ettiklerini görebiliyoruz.

    Kovid-19 gibi bir salgın karşısında, insanların hastanelerde tedavi görmesinin olanakları işte bu şekilde ortadan kaldırıldı.

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 978 oldu

    İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 978 oldu

    Koronavirüs nedeniyle 908 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle 908 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri: Cezaevlerindeki önlemler yetersiz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İktidar bir ‘işçi hakları gasbı’ yasası daha çıkarma peşinde!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    ‘Biz bize yetecektik Türkiyem’ ama işçiydik: Hayallerde yoktuk, acılarda hap olduk!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ayrımcılık yapanlar unutmasınlar ki bugün onları da savunuyor olabilirdik!

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Salgınla artan ev işleri: 'Normal'i de dehşetliydi!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    ‘Korona günleri’nde sosyal hareket ne yapıyor?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    İşsizlikte tarihi tırmanış

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bir havuz problemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Yeni YÖK: Bilim veya üniversite değil ceza infaz kurumu

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Ücretsiz izin yasallaştırılıyor; her şey ‘çalışma hürriyeti’ için!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle 908 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)
    Koronavirüs nedeniyle 908 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    HDP'den Sağlık Bakanı Koca'ya sorular: Ölümler kayıtlara farklı mı geçiriliyor?
    HDP'den Sağlık Bakanı Koca'ya sorular: Ölümler kayıtlara farklı mı geçiriliyor?

    HDP Milletvekili Zeynel Özen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Covid-19 teşhisi konularak tedavi edilen kişiler neden ölüm ve vaka sayılarına dahil edilmemektedir?" sorusunu yöneltti.

    İngiltere'de sağlık sistemi nasıl yok edildi?
    İngiltere'de sağlık sistemi nasıl yok edildi?

    Koronavirüs salgını ile birlikte en gelişmiş denilen ülkelerdeki sağlık sistemleri bile birer birer çöktü. Peki İngiltere’de durum nasıl ve bu hale niye geldi?

    İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri: Cezaevlerindeki önlemler yetersiz
    İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri: Cezaevlerindeki önlemler yetersiz

    İHD İstanbul Şubesi Başkanı Avukat Gülseren Yoleri salgına ilişkin dışarıda topluma yapılan uyarılar ve alınması gereken önlemlerin hapishanelerde uygulanmadığını vurguladı.

    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi göçük altında
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi göçük altında

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 2'si yaşamını yitirdi. 1 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    ÇAYKUR işçileri için çağrı: Geç olmadan gerekli önlemler alınsın
    ÇAYKUR işçileri için çağrı: Geç olmadan gerekli önlemler alınsın

    ÇAYKUR İyidere Çay Paketleme Fabrikasında işçiler çalışmaya devam ediyor. DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan da geç kalınmadan gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

    İMO İstanbul Şubesi: İşçiler risk altında, şantiyeler acilen kapatılmalı
    İMO İstanbul Şubesi: İşçiler risk altında, şantiyeler acilen kapatılmalı

    İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, şantiyelerdeki eksikleri açıklayarak, inşaat işçilerinin tehlike altında olduğunu ve şantiyelerin belirli bir süre kapatılması gerektiğini belirtti.

    Bilim insanlarını rahat bırakın, Ahmet Saltık yalnız değildir!
    Bilim insanlarını rahat bırakın, Ahmet Saltık yalnız değildir!

    SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak, Prof. Dr. Ahmet Saltık'ın iktidara yakınlığıyla bilinen medya tarafından hedef gösterilmesine ve ölümle tehdit edilmesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Zagor’un Çiko’su maske takmaya çağırıyor: KarambaKarantina
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi göçük altında
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 2 işçi öldü, 1 işçi göçük altında

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 4 işçiden 2'si yaşamını yitirdi. 1 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de işyeri temsilcileri pozitif vaka sayısının 50'yi geçtiğini iddia etti.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.