Erdoğan hafta sonu sokağa çıkma yasağının süreceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine toplantısı, sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında saat 15.05 sularında toplandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden katıldı. Erdoğan'a toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti. Koronavirüs gündemli toplantıda istifası kabul edilmeyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Toplantı sonrası Erdoğan açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bireysel sağlık ve temizlik malzemesi temininde sıkıntı yaşamıyoruz.

Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığından mesaj gitmiştir.

Yeşilköy ve Sancaktepe'de biner yataklı hastane kuracağımızı ifade etmiştik. Bunların çalışmalarına başladık. Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da ikinci kısmını ise 15 Mayıs'ta açıyoruz. Hadımköy'de 100, Derince'de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz.

Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kargaşanın tekrarlanmaması için gereken tedbirleri alacağız. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstelenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum. Ancak istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istedim.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum."

(HABER MERKEZİ)

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