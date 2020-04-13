Mitomani nedir? Mitomani hastalığı nasıl olur, ne anlama gelir?

Mitomani, halk arasında yalan söyleme hastalığı olarak bilinir.

Bu hastalığa yakalanmış kişilere mitoman adı verilir.

Yalan söyleme hastalığı, kişinin dikkat çekmek ve toplumda odak noktası haline gelmek için söylediği yalanlarla başlar.

Bir noktadan sonra kontrolü kaybederler ve bir süre sonra söyledikleri yalanlara kendisi bile inanır.

Mitomani rahatsızlığına yakalanan kişiler, söyledikleri yalanların hastalık derecesinde olduğunu düşünmedikleri için tedaviye ihtiyaç duymazlar.

Bu nedenle hasta, yakınları tarafından tedaviye ikna edilmelidir.

MİTOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Mitomani, tedavisi olan psikolojik bir hastalıktır.

Kişinin tedaviden olumlu sonuç almasında her şeyden önce ailenin ve diğer yakınlarının etkisi vardır.

Aile ve yakınlardan sonra ise doktorun izleyeceği doğru yol ile mitomani hastalığı atlatılabilir.

Öncelikle hasta, mitomani hastası olduğuna ikna edilmelidir. Ardından da tedavi için ikna edilmelidir.

Doktor hastayı sürekli olarak yalan söylemeye iten nedeni araştırıp bulur. Daha sonra ise bu nedene bağlı olarak psikoterapi ya da ilaçlı tedavi yönteminden birini belirler.

Doğru yöntemle hasta daha ilk seansta oldukça iyileşme gösterebilir. (HABER MERKEZİ)