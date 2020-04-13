İstifası reddedilen Süleyman Soylu'dan açıklama: Sorumluluğumuz arttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından dün yaşanan istifa gelişmeleri üzerine ilk kez bir açıklamada bulundu. Açıklama şöyle:

“Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.

Allah mahcup etmesin.

Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah...”

Dün akşam saatlerinde görevinden istifa ettiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından reddedilmişti. (HABER MERKEZİ)

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