İHA, "Soylu'dan ilk açıklama" haberini çekti, abonelerinden özür diledi

İhlas Haber Ajansı (İHA) "Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği Soylu'dan ilk açıklama" haberini çektiğini duyurdu.

İHA'dan yapılan açıklamada, "Bakan Soylu’dan ilk açıklama: 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz' başlıklı haberimiz kaynağından iptal edilmiştir. Düzeltir abonelerimizden özür dileriz" denildi.

Haberde şu ifadeler kullanılmıştı: "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını kabul etmediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı ilk açıklamada, 'Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah hem milletimize hem de bizden umudu olanlara, bizi mahcup etmesin. Aynı kararlılıkla devam etmeliyiz. Allah’a emanet olun' ifadesini kullandı."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından gelen eleştiriler sonucunda dün istifa ettiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise istifayı kabul etmedi. (HABER MERKEZİ)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti, Erdoğan kabul etmedi

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