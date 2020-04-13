Selma Gürkan: Rezaletin sorumluluğu tek bakanla sınırlı olamaz
EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun reddedilen istifa kararı için "Rezaletin sorumluluğu tek bakanla sınırlı olamaz" dedi.
Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA
Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun reddedilen istifa kararı için "2 günlük sokağa çıkma yasağı rezaletinin sorumluluğu tek bakanla sınırlı olamaz" değerlendirmesinde bulundu.
Gürkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Beceriksizliğin ve hafta sonu başlamasına 2 saat kala ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı rezaletinin sorumluluğu tek bakanla sınırlı olamaz. Halkın karşı karşıya kaldığı sorunların gittikçe derinleşmesinin ve halkın biriken öfkesinin, tek adam yönetiminin baskıcı ve antidemokratik yapısının üstü istifalarla örtülemez. Hükümet, içinde biriken gerilimleri istifa ile rahatlatabileceğini düşünüyor. Bu istifa yapılan yanlışlarda, beceriksizliklerde ve partizanlıkta tek adam yönetiminin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.
April 12, 2020
(HABER MERKEZİ)
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