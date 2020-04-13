Selma Gürkan: Rezaletin sorumluluğu tek bakanla sınırlı olamaz

İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok

"Sermayenin örgütlü olarak yaptığı bu saldırıya karşı biz işçi ve emekçiler de insanca yaşayabilmek için birleşerek, sermayeye ve onların iktidarlarına karşı örgütlü bir mücadele vermeliyiz."