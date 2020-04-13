Koronavirüs (Kovid-19) salgını dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir tehlike olmaya devam ediyor. Bu noktada sağlık emekçileri de bir taraftan hastalığın teşhis ve tedavisi anlamında mücadele ediyor bir taraftan da kendini korumaya çalışıyor. Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer, de bu kapsamda kentteki tüm sağlık çalışanlarıyla düzenli olarak bilgilendirme çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

TEK MASKEYLE ÇALIŞMAK

Kentte Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi’nde koronavirüs tedavilerinin yapıldığının bilgisini veren Göçer, hastanelerdeki durumu şu şekilde anlattı: “Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde bulunan sendika üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde arkadaşlarımız koruyucu ekipmanın yetersiz verildiğini, bu yüzden uzun süre aynı maske ve koruyucu tulumu giymek zorunda bırakıldıklarını söylediler. Başhekime bu sorunları ilettik ve malzeme tedariklerinin vaktinde ve yeterli sayıda verilmesini talep ettik. Şu anda Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde pandemi bölümünde 70 kişi yatıyor. Bunlardan 20 kişi pandemi yoğun bakımda yatıyor. Denizli Devlet Hastanesinde ise 80’e yakın karantina altında yatan hasta bulunuyor. Bunlardan yine 20 kişi pandemi yoğun bakımda tedavi görüyor.”

İZALASYON KIRILDI

Göçer, kentte bulunan sağlık kurumlarındaki sendika üyelerinin verdiği bilgilere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğinin bilgisini verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Acıpayam ve Güney ilçeleri karantinaya alındığını da hatırlatan Göçer, “Cuma gecesi açıklanan iki günlük sokağa çıkma yasağının kentte büyük bir panik yaşandı. Halk marketlere, fırınlara koştu. Günlerdir izalasyon sağlanmaya çalışırken, saatler içinde salgına karşı insanlar savunması kaldığını düşünüyoruz” ifadesinde bulundu.

FORM DAYATMASI

Göçer, Denizli Devlet Hastanesi yönetiminin, çalışanlara tüm koruyucu ekipmanlarının alındığına dair form imzalatmayı dayattığını belirterek, sendikanın buna karşı çıktığını dile getirdi. Göçer, koruyucu ekipmanların tek kullanımlık olduğunu belirterek, “Belli saatten sonra yenisini almanız gerekir. Fakat hastane yönetimi tek kullanımlık malzeme verirken, sanki birden fazla malzeme vermiş gibi göstererek, bu formların imzalanmasını dayattı. Hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmeler sonrasında bu uygulamaya son verildi. Sağlık çalışanlarının korunması için gerekli tüm önlemlerin alınması için süreci takip ediyoruz. Bu dönemde özellikle halkımızın evde kal uyarılarına uymasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TALEPLER ZAYIF

Denizli’nin tekstil, mermer, makine gibi pek çok alanda üretim yapan bir sanayi kenti olduğunu belirten Göçer, kentte çalışan işçilerin büyük çoğunluğunun örgütsüz olduğunu vurgulayarak, işçilerin salgına karşı önlem, üretime ara verilmesi ve ücretli izin gibi taleplerinin zayıf kaldığını ifade etti. (Denizli/MA)

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