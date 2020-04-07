07 Nisan 2020 16:44

Kronik hasta sağlıkçılara idari izin şart

Kronik hastalığı olan sağlık çalışanları koronavirüs salgınında risk grubunda olmalarına rağmen çalıştırılıyor. Diyabet hastası, SES yöneticisi Nurdan Gürer, hastanelerdeki durumu anlattı.

Hastane acil servisi kapısından giren iki sağlık çalışanı.

Fotoğraf: Burak Akay/AA

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    Vural NASUHBEYOĞLU
    İstanbul

    Koronavirüs ile mücadelede belli bir yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için bazı yasaklar uygulanıp, sürekli uyarılar yapılırken kronik hastalığı (kalp, diyabet, tansiyon vb.) olan riskin merkezindeki sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına yönelik henüz bir düzenleme yok.

    Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Eş Başkanı Nurdan Gürer de o sağlık çalışanlarından biri. 13 yıldır, diyabet yani şeker hastası. Anestezi teknikeri olan Gürer, bu durumuna rağmen ameliyathane, yoğun bakım gibi yerlerde çalıştığını, Kovid-19’lu hastayla temas riskinin yüksek olduğunu anlatarak, “Çünkü bizimle ilgili genelgede bu duruma dair bir şey yazmıyor. Bize idari izin verilmiyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde var ama Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgede kronik hastalıklar çıkarılmış durumda” dedi.

    KORONAYLA RİSK ARTTI

    Hem hipertansiyonu hem de şekeri olup da çalışmak zorunda kalan çok sayıda sağlık emekçisi olduğunu belirten Gürer, koronavirüsle birlikte bu kişilerin çalışmasının büyük bir risk oluşturduğunu söylüyor. Sağlık alanında 3 ay boyunca istifaların ve emekliliğe ayrılmanın da yasaklandığını hatırlatan Gürer, “Kronik hasta çalışanlar kurumlarının inisiyatifine bırakılmış durumda” diye konuştu. Kronik hasta olan sağlık çalışanları için net bir düzenleme olmamasının sorunlar yarattığına değinen Gürer, kendisine rapor alması söylendiğini ve rapor aldığını ifade ediyor. Ancak astım hastası olan arkadaşının raporlu olmadığını ve ameliyathanede çalışmaya devam etmek zorunda kaldığını anlatan Gürer, “Hastanenin iş güvenliği hekimi, kronik hasta çalışanların kovid servisleri, acil ve yoğun bakım servislerinde çalıştırılmamasına dair bir yazı yazdı. Ama bunun içinde ameliyathane olmadığı için astım hastası arkadaşımız ameliyathanede çalışmak zorunda kalıyor” dedi. Artık hastaneye her gelene kovidli gibi davranmak gerektiğini belirten Gürer, bu saatten sonra ameliyathaneye kovidli hasta gelmiyor diye bir durumun olmadığını söyledi.

    SES İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Eş Başkanı Nurdan Gürer

    SES İstanbul Anadolu Yakası Şubesi Eş Başkanı Nurdan Gürer

    HASTALIK KAPMA KORKUSU VE MİNNET DUYGUSU

    Sağlık Bakanlığının kronik hasta ve belli bir yaş üstündeki sağlık çalışanlarına kesinlikle idari izin vermesini, idari izin olmadığında da kurumsal izin verilmesini genelgeyle net bir şekilde ortaya koymasını isteyen Gürer, “10 bine yakın KHK ile mesleklerinden uzaklaştırılan sağlık emekçisi arkadaşımızın geri gelmesi sağlanmalıdır. Bu arkadaşlarımız salgın sürecinde bir an önce görevlerine dönmeli” dedi. Yüzlerce sağlık emekçisinin virüse yakalandığını, bakanın bile günler önce virüs tespit edilen sağlık emekçisi sayısını 601 olarak açıkladığını hatırlatan Gürer, “Bu sayılar yenilir yutulur değil. Bu bir salgın sonuçta, sokakta da kapabilirsin, hastanede de. Ancak bu risk hastanede on kat artıyor. Bu yüzden kronik hasta sağlık çalışanları için genelgenin net olması gerekiyor. Bu şekilde kronik hasta çalışanlar kendilerini hem hastalık kapma korkusu hem de minnet duygusundan kurtarmış olurlar” dedi.

    SAĞLIKÇIYA İZOLASYON VE SERVİS ŞART

    Hastanelerde tam bir karmaşa ortamı olduğunu, sürekli yazılar geldiğini anlatan Gürer, sağlık çalışanlarının virüs riskini ailelerine taşımamaları için misafirhane ve otel hizmetinin yeni yeni hızlandığını söyledi. Talep çok fazla olduğu için bu otel ve misafirhanelerin kısa sürede dolduğunu ifade eden Gürer, “Bu sürede sağlık emekçileri çocuklarına, anne babalarına, eşlerine virüs taşıma korkusu yaşadılar. Annesi babası kronik hasta olup eve gitmek zorunda kalanlar oldu. Şu anda tüm sağlıkçılar tehlike altında. Bunun kendilerinden çevrelerine yayılmasını engellemek için izolasyon sağlamak istiyorlar” dedi. Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarını kullanmasının da ayrı bir tehlike oluşturduğunu ifade eden Gürer, sendika olarak taleplerinden birinin de sağlıkçıların düzgün dezenfektasyon yapılan servis araçlarıyla taşınması olduğunu söyledi.

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