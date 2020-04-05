05 Nisan 2020 20:08

Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

Denizli'de sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Koronavirüs yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünen çift, bu davranışın insanlığa sığmadığını ifade etti.

Hastane acil servisi

Fotoğraf: DHA

Hilmi MIYNAT
Denizli

Denizli'nin Çameli ilçesinde sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Sağlık emekçileri, koronavirüs korkusu yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünüyor. 

Çameli Devlet Hastanesi'nde çalışan Ertuğrul D. ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi çalışanı eşi Senem D. geçtiğimiz hafta ev sahibinin kendilerini apar topar evden çıkardığını söyledi. Senem D. salgın sonrası ev sahiplerinin tamamen iletişimi kestiğini belirterek, "8 aydır bu evde kalıyoruz ve salgına kadar hiçbir sorun yoktu. Evin rutubet ve birçok sorunu olması nedeniyle ileride taşınmayı düşünüyorduk zaten fakat bu süreçte apar topar ev taşımak zorunda kalmak bizi çok üzdü. Kapının önündeki bir çamur lekesini bahane ederek tartışma çıkaran ev sahibi 'Bu çamuru temizleyeceksiniz burası ahır değil' diyerek eşime çıkıştı. Sonrasında benim temizlemiş olmama rağmen 'Çıkın gidin evimden' diyerek bizi evden çıkardı. Biz durduk yere çıkan bu tartışmanın salgın korkusuyla ilişkili olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sağlık çalışanıyız ve bu salgın sürecinde bize daha çok destek olunması gerekirken resmen sokağa atılmış olmamız bizi ciddi anlamda yaraladı" sözleriyle üzüntüsünü dile getiren Senem D. iş yoğunluğu içerisinde yeni ev taşınmanın zorluluğundan bahsetti.

"SAĞLIKÇILARI ALKIŞLAMAK YETMEZ!" 

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer ise, sağlık emekçilerinin koronavirüs salgını ile mücadelede hayatlarını ortaya koyduklarını hatırlatarak, "Sağlık emekçilerini akşamları birkaç dakika süreyle alkışlıyoruz ama hayatın akışında yaşadıkları sıkıntıları görmezden geliyoruz. Bu yaklaşım doğru değil, alkışlamak yetmez. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve sağlık emekçileriyle dayanışmayı büyütmemiz onlara bu süreçte daha çok destek olmamız gerekiyor. Salgını ortadan kaldıracak sağlıkçılara destek olmak gerekirken bu ve buna benzer vakaların ortaya çıkması bizleri üzmüştür. Bu tarz yaklaşımları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

Türkiye'de koronavirüs: 574 ölüm, 27 bin 69 vaka| Türkiye'den gelişmeler (5 Nisan)

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 64 bin 743'e yükseldi

Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 64 bin 743'e yükseldi

Reklam
EGE HABERLERİ
Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

Denizli'de sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Koronavirüs yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünen çift, bu davranışın insanlığa sığmadığını ifade etti.

Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

Denizli’de pazar yerine maskesiz alınmayan yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” diyerek tepki gösterdi.

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

Aliağa'da görüştüğümüz anneler, uzaktan eğitimin yeterince verimli olmadığını, özellikle küçük çocuklarla günün her saati evde vakit geçirmenin zorluklarını anlattı.

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürünün Kovid-19 olduğu açıklandı

Koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Konuyla ilgili Eğitim Sen Aydın Şubesi açıklama yaptı.

CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor

CHP’li Süleyman Bülbül: Mahkumlar haber alma hakkından mahrum bırakılıyor

CHP’li Süleyman Bülbül BİK’ten reklam almayan gazetelerin cezaevlerine alınmamasına tepki göstererek, “Mahkumları ve tutukluları haber alma hakkından mahrum bırakmaktır” dedi.

Aile sağlık merkezinde hemşireye saldıran kişi ifade sonrası serbest bırakıldı

Aile sağlık merkezinde hemşireye saldıran kişi ifade sonrası serbest bırakıldı

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki, aile sağlığı merkezine gelen D.Y. adlı kadın, hemşire Aslı Kavuklu’yu darbedip, hakaretler yağdırdı. Merkezin camlarını kıran D.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan görevden alındı

PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan görevden alındı

CHP'li Karaca, CHP’ye yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunan PAÜ Rektör Danışmanı Hüseyin Aslan hakkında suç duyurusunda bulunacak. Rektör Hüseyin Bağ ise Aslan'ı görevden aldığını duyurdu.

Biliyoruz ki sokak hayvanlarının hepimize ihtiyacı var

Biliyoruz ki sokak hayvanlarının hepimize ihtiyacı var

Ne yazık ki Türkiye dahil pek çok ülkede sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı gösterilmediği gibi onlarca hayvan, insanlar tarafından çeşitli işkencelere maruz kalıyor.

Menderes Tekstil kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak

Menderes Tekstil kısa çalışma ödeneğinden yararlanacak

Denizli'de üretim yapan Menderes Tekstil fabrikası kısa süreli çalışma ödeneğinden yararlanarak üretimi sürdürecek.

Muğla'da orman katliamına karşı ağaçlara gövdelerini siper ettiler

Muğla'da orman katliamına karşı ağaçlara gövdelerini siper ettiler

Muğla'nın Ula İlçesi Çıtlık Mahallesi'nde bulunan 30 hektarlık orman alanında odun elde etmek için ağaç kesimine başlandı. Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) üyeleri ve yurttaşlar kesime engel oldu.