Hilmi MIYNAT

Denizli

Denizli'nin Çameli ilçesinde sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Sağlık emekçileri, koronavirüs korkusu yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünüyor.

Çameli Devlet Hastanesi'nde çalışan Ertuğrul D. ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesi çalışanı eşi Senem D. geçtiğimiz hafta ev sahibinin kendilerini apar topar evden çıkardığını söyledi. Senem D. salgın sonrası ev sahiplerinin tamamen iletişimi kestiğini belirterek, "8 aydır bu evde kalıyoruz ve salgına kadar hiçbir sorun yoktu. Evin rutubet ve birçok sorunu olması nedeniyle ileride taşınmayı düşünüyorduk zaten fakat bu süreçte apar topar ev taşımak zorunda kalmak bizi çok üzdü. Kapının önündeki bir çamur lekesini bahane ederek tartışma çıkaran ev sahibi 'Bu çamuru temizleyeceksiniz burası ahır değil' diyerek eşime çıkıştı. Sonrasında benim temizlemiş olmama rağmen 'Çıkın gidin evimden' diyerek bizi evden çıkardı. Biz durduk yere çıkan bu tartışmanın salgın korkusuyla ilişkili olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sağlık çalışanıyız ve bu salgın sürecinde bize daha çok destek olunması gerekirken resmen sokağa atılmış olmamız bizi ciddi anlamda yaraladı" sözleriyle üzüntüsünü dile getiren Senem D. iş yoğunluğu içerisinde yeni ev taşınmanın zorluluğundan bahsetti.

"SAĞLIKÇILARI ALKIŞLAMAK YETMEZ!"

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası Denizli Şube Başkanı Selçuk Göçer ise, sağlık emekçilerinin koronavirüs salgını ile mücadelede hayatlarını ortaya koyduklarını hatırlatarak, "Sağlık emekçilerini akşamları birkaç dakika süreyle alkışlıyoruz ama hayatın akışında yaşadıkları sıkıntıları görmezden geliyoruz. Bu yaklaşım doğru değil, alkışlamak yetmez. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve sağlık emekçileriyle dayanışmayı büyütmemiz onlara bu süreçte daha çok destek olmamız gerekiyor. Salgını ortadan kaldıracak sağlıkçılara destek olmak gerekirken bu ve buna benzer vakaların ortaya çıkması bizleri üzmüştür. Bu tarz yaklaşımları kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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