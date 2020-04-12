12 Nisan 2020 15:59

Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi

Sokağa çıkma yasağı apar topar ilan edildiğinde kimince “acil olmayan” şeyleri satın alanlar, lince varan tepkilere konu oldu. Alınanların sınıfın beslenme düzeniyle ilgili bir şeyler söylediği kesin.

Market içindeki kalabalık arasında elinde luppo olan bir kişi ve fırının önünde uzun bir kuyruk gösteren iki fotoğraflı kolaj.

Soldaki fotoğraf: twitter.com/behlulsen | Sağdaki fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Sezen ÇİLENGİR*

    Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart tarihinden bu yana Bilim Kurulundan demokratik kitle örgütlerine kadar pek çok kesimin uyarılarına rağmen ne ücretli izni de kapsayan bir toplu karantina ne de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bunun sebebi, çokça konuşulduğu üzere, iktidarın sermayeyle birlikte, özellikle çalışan sınıflar açısından alınması gereken tüm halk sağlığı önlemlerinden kaçınarak, maske ve kolonya ile sınıfı kendi kaderine terk etmesiydi. Sermayenin kârı, bu ölümcül hastalığa karşı yaşam hakkının önüne geçti; patronlar, işçileri ya ücretsiz izne gönderdi ya da yıllık izinleri kullanmaya zorladı. 10 Nisan akşamı İçişleri Bakanlığı tarafından aniden geç saatlerde açıklanan ve 31 ilde uygulanacak olan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararı, bu anlayışa hizmet etmeye devam etmenin yanında, toplumda büyük bir paniğe yol açarak sokaklarda kalabalığa neden oldu. Kararın önceden açıklanmamış olması, iki günlük süreçte insanlara olduğu kadar, kentsel kamu hizmetlerini örgütlemek için belediyelere de hazırlanma şansı vermedi. Gece boyunca büyükşehirlerin çeşitli yerlerinden kuyruklar halinde alışveriş telaşına düşenlerin görüntüleri arasında, özellikle kola, Luppo gibi kimince “acil olmayan” şeyleri satın alanlar, ofansif mizah ve hatta lince varan tepkilerin konusu oldu. Peki, her şey ciddi bir açıklamanın konusu mu olmalı? Belki hayır… Ama hızla karar verilerek alınan gıdaların, sınıfın beslenme düzeniyle ilgili bir şeyler söylediği kesin.

    BESLENME SINIFSAL BİR MESELEDİR

    Tüm dünyayı tehdit eden korona salgınıyla birlikte süreç olarak sınıfları bekleyen belirsiz ve belirsiz olduğu ölçüde kötümser ekonomik tablo, farklı biçimlerde gelişen tüketim reflekslerine neden oldu. Bunlardan biri, sürecin başından beri sokağa çıkma yasağı gibi ihtimallere karşı özellikle gıdada yükselen stokçu bir anlayıştı ki, bu durum özellikle büyükşehirlerde market fiyatlarını oldukça etkiledi. Bir diğeri ise, mevcut ekonomik gidişatla kapıda işsizliğe kadar uzanabilecek olan tehlikeli belirsizlikte, zorunlu ihtiyaçların stoklanmasından ziyade gündelik olarak giderilmesiydi. Nitekim 10 Nisan’da aniden gelen sokağa çıkma yasağıyla yaşanan panikte belirlenen acil alışveriş paketleri bunu çarpıcı şekilde göstermiştir. Ancak her iki durumda değişmeyen şey, sınıfın beslenme alışkanlıkları olacaktır. Çünkü beslenme sınıfsaldır. Ve Luppo, bu beslenme düzeninde şekerin yerinin simgesel bir örneği olabilir. Zira tarihsel hikaye, esasen toplumların beslenme konusundaki özerkliklerini kaybetmesiyle başlar.

    ŞEKERİN METALAŞMA HİKAYESİ

    Özellikle 17. yüzyıldan beri neredeyse dünyanın her yerinde nişasta merkezli beslenme alışkanlıklarının yerini şeker ve yağların almasıyla birlikte, uzun yıllar lüks bir mal olmaya devam eden şeker, 20. yüzyıla gelindiğinde İngilizlerin aldığı kalorinin yüzde beşi anlamına geliyordu (Mintz, Şeker ve Güç, Kabalcı Kitabevi, 1996). Temel aşamaları (sıvı-katı işlemi) çok eskiye dayansa da şeker, sakkaroz kaynaklı olarak yüzyıllar boyunca üretim sürecine eklenen teknik gelişmelerle gittikçe daha kimyasal ve işlenmiş bir metaya dönüşmüştür. Şekerin diğer maddelerle/gıdalarla kolayca birleşebilmesi ya da beslenme alışkanlıklarına giren besin çeşitlerinin ana maddelerinden biri olması, tarihsel olarak şekerin tüketimini hızla artırmış ve haliyle kullanım alanları çeşitlenmiştir. Bu açıdan sınıfsal olarak yenebilir şekerin pazarının genişleyerek daha kazançlı bir metaya dönüşmesi sürecinde, diğer ticari metalarla olan ilişkisi de belirleyici olmuştur. Özellikle çay, kahve, çikolata gibi çalışma için uyarıcı etki sağlayan gıdalarla birlikte şeker, sınıfın beslenme düzeninde en ekonomik enerji kaynağı haline gelmiştir.

    ŞEKERİN İŞÇİ SINIFININ BESİNİ HALİNE GELMESİ

    Kapitalizmle birlikte zaman formunun değişimi, beslenme düzeninde öğün anlayışını değiştirerek periyodik eğilimleri azaltmıştır. Özellikle 19. yüzyılın ortalarında, serbest ticaretin yükselişiyle birlikte şeker fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından reçel, marmelat gibi tatlandırıcılar, işçi sınıfı için çok önemli besin kaynakları olmuştur. Bu anlamda sınıfın beslenme tercihlerini etkileyen temel mesele, pişirme, yakıt gibi ek maliyetlerle birlikte fiyatlar olmuştur ancak tercihler, özellikle kadınların ev dışında çalışmaya başlamasıyla birlikte aile içi iş bölümünde zamanı yeniden düzenlemenin bir gereği olarak belirlenmiştir (Mintz, 1996:199). Bu açıdan enerji sağlayan tatlı, kolay besinler, ücretli kadın işçileri bazı öğünleri hazırlama zorluğundan kurtarmıştır. Neticede çalışan sınıfların beslenme düzeninde ekmek ve diğer unlu gıdaların tüketimi azaldıkça şekerin kullanımı sürekli olarak artmıştır.

    Şeker, İngiltere’de işçi sınıfının sofrasında yerini almaya başladığında halk, oldukça zayıf ve yetersiz besleniyordu. Bununla birlikte sınıfsal olarak daha geniş kesimlere yayıldıkça, getirdiği yüksek kârlarla, sermayenin vazgeçilmezi olan şekerin üretiminde gerekli iş bölümü ve emek gücüyle ilgili nitelikler, tarihsel olarak her zaman oldukça karmaşık ve sistemli yürütülmesi gereken emek yoğun süreçler olmuştur. Plantasyonlardaki şeker üretiminin endüstriyel üretimle benzerliği bu yönüyle halen tartışılmaktadır ki kölelik, tarih boyunca şeker üretiminin en önemli emek gücü olmuştur.

    Yani “Zorunlu gibi görünmeyen” şeker ham maddeli gıdaların, emeğin üretkenliği arttıkça işçi sınıfının yaşamında vazgeçilmezliğini bu biçimiyle sorgulamak yerine, sokağa çıkma yasağına rağmen Antep’te Şölen çikolata fabrikasında Luppo üretmeye zorlanan işçilerin sesi olmak gerekmez mi?

    * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Araştırma Görevlisi

    Antep'te istisnalar genişletildi: Çuval üreten de, poşet üreten de çalıştı

    Antep'te istisnalar genişletildi: Çuval üreten de, poşet üreten de çalıştı

    Yasak kararına rağmen Haribo işçilerine "şekerleme üretin" dendi

    Yasak kararına rağmen Haribo işçilerine "şekerleme üretin" dendi

    Sokağa çıkma yasağı işçiyi kapsamadı: Trakya’daki fabrikalarda üretim sürdü

    Sokağa çıkma yasağı işçiyi kapsamadı: Trakya’daki fabrikalarda üretim sürdü

    31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararı | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu değerlendirdi

    31 il için alınan sokağa çıkma yasağı kararı | Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu değerlendirdi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu
    SONRAKİ HABER

    Almanya Türkiye’deki vatandaşlarını uyardı: Sosyal medya paylaşımlarına dikkat edin 
    YAZARLAR
    Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Asıl 'batakçı' kimse ona edelim sözümüzü!

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    Yarım ciğerle yaşayanlar kenti: Zonguldak

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Anılar, alıntılar: Düğünlerden Debord’a gösteri toplumu

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    'Asi ve çocuk ruhun' kolektif başarısı

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Penceremin önünde

     Ceren SÖZERİ
    Ceren SÖZERİ

    Bir Norveç değiliz sonuçta

     Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    Bir sözcükte sosyal politika

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    Korona günlerinde bilim

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Hayatı karşılayan şiirler

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    'Davetsiz misafir' meselesi (2)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin öne çıkan gelişmeler (12 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin öne çıkan gelişmeler (12 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi
    Beslenmenin sınıfsallığı ya da Luppo meselesi

    Sokağa çıkma yasağı apar topar ilan edildiğinde kimince “acil olmayan” şeyleri satın alanlar, lince varan tepkilere konu oldu. Alınanların sınıfın beslenme düzeniyle ilgili bir şeyler söylediği kesin.

    Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu
    Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile sokağa çıkma yasağından haberi yoktu

    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Bilim Kurulu üyelerinin bile haberi yoktu, Erdoğan’ın o akşam canı sokağa çıkma yasağı çekti ve ilan edildi.

    Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin
    Eczacılar koronavirüs riskine karşı uyarıyor: Mecbur değilseniz gelmeyin

    Kovid-19 salgınıyla mücadelede riskli meslek grupları arasında yer alan eczacılar, ücretsiz maske için yurttaşların eczanelere akın etmesinden dolayı tedirgin.

    Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir
    Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başka hafta sonları da sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir

    Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir. Gerekiyorsa diğer illerde de yapılabilir.

    Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum
    Bakan Soylu’dan ‘izdiham’ yorumu: Büyük problem oluşturacağını düşünmüyorum

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağının ardından yaşanan izdihamı değerlendirdi: O saatteki bu çok sınırlı birikmenin büyük bir problem oluşturacağını düşünmüyorum.

    Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü
    Bakan Koca: İlk defa, yoğun bakıma giren hasta sayısal olarak eksiye düştü

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiye düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu.

    Asst. Prof. Emrah Altındiş: Karantina uygulanmazsa 10 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz
    Asst. Prof. Emrah Altındiş: Karantina uygulanmazsa 10 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz

    Boston College Biyoloji Bölümünde asistan profesör olarak çalışan Emrah Altındiş uyardı: Karantina uygulanmazsa yakında 10 dakikada ardından belki de 5 dakikada 1 kişiyi kaybedeceğiz.

    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Ecinniler: Edebiyata bütüncül ve metin odaklı bakıyoruz
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar
    CHP’li Süleyman Bülbül: Devleti yönetmekte aciziyet gösteriyorlar

    CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanının sokağa çıkma yasağını geç saatlerde ilan etmesini eleştirerek, AKP’nin devleti yönetmekte aciziyet gösterdiğini söyledi.

    İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok
    İşçi mektubu: Örgütlü mücadeleden başka yol yok

    "Sermayenin örgütlü olarak yaptığı bu saldırıya karşı biz işçi ve emekçiler de insanca yaşayabilmek için birleşerek, sermayeye ve onların iktidarlarına karşı örgütlü bir mücadele vermeliyiz."

    Madenci çapraz ateş altında
    Madenci çapraz ateş altında

    Maden işçileri iş cinayetinde hayatını kaybetmeye devam ediyor. Cinayetin sebebi yine kâr hırsı nedeniyle alınmayan önlemler. İşçiler, “Bile bile ölüme sürüklüyorlar" diyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    İzmir’de Genel-İş üyesi 3 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Genel-İş İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç sendika üyesi 3 işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi: Hükümetin açıkladığı önlem paketi ile daha sert mücadeleler bizi bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
    Uşak’ta bir tekstil işçisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    Uşak’ta iplik fabrikasında çalışan bir kadın işçinin koronavirüsten hayatını kaybettiği iddia edildi.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.