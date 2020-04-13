Namet işçisi: ‘Sosyal mesafe’ diyorlar, gülüyoruz

Namet işçisi

Kocaeli

Merhabalar, ben Namet’in Kocaeli Çayırova fabrikasında çalışan bir işçiyim. Fabrikada birçok sorun ile karşı karşıyayız. Salgına karşı mücadele amacı ile yarım saat olan öğle yemeğimizi yirmi dakikaya çektiler. 2 saatte bir olan çay molalarımızı 3 saatte bire çektiler. Maske dağıttılar. Giriş çıkışlarda ateş ölçüyorlar. Bütün önlemler sadece bunlar bunun dışında birçok arkadaşımız zorunlu yıllık izne gönderildi. Bu fabrikada çalışanlar yan yana dip dibe çalışıyor. ‘Sosyal mesafe’ denilince sadece gülüyoruz. Çünkü böyle bir şey imkansız. Örneğin paketleme yapıyorsun, biri poşetin ağzını açıyor, diğeri ürünü yerleştiriyor. Aranızdaki mesafe 40 santim 50 santim… Bunun önüne nasıl geçilecek? Bunun gibi onlarca proses var.

Yıllık izni olmayanların durumu meçhul. Bazılarını MARET fabrikasına yönlendiriyorlar, bazılarını ise büyük ihtimalle ücretsiz izne yollayacaklar. İşçiler olarak hiçbir çıkar yol bulamıyoruz. Fabrikada sendika da olmadığı için sesimizi kimseye duyuramıyoruz. Amirler de patrondan yana olunca işin içinden çıkamıyoruz. Tek çareyi işçinin emekçinin yanında olan Evrensel gazetesine yazmakta görüyoruz. ‘Bir umut acaba gündem olur mu, sesimiz duyulur mu’ diye her saat internetten arama yapıyoruz. Bunun dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tek isteğimiz sesimiz duyulsun. Bizi ne işten atsınlar ne de ücretsiz izne yollasınlar ikisi de bizim için en az korona kadar tehlikeli.

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