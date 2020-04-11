11 Nisan 2020 18:10

Muhalefet partileri, sokağa çıkma yasağının uygulanış biçimini eleştirdi

TBMM Genel Kurul toplantısında HDP, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, İçişleri Bakanlığınca aniden ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulanış biçimini eleştirdi.

TBMM

Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
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    "Ayrımcı" infaz indirimi yasası teklifi görüşmeleri için hafta sonu toplanan TBMM Genel Kurulunda, sokağa çıkma yasağı tartışması yaşandı. CHP'li Özgür Özel, İYİ Partili Lütfi Türkkan, HDP'li Meral Danış Beştaş, sokağa çıkma yasağının iyi planlanamadığını ifade etti.

    TBMM Genel Kurulu, "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" üzerinde görüşmelerini sürdürmek için toplandı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığındaki toplantıda, sokağa çıkma yasağı tartışması yaşandı.

    İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, sokağa çıkma yasağının ilan edilme şeklini eleştirerek "Genelge, bu yasağın başlamasına 2 saat kala yayımlandığında milleti paniğe sürükleyeceğiniz hiç mi aklınıza gelmedi? Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacağı yerlerin açık mı kapalı mı olduğunu bilmemesi nedeniyle panik havası iyice artmıştır. Panikle beraber insanlarımız, çoğu da maskesiz bir şekilde, sosyal mesafeye uymaksızın, marketler önünde, iç içe uzun kuyruklar oluşturmuş, hatta bazı yerlerde bıçakla yaralamaya varıncaya kadar kavgalar yaşanmıştır. Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi, kurum, kuruluş ve işletme listesi de eş zamanlı açıklansaydı o 2 saatte ortaya çıkan tablonun en azından çok azı yaşanırdı" diye konuştu.

    CHP'Lİ ÖZEL: 48 SAATLİK BULAŞI 48 DAKİKADA YAYDIK

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de 2 gün havalar sıcak gideceği gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini vurgulayarak, "Doğru yapılabilseydi çok doğruydu; ama o kadar planlamadan yapıldı ki 48 saatlik bulaşı 48 dakikada bütün Türkiye'ye yaydık. Marketlerde metrekarenin 10'da biri sınırlaması doğru iş; ama dün marketler hınca hınç. Fotoğraflarda, videolarda maskeli kişi sayısı 1 tane, 2 tane. Plansız fırlayan gitmiş markete, ne bulursa alıyor. Tabii, o gidenlere kimse suç bulmasın. Bu şekilde olmaz" dedi. HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da benzer eleştirilerde bulundu.

    AKP'Lİ ÖZKAN: ERKEN ADIMLAR ATMA GAYRETİNDEYİZ

    AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, ise eleştirilere karşılık, Bilim Kurulunun almış olduğu kararlar, tavsiyeler çerçevesinde hükümetin erken adımlar atma gayreti içerisinde olduğunu ileri sürdü. Özkan, "Milletimizin paniğe kapılmadan sükûnetle alınan tedbirlere uyması, kendilerinin ve vatandaşlarımızın sağlık ve tedbirler açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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