11 Nisan 2020 00:38
Son Güncellenme Tarihi: 11 Nisan 2020 11:17

EMEP: Çözüm sokağa çıkma yasağı değil halkın ihtiyaçlarının karşılandığı karantinadır

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağına tepki göstererek çözümün halkın ihtiyaçlarını gözeten bir karantina olduğunu söyledi.

GÜNCELLENDİ
Market sırası bekleyenler

İzmir Buca'da bir marketin önü | Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL POLİTİKA
    • Paylaş

    Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan hükümetin hafta sonu için ilan ettiği sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada çözümün halkın ihtiyaçlarının karşılandığı bir karantina olduğunu belirtti.

    Tahribatı her geçen gün artan korona salgınına karşı halkın beklentisinin gerçek bir fiziksel temasın kesileceği tedbirlerin alınması iken hükümetin, dalga geçer gibi hafta sonu için 30 büyükşehir ile  Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirten Gürkan; “ Salgın için alınması gereken önlemleri bir türlü almayan iktidar sömürü çarklarının dönmesini gözeten bir karar aldı. Salgınla zaten mesai günü olmayan, 2 günlük hafta sonu tatilinde sokağa çıkma yasağıyla mücadele edilemez” dedi.

    “ALINMASI GEREKEN TEDBİR ÜCRETLİ İZİN VE EMEKÇİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI”

    Alınması gereken tedbirin, halk sağlığı kurumları ile çalışması zorunlu üretim ve hizmet alanları dışında emekçilere ücretli izin verilmesi ve gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak olduğunun altını çizen Gürkan şunları söyledi; “Bir gün önce “İşten atmalar yasaklanıyor” yalanıyla piyasaya sürülen düzenleme ile de gerçekte sermaye kesimleri korumaya alınmış, emekçiler önceki haklarından bile yoksun bırakılmıştır.  Hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı da bir göz boyamadır. Başlamasından iki saat önce duyurulan yasak sırasında binlerce yurttaşın acil gereksinimleri için sokağa dökülmesi de halkın, acil ihtiyaçların karşılanacağı konusunda iktidara güven duymadığının göstergesidir. Bir maskeyi dağıtmayı beceremeyen, 1000 TL yardım için insanların PTT önüne yığılması üzerine halkı suçlayan ve nihayet alelacele alınmış bir kararla sokağa çıkmayı yasaklayan iktidarın sahip olduğu mantıkla salgınla mücadele edilemez.”

    Sokağa çıkma yasağının bir çözüm olmadığını vurgulayan Gürkan; “Gerçek çözüm halkın zorunlu ihtiyacının karşılandığı, emekçilerin ücretli izne ayrıldığı karantinadır” dedi.

    HÜKÜMET ÖNLEM ALMIŞ GİBİ YAPIP ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRIYOR

    Emek Partisi Ankara İl Örgütü ise AKP hükümetinin 48 saat boyunca ilan ettiği sokağa çıkma yasağına dair açıklama yayımladı, "Hükümet yine tedbir alıyor gibi yapıyor ve yine eline yüzüne bulaştırıyor" dedi.

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 11 Nisan Cumartesi saat 00.00'dan 13 Nisan Pazartesi 00.00'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağına dair Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Örgütü açıklama yayımladı.

    "HÜKÜMET İNSANLARI PANİĞE SEVK EDİYOR"

    "Hükümet yine tedbir alıyor gibi yapıyor ve yine bunu eline yüzüne bulaştırıyor" denilen EMEP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Hükümet, haftasonu için ilan ettiği sokağa çıkma yasağını iki saat önce açıklayarak insanların panikle sokağa çıkmasına, market kuyruklarında üst üste yığılarak salgının yayılmasına yol açıyor. Evinde ikinci bir ekmeği suyu olmayan, stok yapamayan emekçiler marketlerde büyük kuyruklar oluşturdular.

    Üretimin zaten olmadığı haftasonunda sokağa çıkma yasağı ilan etmek hükümetin önceliğinin halk sağlığı değil patronların kârı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Zorunlu durumlar dışında üretimi durdurmak, işçilere ve tüm emekçilere ücretli izin sağlamak, herkesin evde kalabilme olanaklarını yaratmak ve gerekli temel ihtiyaçların devlet kaynakları ile güvenceye alınması, devletin önceliği olması gerekirken öncelik yine patronların cebi oldu.

    "İŞÇİLER, EMEKÇİLER UMURSANMIYOR"

    Halk sağlığı umurlarında değil. Önlem alıyormuş gibi yapıp insanları paniğe sevkedip bakkallarda, marketlerde balık istifi gibi kuyruğa sokmaktan çekinmiyorlar.

    Bu sokağa çıkma yasağı ve duyurulma şekli en kibar haliyle kriz yönetimini eline yüzüne bulaştırmak, planlı değil anlık hareketlerle karar vermek, virüsün yayılma hızını artırmak, işçileri emekçileri umursamamaktır."

    (Ankara/EVRENSEL)

    31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi, halk marketlere akın etti

    31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi, halk marketlere akın etti

    Koronavirüs nedeniyle 1006 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

    Koronavirüs nedeniyle 1006 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Meclise gelen taslakla WhatsApp yazışmalarının okunması gerçekçi değil
    SONRAKİ HABER

    39 barodan ölüm orucundaki tutuklu avukatlar Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik için çağrı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Münferit bir hediye, sistematik kaza

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Farklı bir gelecek için dönemin gösterdikleri

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Torba yasadan Internet’e sansür torbası çıktı

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    ‘Makine insan’a bir adım kala!

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Pandemi ve sonrasında manzara

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Efsanenin doğuşu
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    EMEP: Çözüm sokağa çıkma yasağı değil halkın ihtiyaçlarının karşılandığı karantinadır
    EMEP: Çözüm sokağa çıkma yasağı değil halkın ihtiyaçlarının karşılandığı karantinadır

    Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan, hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağına tepki göstererek çözümün halkın ihtiyaçlarını gözeten bir karantina olduğunu söyledi.

    İşyeri Hekimi Dr. Nazmi Algan: İşçi servisleri salgın riskini artırıyor
    İşyeri Hekimi Dr. Nazmi Algan: İşçi servisleri salgın riskini artırıyor

    İşyeri Hekimi Dr. Nazmi Algan, günde iki kere servis veya toplu taşıma aracı kullanan çalışanların salgın riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

    Van Belediyesi Eş Başkanı’na ‘eş başkanlık’ davası
    Van Belediyesi Eş Başkanı’na ‘eş başkanlık’ davası

    Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında “eş başkanlık” davası açıldı. İddianamede “eş başkanlık” haberleri delil olarak yer aldı.

    Gazeteci örgütleri temsilcileri: İktidar 'Benden olan yaşasın olmayan ölsün' diyor
    Gazeteci örgütleri temsilcileri: İktidar 'Benden olan yaşasın olmayan ölsün' diyor

    Basın örgütü temsilcileri, Meclis’te görüşülen infaz düzenlemesinde gazetecilerin kapsam dışında tutulmasına tepki göstererek, “İktidar 'Benden olmayan ölsün' diyor” dedi.

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 31 ilde sokağa çıkma yasağı | Gelişmeler (11 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz
    5 soruda, yeni koronavirüse dair bildiklerimiz

    Doç. Dr. Günseli Bayram, COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 (nCoV-2019) virüsünün yapısını, virüsün nasıl bulaştığını, nasıl tesbit edildiğini ve virüsten korunma yollarını yazdı.

    TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı
    TEKFEN’de 20 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı, evdeki işçi işten atıldı

    TEKFEN’de işçilere aynı kumlama maskesi kullandırıldı. Test yapılan 40 işçinin en az 20’sinde koronavirüs tespit edildi. Tedbiren çalıştırılmamış 17 işçi ise işten atıldı.

    TPI Composite işçileri: İlla ölüm mü yaşanması lazım?
    TPI Composite işçileri: İlla ölüm mü yaşanması lazım?

    TPI Composite rüzgar fabrikası işçileri 6 gün izinsiz çalışanlara toplam 15 yevmiye ödenmesi sözünün tutulmadığını belirterek "Bu salgın ortamını bile fırsata çeviriyorlar" dedi.

    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Korona günlerinde teoloji eleştirisi
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.