EMEP: Çözüm sokağa çıkma yasağı değil halkın ihtiyaçlarının karşılandığı karantinadır

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan hükümetin hafta sonu için ilan ettiği sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada çözümün halkın ihtiyaçlarının karşılandığı bir karantina olduğunu belirtti.

Tahribatı her geçen gün artan korona salgınına karşı halkın beklentisinin gerçek bir fiziksel temasın kesileceği tedbirlerin alınması iken hükümetin, dalga geçer gibi hafta sonu için 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini belirten Gürkan; “ Salgın için alınması gereken önlemleri bir türlü almayan iktidar sömürü çarklarının dönmesini gözeten bir karar aldı. Salgınla zaten mesai günü olmayan, 2 günlük hafta sonu tatilinde sokağa çıkma yasağıyla mücadele edilemez” dedi.

“ALINMASI GEREKEN TEDBİR ÜCRETLİ İZİN VE EMEKÇİLERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI”

Alınması gereken tedbirin, halk sağlığı kurumları ile çalışması zorunlu üretim ve hizmet alanları dışında emekçilere ücretli izin verilmesi ve gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak olduğunun altını çizen Gürkan şunları söyledi; “Bir gün önce “İşten atmalar yasaklanıyor” yalanıyla piyasaya sürülen düzenleme ile de gerçekte sermaye kesimleri korumaya alınmış, emekçiler önceki haklarından bile yoksun bırakılmıştır. Hafta sonu için ilan edilen sokağa çıkma yasağı da bir göz boyamadır. Başlamasından iki saat önce duyurulan yasak sırasında binlerce yurttaşın acil gereksinimleri için sokağa dökülmesi de halkın, acil ihtiyaçların karşılanacağı konusunda iktidara güven duymadığının göstergesidir. Bir maskeyi dağıtmayı beceremeyen, 1000 TL yardım için insanların PTT önüne yığılması üzerine halkı suçlayan ve nihayet alelacele alınmış bir kararla sokağa çıkmayı yasaklayan iktidarın sahip olduğu mantıkla salgınla mücadele edilemez.”

Sokağa çıkma yasağının bir çözüm olmadığını vurgulayan Gürkan; “Gerçek çözüm halkın zorunlu ihtiyacının karşılandığı, emekçilerin ücretli izne ayrıldığı karantinadır” dedi.

HÜKÜMET ÖNLEM ALMIŞ GİBİ YAPIP ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRIYOR

Emek Partisi Ankara İl Örgütü ise AKP hükümetinin 48 saat boyunca ilan ettiği sokağa çıkma yasağına dair açıklama yayımladı, "Hükümet yine tedbir alıyor gibi yapıyor ve yine eline yüzüne bulaştırıyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 11 Nisan Cumartesi saat 00.00'dan 13 Nisan Pazartesi 00.00'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağına dair Emek Partisi (EMEP) Ankara İl Örgütü açıklama yayımladı.

"HÜKÜMET İNSANLARI PANİĞE SEVK EDİYOR"

"Hükümet yine tedbir alıyor gibi yapıyor ve yine bunu eline yüzüne bulaştırıyor" denilen EMEP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet, haftasonu için ilan ettiği sokağa çıkma yasağını iki saat önce açıklayarak insanların panikle sokağa çıkmasına, market kuyruklarında üst üste yığılarak salgının yayılmasına yol açıyor. Evinde ikinci bir ekmeği suyu olmayan, stok yapamayan emekçiler marketlerde büyük kuyruklar oluşturdular.

Üretimin zaten olmadığı haftasonunda sokağa çıkma yasağı ilan etmek hükümetin önceliğinin halk sağlığı değil patronların kârı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Zorunlu durumlar dışında üretimi durdurmak, işçilere ve tüm emekçilere ücretli izin sağlamak, herkesin evde kalabilme olanaklarını yaratmak ve gerekli temel ihtiyaçların devlet kaynakları ile güvenceye alınması, devletin önceliği olması gerekirken öncelik yine patronların cebi oldu.

"İŞÇİLER, EMEKÇİLER UMURSANMIYOR"

Halk sağlığı umurlarında değil. Önlem alıyormuş gibi yapıp insanları paniğe sevkedip bakkallarda, marketlerde balık istifi gibi kuyruğa sokmaktan çekinmiyorlar.

Bu sokağa çıkma yasağı ve duyurulma şekli en kibar haliyle kriz yönetimini eline yüzüne bulaştırmak, planlı değil anlık hareketlerle karar vermek, virüsün yayılma hızını artırmak, işçileri emekçileri umursamamaktır."

(Ankara/EVRENSEL)

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