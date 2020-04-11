11 Nisan 2020 00:19

Meclise gelen taslakla WhatsApp yazışmalarının okunması gerçekçi değil

Meclise sunulan yasa taslağı ile WhatsApp yazışmalarının devletin denetimine gireceği, bu nedenle grupların silinmesi gerektiğine dair ses kaydı hızla yayıldı. Ama bu iddia gerçekçi değil.

Cep telefonunda WhatsApp kullanan bir kişi.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL MEDYA
    • Paylaş

    Mehmet ÖZER
    İstanbul

    Hükümetin koronavirüse dair alınan tedbirler kapsamında Meclise sunduğu ve "İşten atma yasaklanıyor" denilerek servis edilen torba yasa teklifinde, sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik değişiklikler de yer alıyor.

    Hazırlanan yeni torba yasa teklifinde sosyal ağ sağlayıcılarına dair getirilmek istenen değişiklikler, internet kullanıcılarının verilerine ulaşılmasının ve sansürün önünü daha fazla açıyor.

    Taslağa göre, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

    Bu madde, bazı kullanıcılar tarafından WhatsApp yazışmalarının devletin denetimine gireceği şeklinde yorumlandı. Mevcut grupların silinerek yeniden açılmasını öneren bir ses kaydı hızla yayılmaya başladı. Ancak WhatsApp yazışmalarının uçtan uca şifreleme sistemi ile şifrelenmiş olması bu iddianın gerçekleşmesine imkan tanımıyor. Öte yandan, ses kaydında iddia edildiği gibi grupların silinerek yeniden açılması, taslak henüz yasalaşmadığı için işe yaramaz.

    ERDAL AKSÜNGER: TAMAMEN MANİPÜLASYON

    İddiaya dair Twitter hesabından açıklama yapan CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger şu ifadeleri kullandı:

    “WhatsApp ile ilgili ortalıkta dolanan konu tamamen manipülasyon. Böyle bir yasa çıkarma işini AKP bile yapmaz. Direk Anayasaya aykırı. Böyle bir şey yapma niyeti olan bunu gizli kapaklı yapar. Aynen Cemaat ile yaptıkları gibi. WhatsApp bunu yapmadığı sürece mümkün de değil.”

    İSMAİL GÖKHAN BAYRAM: GERÇEKÇİ DEĞİL

    Evrensel Gazetesi Bilgi Teknolojileri Yazarı İsmail Gökhan Bayram ise şunları söyledi: “Mevcut yasa taslağının WhatsApp'ı kapsayıp kapsamayacağı taslaktaki "sosyal ağ sağlayıcı" tanımının muğlaklığı nedeniyle belirsiz olsa da WhatsApp'taki yazışmaların okunabileceği gibi iddialar gerçekçi değil. WhatsApp yazışmaları uçtan uca şifreli ve arada kalan WhatsApp sunucularında bile bu yazışmaların okunması normalde mümkün değil. Salt WhatsApp ile sınırlı olmamakla birlikte, uçtan uca şifrelenmiş yazışmaları okuyabilmek için bir arka kapı talebini seslendirenler olsa da gerek açık anahtarlı şifrelemenin yapısı gerekse de böyle bir arka kapının ortaya çıkmasının oluşturacağı uluslararası politik artçı dalgalar bu olasılığı neredeyse imkansız kılıyor.”

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Bulaşma riskini azaltmak için
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    İktidar bir ‘işçi hakları gasbı’ yasası daha çıkarma peşinde!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    ‘Biz bize yetecektik Türkiyem’ ama işçiydik: Hayallerde yoktuk, acılarda hap olduk!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Ayrımcılık yapanlar unutmasınlar ki bugün onları da savunuyor olabilirdik!

     Sevda KARACA
    Sevda KARACA

    Salgınla artan ev işleri: 'Normal'i de dehşetliydi!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    ‘Korona günleri’nde sosyal hareket ne yapıyor?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    İşsizlikte tarihi tırmanış

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bir havuz problemi

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Yeni YÖK: Bilim veya üniversite değil ceza infaz kurumu

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Ücretsiz izin yasallaştırılıyor; her şey ‘çalışma hürriyeti’ için!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Emek Partisi: Hükümet yasakla önlem almış gibi yapıp eline yüzüne bulaştırıyor
    Emek Partisi: Hükümet yasakla önlem almış gibi yapıp eline yüzüne bulaştırıyor

    AKP hükümetinin 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesine dair Emek Partisi Ankara İl Örgütü bir açıklama yayımladı.

    Meclise gelen taslakla WhatsApp yazışmalarının okunması gerçekçi değil
    Meclise gelen taslakla WhatsApp yazışmalarının okunması gerçekçi değil

    Meclise sunulan yasa taslağı ile WhatsApp yazışmalarının devletin denetimine gireceği, bu nedenle grupların silinmesi gerektiğine dair ses kaydı hızla yayıldı. Ama bu iddia gerçekçi değil.

    Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Bulaşma riskini azaltmak için
    Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Bulaşma riskini azaltmak için

    30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı kararının ardından açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, "Bulaşma riskini azaltmak için yasak kararı alındı" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi, halk marketlere akın etti
    31 ilde 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi, halk marketlere akın etti

    İçişleri Bakanlığı, bu gece yarısından itibaren 48 saat geçerli olmak üzere 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

    GÜNCELLENDİ
    Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini 30 Nisan'a uzattı
    Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini 30 Nisan'a uzattı

    Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini 30 Nisan'a kadar uzattı.

    Finlandiya’nın Çin’den 10 milyon avroya aldığı maskeler "bozuk" çıktı
    Finlandiya’nın Çin’den 10 milyon avroya aldığı maskeler "bozuk" çıktı

    Finlandiya’nın Çin’den satın aldığı maskelerin standartlara uygun olmadığı anlaşıldı. Devletin alımlarından sorumlu kurumun şaibeli iki firmayı maske satın almak için görevlendirdiği açığa çıktı.

    Kovid-19 salgınında işçilerin hakları neler?
    Kovid-19 salgınında işçilerin hakları neler?

    Demokrasi İçin Hukukçular, Kovid-19 salgınında işçilerin hangi haklara sahip olduğunu içeren bir broşür yayınladı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle 1006 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)
    Koronavirüs nedeniyle 1006 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (10 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    Beden eğitimi öğretmeni Pervin Avşar: Uzaktan eğitimde beden eğitimi neden olmalı?
    GÜNCELLENDİ
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Metin Göktepe kimdir? Metin Göktepe'nin öldürülmesine dair dava süreci nasıl işledi?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Yeni e dergisinin nisan sayısı dijital ortamda: Kapıdaki düşman sadece bir virüs mü?
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Kovid-19’a karşı savaştaysak, düşmanın nerede olduğunu bilmeliyiz
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yazar ve Şair Serdar Aydın: Belki de ne Kafdağı var ne de mutlu aşklar
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, dijital platformlarda etkinliklerine devam ediyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti
    Soma’da iş cinayeti: Maden ocağındaki göçükte 3 işçi hayatını kaybetti

    Manisa’nın Soma ilçesindeki İmbat Maden Ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı
    İşçilerin darbedildiği Akar Tekstil'de koronavirüs bulaşan işçi sayısı 35'e çıktı

    İzmir Çiğli Atatürk OSB bulunan ve DERİTEKS Sendikasının örgütlü olduğu Akar Tekstil'de sendika 35 işçide Kovid-19 pozitif çıktığını söyledi.

    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu
    Mu kıtası ve Tahsin Mayatepek raporu

    Bırakın yazının daha ortaya çıkmamış olmasını, hangi dili konuşan insanların buraya geçtiğinin bilinememesini, daha o dönemlerle ilgili olarak ırksal, etnik bir ayrım bile yapılmış değildir.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli
    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı: İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli

    Salgın nedeniyle işten çıkarmaları 3 ay yasaklayan düzenlemenin yetersiz olduğuna dikkat çeken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “İzne gönderilen işçilere en az asgari ücret ödenmeli” dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi
    Yurt teklifini geri çeviren DEÜ, çalışanlara ihtiyaç formu gönderdi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanları için kiraladığı yurdu geri çeviren DEÜ yönetimi çalışanlarına konaklama ihtiyacı güncelleme formu gönderiyor.

    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı
    Gıda fabrikalarında çalışma koşulları koronavirüs döneminde daha da ağırlaştı

    İzmir’deki gıda fabrikalarında salgının durumuna ilişkin bilgi veren Gıda-İş MYK Üyesi Mazhar Uzbek, “Üretimi artırma politikasından vazgeçilerek insanı yaşatma politikası uygulanmalıdır” dedi.