Meclise gelen taslakla WhatsApp yazışmalarının okunması gerçekçi değil

Mehmet ÖZER

İstanbul

Hükümetin koronavirüse dair alınan tedbirler kapsamında Meclise sunduğu ve "İşten atma yasaklanıyor" denilerek servis edilen torba yasa teklifinde, sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik değişiklikler de yer alıyor.

Hazırlanan yeni torba yasa teklifinde sosyal ağ sağlayıcılarına dair getirilmek istenen değişiklikler, internet kullanıcılarının verilerine ulaşılmasının ve sansürün önünü daha fazla açıyor.

Taslağa göre, Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırmakla yükümlü olacak. Bunu yerine getirmeyenlere, bir milyon Türk lirasından beş milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu madde, bazı kullanıcılar tarafından WhatsApp yazışmalarının devletin denetimine gireceği şeklinde yorumlandı. Mevcut grupların silinerek yeniden açılmasını öneren bir ses kaydı hızla yayılmaya başladı. Ancak WhatsApp yazışmalarının uçtan uca şifreleme sistemi ile şifrelenmiş olması bu iddianın gerçekleşmesine imkan tanımıyor. Öte yandan, ses kaydında iddia edildiği gibi grupların silinerek yeniden açılması, taslak henüz yasalaşmadığı için işe yaramaz.

ERDAL AKSÜNGER: TAMAMEN MANİPÜLASYON

İddiaya dair Twitter hesabından açıklama yapan CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger şu ifadeleri kullandı:

“WhatsApp ile ilgili ortalıkta dolanan konu tamamen manipülasyon. Böyle bir yasa çıkarma işini AKP bile yapmaz. Direk Anayasaya aykırı. Böyle bir şey yapma niyeti olan bunu gizli kapaklı yapar. Aynen Cemaat ile yaptıkları gibi. WhatsApp bunu yapmadığı sürece mümkün de değil.”

İSMAİL GÖKHAN BAYRAM: GERÇEKÇİ DEĞİL

Evrensel Gazetesi Bilgi Teknolojileri Yazarı İsmail Gökhan Bayram ise şunları söyledi: “Mevcut yasa taslağının WhatsApp'ı kapsayıp kapsamayacağı taslaktaki "sosyal ağ sağlayıcı" tanımının muğlaklığı nedeniyle belirsiz olsa da WhatsApp'taki yazışmaların okunabileceği gibi iddialar gerçekçi değil. WhatsApp yazışmaları uçtan uca şifreli ve arada kalan WhatsApp sunucularında bile bu yazışmaların okunması normalde mümkün değil. Salt WhatsApp ile sınırlı olmamakla birlikte, uçtan uca şifrelenmiş yazışmaları okuyabilmek için bir arka kapı talebini seslendirenler olsa da gerek açık anahtarlı şifrelemenin yapısı gerekse de böyle bir arka kapının ortaya çıkmasının oluşturacağı uluslararası politik artçı dalgalar bu olasılığı neredeyse imkansız kılıyor.”