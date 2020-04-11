Fırın işçileri fazla mesai ücreti almadan iki kat fazla çalıştırılıyor

DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan’ın aktardığına göre haftalık izin kullanamayan ve çalışma koşulları ağır olan fırın işçilerinin sokağa çıkma yasağıyla iş yükleri iki kat arttı. İşyerlerinde ise sağlık ve hijyen koşulları çok kötü. Koronavirüs salgınına karşı gerekli önlem alınmıyor, hijyen ekipmanları verilmiyor. İtiraz eden ve çalışmak istemeyen işçiler ise işten çıkarılmakla tehdit ediliyor. Hiçbir yetkili kurum tardından denetim yapılmıyor. Öte yandan iş yükleri iki kat atmasına rağmen ücretlerinde ise bir artış yapılmıyor.

Gıda-İş Başkanı Seyit Aslan, “Fırın işçilerinin talebi hijyen koşulları sağlansın, tüm işçilere koruyucu ekipman verilsin. Valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar denetim yapsın. Sendikalara denetim yetkisi tanınsın” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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