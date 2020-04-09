Türk-İş Başkanı Atalay: Tüm gerekçelerle işten yasaklanmalı, ödeme artırılmalı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işten atma yasağı adıyla gündeme getirilen düzenlemede ciddi eksikler olduğunu söyledi. Habertürk TV’de değerlendirmelerde bulunan Atalay, işsizlik ödeneğinden yararlanma şartında 600 prim şartının 450 güne indirildiğini, kendilerinin 1 gün bile sigortası ödenen işçilerin bu haktan yararlanmasını istediklerini söyledi. Salgının başından bu yana işçi ve memur sendikalarının bu süreçte kimsenin işten atılmaması yönünde talebinin olduğunu hatırlatan Atalay, “Ekonomik krizin yanında bir yaşam mücadelesi. Bu mücadele sürerken tenceresi kaynasın, açta açıkta kalmasın kimse” dedi. Konuyla ilgili hükümet ve muhalefetle irtibat halinde olduklarını dile getiren Atalay, “İşten atma yasaklansın sözü bile tebessüm ettirdi. Yeterli mi, noksanlıklar var. Biz hangi gerekçeyle olursa olsun işçi atılmamasını istiyoruz. Taslakta 25/2’den işçi atılabiliyor. Böyle atılan bir işçi bu süreçte dava açamayacağı gibi, işsizlik sigortasından da yararlanamayacak. Musibeti kâra çevirmek isteyen insanlara fırsat vermemek lazım” dedi. Kısa çalışmadan yararlananların kapsam dışında tutulmasını ve kısa çalışma ödeneğinin boşa çıkarılmaması gerektiğini kaydeden Atalay, şöyle devam etti: “Taslakta yer alan ödeme miktarı aylık 1177 liraya denk geliyor. Ödemeler SSK’ya verilen son üç aylık brüt kazanç ortalamasının yüzde 40’ından az olmamalı. Taslağın sendikalarla enine boyuna konuşulması gerekir. Söylem güzel ama altını doldurmak lazım. Pirince giderken bulgurdan olmamak lazım.” (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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