10 Nisan 2020 11:32

İstanbul esnafının koronavirüs mağduriyeti: Devlet zararımızı karşılayacak mı?

Koronavirüs salgını sonrası yaşadıkları zararı anlatan İstanbul esnafı, "Biz hükümetten, hükümet bizden çözüm bekliyor" sözleriyle kendilerine destek verilmemesini eleştirdi.

aksaray'da yer altı pasajından görüntü

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL EKONOMİ
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    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart’tan itibaren ülke genelinde tiyatro, sinema, kahvehane, kıraathane ve kafeterya gibi ortak mekanların faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kararın ardından işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın durumu belirsizliğini korurken, özellikle hükümetin esnaflara herhangi bir destek sunmaması eleştirileri de beraberinde getirdi. Salgından en çok etkilenen kentlerin başında gelen İstanbul'daki esnaf, sorunlarının çözümü için adım atılmasını bekliyor.

    DEVLET ZARARI KARŞILAYACAK MI?

    Aksaray’da giyim dükkanı olan ve 20 yıldır aynı işle uğraştığını söyleyen Recep Karasu, salgının Türkiye’ye yayılmasıyla birlikte dükkanını bir süreliğine kapalı tuttuğunu ifade etti. Karasu, biriken fatura ve kirasından dolayı dükkanını tekrardan açmak zorunda kaldığını belirterek, salgının devam etmesi halinde büyük zararlarının olacağını kaydetti. Salgının yayıldığı günden bu yana esnafın durumunu “30 gündür sıfır kazanç” diyerek özetleyen Karasu, “Zararımız çok büyük. Devlet zararımızı karşılayacak mı? Ki devlet zararımızı karşılayacak gibi durmuyor” dedi. 

    KAMPANYAYA TEPKİ

    Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi’nde manav dükkanı olan Mustafa Bayram da, salgından sonra satışların çok düştüğüne değinerek, neden çalışmak zorunda olduğunu anlattı. Bu konuda hükümetin artık bir adım atması gerektiğini dile getiren Bayram, “Ekonomi zaten kötüydü. Salgınla birlikte kimsede para kalmadı. Bu durum nasıl düzülecek? Bunu çözecek olan devlettir. Çözümü hükümetten bekliyoruz ama hükümet ise çözümü bizden bekliyor” sözleriyle başlatılan “Milli Dayanışma Kampanyasına” tepki gösterdi. 

    “ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”

    Otomotiv sektöründe çalışan Nejdet Özten ise, bir aydır 15 bin TL zarar ettiklerine dikkati çekerek, "Salgından sonra durum eskisi gibi olur mu? Çok zor” diye belirtti. Esnafın genel durumunun çok kötü olduğunun vurgulayan Özten, “Devlet, bu zarara karşı elini taşın altına koyması lazım” dedi. (İstanbul/MA)

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