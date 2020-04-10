Uzakdoğu bağlantılı pasajlar kapanmanın eşiğinde

Urfa'da ithal ürünlerin satışının yapıldığı pasajlar da Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve kısa bir süre sonra dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgınından nasibini aldı. Çin'in de aralarında bulunduğu Uzakdoğu ülkelerinden getirilerek, Türkiye'nin her yerine dağıtılan kozmetik, elektronik, oyuncak ve süs eşyalarının satıldığı pasajlardaki esnaf, işyerlerini kapama noktasına geldi. Salgın nedeniyle Uzakdoğu'yla bağlantılarının kesildiğini söyleyen Japon Pasajı Derneği Başkanı Mehmet Toprak, "İleriki zamanda pasajı tamamen kapatmak zorunda kalacağız” dedi.

KORONAYLA TAMAMEN DURDU

Japon Pasajı esnaflarından ve pasajın Dernek Başkanı Mehmet Toprak, son 4 yılda yaşanan ekonomik krizin ardından salgının baş göstermesiyle işlerinin tamamen durduğunu söyledi. Kentte 6 tane büyük pasaj olduğunu ve bu pasajların "doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir köprü" olduğunu söyleyen Toprak, söz konusu pasajlarda 6 bine yakın dükkanın bulunduğunu aktardı. Bu pasajların dünyaca bilinen pasajlar olduğuna dikkati çeken Toprak, “Japon Pasajı Türkiye ve dünyaya açılıyor. Çin gibi ülkelerden getirdiğimiz malları tüm Türkiye’ye pazarlarız. Son 4 yılda iş piyasamız çok kötü. Özellikle doların yükselmesi ve Suriye’deki iç savaş bizim piyasayı çöktürdü. İşlerimiz durgundu, üstüne korona binince tamamen durdu” dedi.

"KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Daha önce ekonomik olarak böyle bir süreç yaşamadıklarını anlatan Toprak, şöyle devam etti: “Piyasamız ölmüş durumda. Birçok dükkan siftah dahi yapamadan iş yerini kapatıyor. Daha önce günlük olarak Urfa’ya 5 tır mal gelirdi. Bu 5 tır sadece oyuncaktı. Ama şimdi mal yok. Bu virüs ile birlikte artık tamamen durdu. Salgından dolayı kimse artık pasaja da gelmiyor. Yine uzak doğu ile bağlantımız kesildi. Bu durumda pasaj ölü hale geldi. İleriki zamanda artık pasajı tamamen kapatmak zorunda kalacağız.”

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